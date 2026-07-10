امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت برای بررسی پرونده هستهای ایران، گفت: «چنانچه ایالات متحده به نقض تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم ادامه دهد، تهران دیگر خود را ملزم به اجرای تعهداتش نخواهد دانست.»او ادامه داد: «جمهوری اسلامی همچنان به اجرای کامل و با حسن نیت یادداشت تفاهم متعهد است، مشروط بر آنکه ایالات متحده نیز تعهدات خود را بهطور کامل و صادقانه اجرا کند.»
تصاویر ماهوارهای اختصاصی که سیانان از شرکت «وانتور» دریافت کرده، نشانههایی از احتمال تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تاسیسات هستهای خود را نشان میدهد.
سیانان در بررسیهای خود فعالیتهای قابل توجهی را در طالقان۲ در مجموعه نظامی پارچین شناسایی کرده است؛ مکانی که کارشناسان معتقدند مواد منفجره مورد استفاده در تسلیحات هستهای در آن نگهداری میشود.
همچنین در کوه پیکاکس، یک سایت هستهای مشکوک زیرزمینی، تصاویر ثبتشده در ۲۱ ژوئن نشان میدهد خودروهایی در حال ورود و خروج از تونلها بودهاند؛ زمانی که یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن همچنان برقرار بود.
شماری از شهروندان افغانستان، فعالان حقوق زنان و اعضای جامعه افغانستان روز جمعه، ۱۹ تیر، در برابر وزارت امور خارجه آلمان در برلین تجمع کردند و از جامعه جهانی خواستند از هرگونه مشروعیتبخشی سیاسی و دیپلماتیک به طالبان خودداری کنند.
معترضان بهویژه بهدلیل دیدار اخیر هیات طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل، از دولت آلمان و اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
معترضان گفتند هرگونه تعامل با طالبان، بدون تغییر در سیاستهای این گروه در قبال حقوق بشر و حقوق زنان، به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان میانجامد و مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، بهای آن را خواهند پرداخت.
این تجمع در حالی برگزار شد که هیاتی از طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه این گروه، روز ۲۳ ژوئن در بروکسل با مقامهای اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از کشورهای عضو این اتحادیه دیدار کرد.
این نخستین نشست رسمی طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان بود.
براساس اعلام اتحادیه اروپا، محورهای اصلی این گفتوگوها شامل بازگرداندن شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، همکاریهای کنسولی، مدیریت مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود.
طالبان نیز اعلام کردند که در این نشست بر بازگشت «باعزت و تدریجی» مهاجران افغان تاکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با این گروه در روند بازگرداندن شهروندان افغانستان شدهاند.
اتحادیه اروپا پس از این دیدار تاکید کرد که گفتوگو با طالبان به معنای بهرسمیت شناختن این گروه نیست، بلکه با هدف رسیدگی به موضوعهای عملی، از جمله مهاجرت، همکاریهای کنسولی و ارائه کمکهای بشردوستانه انجام شده است.
با این حال، این دیدار با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران اروپایی روبهرو شد. منتقدان میگویند ادامه تعامل با طالبان، در حالی که این گروه همچنان زنان و دختران را از آموزش، کار و بسیاری از حقوق اساسی محروم کرده است، میتواند به مشروعیتبخشی حکومت طالبان بینجامد.
شرکتکنندگان در تجمع برلین با صدور قطعنامهای اعلام کردند که حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی و عدالت ارزشهایی جهانشمول و غیرقابل معاملهاند و نباید قربانی ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا توافقهای دیپلماتیک شوند.
آنان هرگونه عادیسازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمانی که این گروه به نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه آنچه «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران خواندند ادامه میدهد، محکوم کردند.
معترضان همچنین تاکید کردند که حقوق بنیادین زنان، از جمله حق آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی، قابل معامله نیست و هیچ دولت یا نهاد بینالمللی نباید این حقوق را وجهالمصالحه قرار دهد.
در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است سیاست خود در قبال افغانستان را بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و حمایت از پناهجویان تنظیم کند.
معترضان همچنین از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک خواستند از مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کنند و حمایت سیاسی، حقوقی و بشردوستانه از زنان، دختران و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان را افزایش دهند.
تظاهرکنندگان همچنین نسبت به افزایش اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که بازگرداندن فعالان مدنی، روزنامهنگاران، زنان و دیگر افراد در معرض خطر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، جان آنان را تهدید میکند.
در پایان، معترضان با طرح این پرسش که «چه چیزی تغییر کرده است که امروز حقوق میلیونها زن و دختر افغانستان به حاشیه رانده شده و پناهجویان به حاکمیتی بازگردانده میشوند که از آن گریختهاند؟» خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان و پایان دادن به هرگونه روند مشروعیتبخشی و تعامل سیاسی با طالبان شدند.
شرکت دولتی انرژی هستهای روسیه، موسوم به «روساتم»، اعلام کرد در پی حملات اخیر به ایران، روند بازگشت نخستین گروه از کارکنان خود به محل ساخت واحدهای جدید نیروگاه هستهای بوشهر را متوقف کرده است.
به گزارش رسانههای روسیه، الکسی لیخاچف، رییس روساتم، جمعه ۱۹ تیر گفت: «چند ساعت پیش، نخستین گروه شامل شش نفر، سفر خود را به سمت محل پروژه آغاز کردند، اما پس از حملاتی که شب گذشته رخ داد، حرکت تیم ما در تهران متوقف شد.»
او افزود درباره گامهای بعدی «در آینده نزدیک» تصمیمگیری خواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۸ تیر به نقل از معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گزارش داد یک پرتابه آمریکایی به «حریم پیرامونی» نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرده است.
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
او ۱۹ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال، بار دیگر بر خاتمه آتشبس تاکید کرد و در عین حال گفت واشینگتن به درخواست تهران، به مذاکرات ادامه خواهد داد.
تخلیه بیش از ۶۰۰ نیروی روساتم در پی جنگ
خبرگزاری رویترز نوشت روساتم که در حال ساخت دو واحد جدید در نیروگاه هستهای بوشهر است، پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۶۰۰ تن از کارکنان خود را به روسیه منتقل کرد.
به گزارش رویترز، شماری از این کارکنان طی روزهای اخیر به تهران بازگشته بودند، اما ادامه سفر آنها به سمت نیروگاه بوشهر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.
روساتم همچنین خبر داد تنها ۲۰ نفر از کارکنان خود را برای حفظ فعالیتهای عمرانی در محل پروژه نگه داشته و تاکید کرد توسعه نیروگاه بوشهر همچنان یکی از اولویتهای این شرکت به شمار میرود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۱۹ تیر با مقامهای روساتم در کالینینگراد دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ریانووستی، گروسی در حاشیه این دیدار گفت آژانس تاکنون حملهای به نیروگاه بوشهر را ثبت نکرده، اما وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد و از طرفهای درگیر خواسته است خویشتنداری کنند.
او پیشتر در خردادماه خبر داده بود آژانس توانسته به برخی مراکزی که از سوی تهران تعیین شدهاند، از جمله نیروگاه هستهای بوشهر و چند تاسیسات دیگر، دسترسی داشته باشد.
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای آسیبدیده در جریان جنگ را ندادهاند.
همچنین سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا جمعه در وبسایت خود اعلام کرد که این کشور تحریمهای جدید مرتبط با ایران صادر کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد علی انصاری، شهروند ایرانی مقیم امارات متحده عربی، به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و مجتبی خامنهای در فهرست تحریمها قرار گرفته است.
همچنین محمد دربانی، شکوفه رستمآبادی، محسن خندان، علیاصغر خندان، احمد و امیر نوایی لواسانی و زهرا سرشاری از افراد مرتبط با شرکتهای صرافی و تبادل ارز در ایران، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
شرکت تضامنی لواسانی و شرکا، شرکت تضامنی صرافی محمد دربانی و شرکا، شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا، شرکت سیدیام تریدینگ لیمیتد در هنگکنگ،شرکت نابا الزکی تجارت مواد اولیه با مسئولیت محدود در امارات متحده عربی و شرکت اسمارت گلوبال لیمیتد (با نام دیگر زیبا لیزر لیمیتد) نهادهایی هستند که در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی باید ناچار شود به صدای مردم ایران گوش دهد و فشار جامعه جهانی برای پاسخگوکردن این حکومت در برابر سرکوب داخلی و بیثباتسازی منطقه همچنان ادامه یابد.
چیکونی که از چهرههای فعال پارلمان استرالیا در حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی است، گفت کانبرا از جمله بهدلیل سابقه نقض حقوق بشر، سرکوب شهروندان و رفتار جمهوری اسلامی با مردم خود، «عمیقا» نگران عملکرد حکومت ایران است.
نگرانی کانبرا از سرکوب و بیثباتسازی جمهوری اسلامی
او با اشاره به اینکه استرالیا، همانند بسیاری از کشورها و در حمایت از آمریکا و اسرائیل، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده است، گفت کانبرا همچنان خواستار برقراری آتشبس است، اما همزمان تاکید دارد هرگونه گفتوگو باید بر «حقوق، ارزشها و آزادیهایی» متمرکز باشد که بهگفته او زنان، مردان و کودکان ایرانی شایسته برخورداری از آن هستند.
چیکونی با یادآوری اینکه او چه در مجلس سنا و چه در رسانهها، بارها خواستار نظارت و پاسخگویی بیشتر حکومت ایران شده است، گفت جامعه ایرانیان مقیم استرالیا مدتهاست خواستار پایان خشونت و افراطگرایی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شده و «اکنون زمان آن رسیده که رژیم جمهوری اسلامی به صدای مردم خود گوش دهد.»
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