مرکز مشترک اطلاعات دریایی: سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان شدید است
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (JMIC)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان «شدید» است، اما مسیر جنوبی این آبراه برای تردد همه شناورها باز و قابل استفاده است.
این مرکز با اشاره به حملات اخیر به کشتیهای تجاری، از دریانوردان خواست هنگام عبور از تنگه هرمز با مرکز هماهنگی و هدایت کشتیرانی نیروی دریایی آمریکا (NCAGS) در ارتباط باشند و از رویههای هماهنگی و گزارشدهی استفاده کنند.
در بخش دیگری از این اطلاعیه، مرکز هماهنگی و هدایت کشتیرانی نیروی دریایی آمریکا (USNAVCENT-NCAGS) تاکید کرد هیچ کشوری اختیار بستن یا کنترل تنگه هرمز را ندارد و نیروهای آمریکا برای حفاظت از آزادی کشتیرانی و پاسخ به هرگونه تلاش برای مختل کردن عبور قانونی از این آبراه آماده هستند.
اسپانیا و بلژیک امشب در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برای رسیدن به نیمهنهایی و تقابل با فرانسه به میدان میروند؛ دیداری که تقابل بهترین خط دفاع جام با یکی از خطرناکترین خطوط حمله مسابقات است.
اسپانیا با هدایت لوئیس دلافوئنته پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل اتریش و برتری یک بر صفر برابر پرتغال به این مرحله رسیده و هنوز در این جام گلی دریافت نکرده است. در مقابل، بلژیک با شکست ۳ بر ۲ سنگال و پیروزی پرگل ۴ بر یک برابر آمریکا، با ۱۳ گل زده یکی از آمادهترین تیمهای جام بوده است.
این مسابقه تقابل دو سبک متفاوت است؛ اسپانیا با مالکیت توپ، پاسهای کوتاه و پرس شدید پس از از دست دادن توپ شناخته میشود، در حالی که بلژیک روی انتقال سریع، قدرت فیزیکی و استفاده از فضاهای پشت خط دفاع حریف حساب ویژهای باز کرده است. تیبو کورتوا نیز پیش از این دیدار گفته بود که اسپانیا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است، اما بلژیک تلاش خواهد کرد از فضای پشت مدافعان این تیم استفاده کند.
از نظر تاریخ تقابلها نیز این مسابقه یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ است؛ جایی که بلژیک در مرحله یکچهارم نهایی اسپانیا را پس از تساوی ۱-۱ در ضربات پنالتی حذف کرد. حالا ماتادورها پس از چهار دهه فرصت دارند آن شکست تلخ را جبران کنند.
دلافوئنته در نشست خبری پیش از بازی گفت: «از این مرحله به بعد هر مسابقه یک فینال است و برای صعود باید بهترین نمایشمان را ارائه دهیم.»
رودی گارسیا، سرمربی بلژیک نیز با وجود شانس بیشتر اسپانیا تاکید کرد: «چیزی برای از دست دادن نداریم و آمدهایم تا شگفتی خلق کنیم.»
تقابل لامین یامال و نیکو ویلیامز با کوین دیبروینه و روملو لوکاکو، مهمترین جذابیت این نبرد اروپایی خواهد بود؛ مسابقهای که برنده آن راهی نیمهنهایی جام جهانی میشود.
روزنامه اسرائیلهیوم گزارش داد دولت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه، در حال بررسی گزینههای موجود بهمنظور اقدام علیه جمهوری اسلامی، امکان سرنگون کردن حکومت و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق این هدف هستند؛ حتی اگر این روند طولانی باشد.
این روزنامه جمعه ۱۹ تیر نوشت یکی از نتیجهگیریهای اصلی این است که برای پیشبرد چنین هدفی، باید محاصره اقتصادی ایران هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
اسرائیلهیوم همچنین نوشت مقامهای دیپلماتیک غربی نسبت به «از بین رفتن خویشتنداری» و تلاشها برای آسیب رساندن به مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان و عباس عراقچی که تفاهم با آمریکا را پیش بردهاند، هشدار دادند.
به نوشته این روزنامه، این مقامهای غربی معتقدند تلاشها برای آسیب رساندن به پزشکیان و عراقچی در جریان مراسم دفن علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، نشاندهنده از بین رفتن خویشتنداری سپاه پاسداران در قبال آنهاست.
از سوی دیگر، سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان میدهد جمهوری اسلامی بهتازگی طرح مشخصی برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهیه کرده است.
بر اساس این گزارش، یکی از منابع آگاه گفته است هشدار اسرائیل در هفته جاری به مقامهای آمریکایی منتقل شد.
منبع دیگری نیز گفته است نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفتههای اخیر بهطور مداوم اطلاعاتی درباره احتمال تلاش برای ترور ترامپ دریافت کرده بودند، اما اطلاعات ارائهشده از سوی اسرائیل جدید بوده و به یک طرح مشخص مربوط میشده است.
رییسجمهوری آمریکا پس از پایان نشست دو روزه ناتو در ۱۷ تیر، برخلاف انتظار با ایر فورس وان قدیمی، ترکیه را به مقصد بریتانیا ترک کرد.
همزمان یک مقام آمریکایی ۱۹ تیر به شبکه سیانان گفت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی، پشت صحنه ادامه دارد و واشینگتن، عامدانه پس از انجام حملات مکث کرده است تا از تشدید تنش جلوگیری کند و به دیپلماسی فرصت دهد.
به گفته این مقام، آمریکا همچنان فهرست اهداف احتمالی خود را بهعنوان اهرم فشار حفظ کرده است.
یکی از مقامهایی که اسرائیلهیوم او را آگاه از تحولات داخلی ایران معرفی کرده، گفت اختلافات داخلی پس از امضای تفاهم با آمریکا شدت گرفته و فرماندهان سپاه پاسداران ممکن است کنترل رهبری غیرنظامی را در دست بگیرند و برای برکناری دولت پزشکیان اقدام کنند.
این در حالی است که شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال ۱۸ تیر در سرمقالهای با تایید مواضع اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره بینتیجه بودن مذاکرات با جمهوری اسلامی نوشت حکومت ایران در اتلاف وقت «بهترین» است و از گفتوگوها برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند.
در این مقاله آمده است با گذشت ۲۰ روز از مهلت ۶۰ روزه تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، مذاکرات هستهای عملا هنوز آغاز نشده و در مقابل، جمهوری اسلامی به اقدامات خود در تنگه هرمز ادامه داده و همزمان میلیاردها دلار نفت صادر کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، تصاویر ماهوارهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی ساختوساز در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا را ادامه داده است؛ اقدامی که با تعهد تهران در تفاهمنامه مبنی بر «حفظ وضعیت موجود» برنامه هستهای مغایرت دارد.
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ترامپ با اشاره به کشتار گسترده معترضان در جریان اعتراضات دیماه افزود عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده نمیتوان به وعدههای آن اعتماد کرد.
علیرضا اعرافی، امامجمعه قم، گفت کسانی که تصور میکنند مقاومت پایان یافته است، برداشت نادرستی از تحولات منطقه دارند، زیرا محور مقاومت همچنان زنده است و رویشهای جدید آن در کشورهای مختلف منطقه آشکار خواهد شد.
اعرافی در خطبههای نماز جمعه قم افزود ملتهای منطقه بیش از گذشته به فرهنگ مقاومت گرایش پیدا کردند و این روند در آینده با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
او گفت قدرت آمریکا و اسرائیل رو به افول است و آینده منطقه به سود ملتهای مسلمان و جریان مقاومت رقم خواهد خورد.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، با تایید اظهارات نخستوزیر استرالیا مبنی بر اینکه برای مرگ علی خامنهای عزاداری نخواهد شد، گفت علی خامنهای «سزاوار هیچ احترامی نیست.»
چیکونی گفت نباید برای فردی عزاداری کرد که «رنج و درد فراوانی به مردم خود تحمیل کرده» و «دهها هزار نفر از شهروندانش را به دلیل مطالبه آزادی قتلعام کرده است.» او افزود: «ما نباید در کنار تروریستها بایستیم.»
رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا همچنین گفت استرالیا همچنان عمیقا نگران اقدامات جمهوری اسلامی است و این اقدامات را محکوم میکند. او افزود باید اطمینان حاصل شود جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند یا آن را توسعه ندهد.
چیکونی در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «به مبارزه ادامه دهید، زیرا حکومتهایی که مردم خود را سرکوب میکنند، سرانجام شکست میخورند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به آمار رسانههای حکومتی از تعداد میلیونی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین علی خامنهای، تاکید کرد که بزرگنمایی شمار شرکتکنندگان اتفاق تازهای برای جمهوری اسلامی نیست و آنچه اهمیت بیشتری دارد، تلاش حکومت برای «تقدیس» رهبر پیشین از طریق دفن او در مجاورت حرم امام رضا است.
او با مقایسه محل دفن خامنهای با شخصیتهای تاریخی مدفون در حرم، گفت که جایگاه واقعی افراد را نه محل دفن، بلکه قضاوت تاریخ درباره عملکردشان تعیین میکند.