به نوشته پولیتیکو، مقامهای ارشد دولت آمریکا اعلام کردند واشینگتن علاوه بر درخواست برای تعهد [حکومت] ایران به باز نگه داشتن تنگه هرمز و توقف حملات به کشتیهای تجاری، انتظار دارد تهران در بیانیهای که قرار است روز شنبه منتشر شود، «بهطور صریح یا ضمنی» بپذیرد که در حملات اخیر به کشتیرانی در تنگه هرمز مرتکب اشتباه شده است. به گفته این مقامها، جمهوری اسلامی این موضوع را پیشتر در گفتوگوهای خصوصی با آمریکا پذیرفته است.
همچنین مقامهای آمریکایی در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران گفتند [حکومت] ایران تصمیمگیری درباره برخی مسائل کلیدی مذاکرات را تا پس از مراسم تشییع علی خامنهای به تعویق انداخته بود و اکنون واشینگتن انتظار دارد مواضع نهایی تهران در دیدار روز شنبه با میانجیگری عمان مشخص شود.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بینالملل، گفت: «دامنه نگرانیهای شورای امنیت درباره جمهوری اسلامی در حال گسترش است و موضوع تهدید امنیت آبراههای بینالمللی میتواند در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد بررسی شود.»
او افزود: «تا زمانی که دونالد ترامپ همزمان مسیر فشار نظامی و مذاکرات را دنبال کند، این دو روند در کنار هم ادامه خواهند داشت، هرچند بعید است به توافقی پایدار درباره برنامه هستهای یا موشکی جمهوری اسلامی منجر شوند.»
کاظم غریبآبادی، معاون عباس عراقچی، در واکنش به تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا برای ارتقای جایگاه صادراتی امارات متحده عربی، این اقدام را «اعتراف رسمی واشینگتن و سند رسوایی ابوظبی» درباره نقش این کشور در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
او گفت حمایت امارات از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مسئولیت بینالمللی و آثار حقوقی مستقیمی برای این کشور به همراه دارد و امارات باید در قبال این اقدام پاسخگو باشد.
وزارت بازرگانی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود به دلیل حمایت امارات متحده عربی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، مقررات کنترل صادرات برای این کشور تسهیل شده و جایگاه صادراتی آن ارتقا یافته است.
مقامهای ارشد آمریکایی اعلام کردند واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است تا روز شنبه با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را تایید و متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف میکند؛ در غیر این صورت، به گفته آنها، «نتیجه خوبی» در انتظار تهران نخواهد بود.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، از مهلت روز شنبه برای انتشار این بیانیه نوشت، در حالی که خبرگزاری رویترز ضمن گزارش همین موضوع به مهلت روز شنبه اشارهای نکرده است.
مقامهای ارشد دولت آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کردند که واشینگتن از جمهوری اسلامی خواسته است بهطور علنی اعلام کند که حملات به کشتیها در تنگه هرمز را متوقف خواهد کرد و همه مسیرهای این آبراه برای عبور آزاد کشتیها، بدون دریافت عوارض، باز خواهند بود.
این مقامها که در یک نشست تلفنی با گروهی از خبرنگاران سخن میگفتند، اعلام کردند گفتوگوهای میان تهران و واشینگتن در روزهای اخیر «سازنده» بوده است، اما تاکید کردند ادامه این روند به اقدام عملی ایران بستگی دارد.
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی گفت: «آنچه ما مطالبه میکنیم این است که [حکومت] ایران بیانیهای عمومی صادر کند و در آن تایید کند که همه مسیرهای تنگه هرمز باز است و دیگر به سوی کشتیها شلیک نخواهد کرد. یا این بیانیه را دریافت میکنیم، یا نتیجه خوبی در انتظار آنها نخواهد بود.»
به گفته این مقامها، دولت دونالد ترامپ از تهران خواسته است این بیانیه را روز شنبه منتشر کند و بهطور رسمی متعهد شود حملات به کشتیهای تجاری را متوقف خواهد کرد.
یکی دیگر از مقامهای ارشد آمریکایی گفت مقامهای جمهوری اسلامی به واشینگتن اطلاع دادهاند که حملات اخیر به کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی «بخشی سرکش از ساختار حکومتی» ایران انجام شده است.
این مقام همچنین گفت نشانههایی از کشمکش قدرت میان «جناحهای تندرو و جریانهای عملگرا» در جمهوری اسلامی دیده میشود و این رقابت در تصمیمگیریهای اخیر تهران بازتاب یافته است.
به گفته مقامهای آمریکایی، حمله به سه کشتی در هفته جاری باعث شد ترامپ دستور حملات نظامی آمریکا به اهدافی در ایران را صادر کند. ترامپ همچنین اعلام کرده است که آتشبس امضاشده میان دو طرف دیگر اعتبار ندارد.
مقامهای ارشد دولت آمریکا در ادامه تاکید کردند که ایالات متحده همچنان گزینههای نظامی برای جلوگیری از دسترسی ایران به تاسیسات هستهای خود در اختیار دارد.
آنها همچنین گفتند مذاکرات میان تهران و واشینگتن سازنده بوده، اما سرنوشت آن روشن است: «یا به توافق میرسیم یا نمیرسیم.»
این مقامها افزودند که اگر آمریکا نتواند به آنچه از آن با عنوان «گرد و غبار هستهای» یاد کردند دست یابد، توافقی با ایران حاصل نخواهد شد.
تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین بازی مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه دو بر یک برابر بلژیک به پیروزی رسید و حریف فرانسه در نیمهنهایی شد.
فابین رویس در دقیقه ۳۰ و میکل مرینو در دقیقه ۸۸ گلهای اسپانیا را در این مسابقه به ثمر رساندند و شارله دکیتلاره در دقیقه ۴۱ برای بلژیک گلزنی کرد.
لاروخا در حالی بار دیگر با گلی دیرهنگام از مرحله حذفی عبور کرد که میکل مرینو، تعویض طلایی دلافوئنته در جام جهانی، تنها دو دقیقه پس از حضور در زمین، گل پیروزیبخش اسپانیا را به ثمر رسانده بود. اتفاقی که در بازی برابر پرتغال پس از ۶ دقیقه رقم خورده بود.
گل دوم اسپانیا در این بازی در حالی روی اشتباه سن لامنس در دفع توپ به ثمر رسید که تیبو کورتوا، دروازهبان اصلی شیاطین سرخ، به دلیل آسیبدیدگی در دقیقه ۷۱ زمین بازی را ترک کرده بود.
به این ترتیب اسپانیا برای اولین بار پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۱۰ موفق شد به مرحله نیمهنهایی جام جهانی برسد.
آمریکا در اقدامی که از بیاثر شدن تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن حکایت دارد، تحریمهای تازهای علیه جمهوری اسلامی و شبکه مالی آن وضع کرد. در فهرست تحریمهای جدید نام علی انصاری، از چهرههای نزدیک به مجتبی خامنهای و متهم به فساد اقتصادی، دیده میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه ۱۹ تیر اعلام کرد این تحریمها در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز اعمال شده است.
این وزارتخانه علی انصاری را «تسهیلگر مالی» جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت او بر شبکهای گسترده از داراییهای جهانی به سود مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای حکومت نظارت دارد.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انصاری با نهادینه کردن اختلاس در ساختار جمهوری اسلامی و انتقال ثروتهای عمومی به مجموعهای از املاک و داراییهای تجاری در خارج از کشور، خود، مقامهای حکومت و مسئولان ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را ثروتمند کرده است.
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