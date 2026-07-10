مقامهای ارشد آمریکایی اعلام کردند واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است تا روز شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف میکند؛ در غیر این صورت، به گفته آنها، «نتیجه خوبی» در انتظار تهران نخواهد بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، از مهلت روز شنبه برای انتشار این بیانیه نوشت، در حالی که خبرگزاری رویترز ضمن گزارش همین موضوع به مهلت روز شنبه اشارهای نکرده است.
مقامهای ارشد دولت آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کردند که واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است بهطور علنی اعلام کند که حملات به کشتیها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد و همه مسیرهای این آبراه برای عبور آزاد کشتیها، بدون دریافت عوارض، باز خواهند بود.
این مقامها که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، اعلام کردند گفتوگوهای میان تهران و واشینگتن در روزهای اخیر «سازنده» بوده است، اما تاکید کردند ادامه این روند به اقدام عملی ایران بستگی دارد.
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی گفت: «آنچه ما مطالبه میکنیم این است که [حکومت] ایران بیانیهای عمومی صادر کند و در آن تایید کند که همه مسیرهای تنگه هرمز باز است و دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد. یا این بیانیه را دریافت میکنیم، یا نتیجه خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.»
به گفته این مقامها، دولت دونالد ترامپ از تهران خواسته است این بیانیه را روز شنبه منتشر کند و بهطور رسمی متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف خواهد کرد.
یکی دیگر از مقامهای ارشد آمریکایی گفت مقامهای جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع دادهاند که حملات اخیر به کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی «بخشی سرکش از ساختار حکومتی» ایران انجام شده است.
این مقام همچنین گفت نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جناحهای تندرو و جریانهای عملگرا» در جمهوری اسلامی دیده میشود و این رقابت در تصمیمگیریهای اخیر تهران بازتاب یافته است.
به گفته مقامهای آمریکایی، حمله به سه کشتی در هفته جاری باعث شد ترامپ دستور حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران را صادر کند. ترامپ همچنین اعلام کرده است که آتشبس امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد.
مقامهای ارشد دولت آمریکا در ادامه تاکید کردند که ایالات متحده همچنان گزینههای نظامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تاسیسات هستهای خود در اختیار دارد.
آنها همچنین گفتند مذاکرات میان تهران و واشینگتن سازنده بوده، اما سرنوشت آن روشن است: «یا به توافق میرسیم یا نمیرسیم.»
این مقامها افزودند که اگر آمریکا نتواند به آنچه از آن با عنوان «گرد و غبار هستهای» یاد کردند دست یابد، توافقی با ایران حاصل نخواهد شد.