آمریکا در اقدامی که از بی‌اثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن حکایت دارد، تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریم‌های جدید نام علی انصاری، از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای و متهم به فساد اقتصادی، دیده می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریم‌ها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.

این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیل‌گر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکه‌ای گسترده از دارایی‌های جهانی به سود مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های حکومت نظارت دارد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروت‌های عمومی به مجموعه‌ای از املاک و دارایی‌های تجاری در خارج از کشور، خود، مقام‌های حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.

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