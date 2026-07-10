روزنامه اسرائیلهیوم گزارش داد دولت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی گزینههای موجود برای اقدام و همچنین امکان سرنگونی حکومت ایران و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق این هدف هستند، حتی اگر این روند طولانی باشد. این روزنامه نوشت یکی از نتیجهگیریهای اصلی این است که برای پیشبرد چنین هدفی باید محاصره اقتصادی ایران هرچه سریعتر از سر گرفته شود.
اسرائیلهیوم همچنین نوشت مقامهای دیپلماتیک غربی نسبت به «از بین رفتن خویشتنداری» و تلاشها برای آسیب رساندن به سرنوشت مقامهای جمهوری اسلامی که تفاهم با آمریکا را پیش بردند، از جمله مسعود پزشکیان و عباس عراقچی، هشدار دادهاند.
به نوشته این روزنامه، این مقامها معتقدند تلاشها برای آسیب رساندن به پزشکیان و عراقچی در جریان مراسم دفن علی خامنهای، نشاندهنده از بین رفتن خویشتنداری سپاه پاسداران در قبال آنها است.
یکی از مقامهایی که اسرائیلهیوم او را آگاه از تحولات داخلی ایران معرفی کرده، گفت اختلافات داخلی پس از امضای تفاهم با آمریکا شدت گرفته و فرماندهان سپاه پاسداران ممکن است کنترل رهبری غیرنظامی را در دست بگیرند و برای برکناری دولت مسعود پزشکیان اقدام کنند.
یک مقام آمریکایی به سیانان گفت همزمان با ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی، واشینگتن در صورت لزوم آماده حمله نظامی است و فهرست اهداف را بهعنوان اهرم فشار حفظ کرده است. دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نیز درباره اقدامات آمریکا در خلیج فارس گفتوگو کردند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۱۹ تیر به شبکه سیانان گفت تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی، پشت صحنه ادامه دارد و واشینگتن عامدانه پس از انجام حملات مکث کرده است تا از تشدید تنش جلوگیری کند و به دیپلماسی فرصت بدهد.
به گفته این مقام، آمریکا همچنان فهرست اهداف احتمالی خود را بهعنوان اهرم فشار حفظ کرده است.
چند مقام آمریکایی نیز به سیانان گفتند برای حملات احتمالی آمریکا در پنجشنبه آمادگیهایی انجام شده بود، اما در حال حاضر دیپلماسی در اولویت قرار دارد.
سیانان همچنین گزارش داد خدمه ناو هواپیمابر «یواساس آبراهام لینکلن» که ۱۸ تیر در دریای عرب مستقر بود، جنگندهها را به تسلیحات مجهز کردند و خلبانان برای آمادگی به منظور انجام هرگونه حمله احتمالی، تمرینهایی انجام دادند.
بر اساس این گزارش، فرمانده ناو به هزاران نفر از خدمه گفت اوضاع در حال متشنجتر شدن است و آنان باید مانند همیشه آمادگی خود را حفظ کنند.
همزمان با آمادهسازی برای حملات احتمالی، خلبانان جنگندهها عملیات معمول دفاعی را نیز انجام دادند و پروازها در سراسر روز و شب انجام میشد.
ساعاتی پیش از این نیز سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل این هفته اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده است که نشان میدهد جمهوری اسلامی بهتازگی طرح مشخصی برای ترور ترامپ تهیه کرده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر به خبرنگاران گفته بود: «آنها میخواهند رهبر آمریکا، یعنی من، را از میان بردارند. نامم در همه فهرستهایشان هست. شاید خوششانسیام زیاد دوام نیاورد. آنها آدمهای شرور و بیماری هستند و باید این سرطان را ریشهکن کرد.»
گفتوگوی ترامپ و نتانیاهو درباره وضعیت خلیج فارس
در همین حال، دفتر نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد ترامپ شامگاه پنجشنبه در تماس تلفنی با نتانیاهو، درباره «اقدامات آمریکا در خلیج فارس» رایزنی کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، دو طرف توافق کردند هماهنگی میان آمریکا و اسرائیل در جبهههای مختلف ادامه یابد.
در این بیانیه آمده است که ترامپ، نتانیاهو را در جریان اقدامات آمریکا در خلیج فارس قرار داد.
دفتر نخستوزیر اسرائیل افزود نتانیاهو در این تماس، خطرناک بودن اظهارات رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه و نزدیکان او علیه موجودیت اسرائیل را مطرح و بر ضرورت حفظ مناطق امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.
اردوغان که بهتازگی میزبان نشست سران ناتو در آنکارا بود، بارها اسرائیل را به تلاش برای تضعیف توافق آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی متهم کرده است.
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ۱۸ تیر برای سومین روز ادامه داشت و با کشیده شدن درگیریها به خلیج فارس، نگرانیها درباره فروپاشی آتشبس افزایش یافت.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت جمهوری اسلامی و آمریکا به مسیر دیپلماسی شدند.
با وجود ادامه رایزنیهای دیپلماتیک، همزمانی تحرکات نظامی و هماهنگیهای سیاسی آمریکا و اسرائیل نشان میدهد احتمال تشدید دوباره تنشها همچنان منتفی نیست.
منوچهر متکی، نماینده مجلس، خواستار «خونخواهی» و انتقام در سطح داخلی و بینالمللی در پی کشته شدن علی خامنهای شد و بر ضرورت محاکمه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، تاکید کرد.
او گفت این اقدام «تنظیمات آمریکایی صحنه را به هم میزند.»
متکی همچنین گفت پیگیری قضایی محاکمه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو پس از جنگ ۱۲ روزه، از سوی علی خامنهای به رییس قوه قضاییه «بسیار صریح و روشن» ابلاغ شده است. او این موضوع را بخشی از روند پیگیری جمهوری اسلامی برای پاسخ به کشته شدن خامنهای توصیف کرد.
آنکارا را معمولا با ساختمانهای وزارتخانهها و ریتم آرام زندگی میشناسند، اما پایتخت خاکستری ترکیه، چند روز مانده به آغاز اجلاس سران ناتو و طول دو روز برگزاری آن، تغییر چهره داد.
از چند روز قبل از شروع نشست ناتو در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷ تیر، مسیرهای منتهی به مجتمع ریاستجمهوری یکی پس از دیگری بسته شدند، موانع فلزی جای خودروها را گرفتند و در اطراف هتل محل اقامت هیاتها، حضور نیروهای امنیتی دائمی شد.
اولین چیزی که در شهر جلب توجه میکرد، سکوت بود. خیابانهایی که معمولا در ساعات کاری پررفتوآمد هستند، تقریبا خالی شدند.
کارمندان در ۹ منطقه آنکارا برای یک هفته به مرخصی اداری فرستاده شدند تا ترافیک پایتخت به حداقل برسد. حتی برگزاری مراسم و برنامههایی مانند جشنهای فارغالتحصیلی یا عروسی نیز برای یک هفته ممنوع اعلام شد.
فرمانداری هر نوع راهپیمایی و تجمع اعتراضی را قدغن کرد و عملا تنها ماموریت پایتخت، میزبانی از مهمترین نشست امنیتی جهان اعلام شد.
ترکیه برای اینکه نشست بدون دردسر برگزار شود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد؛ از بازسازی فرودگاه نظامی برای فرود سران تا آسفالت کردن مسیر کاروانهای دیپلماتیک، از ضدگلوله کردن پنجرههای هتل محل اقامت ترامپ تا بستن خیابان «ایران» برای ورزش صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه.
همه جزییات از سوی تیم چند هزار نفری برگزارکننده نشست، پیشبینی شده بود.
شهر در تمام مناطقی که هیاتها ممکن بود حتی برای چند ثانیه از آن عبور کنند، بیشتر به یک دکور از پیش طراحیشده شباهت داشت. بیلبوردهای آبیرنگ با شعارهایی درباره صلح و امنیت در امتداد بلوارها دیده میشد تا زندگیهای معمولی پشت تابلوها را پنهان کند. پشت این نما، خیابانهای خلوت، کافههای خالی، ایستهای بازرسی پیاپی و گشتهای امنیتی متراکم، صحنهای ساخته بود که برخی گزارشهای تلویزیونی خارجی آن را به «قرنطینههای دوران کرونا» تشبیه کردند.
این آرامش ظاهری، روی دیگری هم داشت.
سازمانهای حقوق بشری از بازداشت صدها نفر در روزهای منتهی به اجلاس ناتو خبر میدادند. از استاد دانشگاه و وکیل گرفته تا روزنامهنگار و فعال مدنی چپگرا؛ هر کسی که احتمال مخالفتش با ناتو میرفت، بازداشت شد.
دولت ترکیه این بازداشتها را بخشی از «عملیات ضدتروریسم» توصیف کرده و ارتباط آن را با اجلاس ناتو رد میکند، اما همزمانی این دو اتفاق، موضوع گفتوگوی بسیاری از خبرنگاران خارجی شد.
شلوغی و جنبوجوش در کاخ ریاستجمهوری
داخل مجموعه ریاستجمهوری، از سکوت شهر خبری نبود.
مرکز رسانهای با نظم قابل توجهی اداره میشد. سرویسهای رفتوآمد، اینترنت، فضای کار، امکانات فنی و خدمات پذیرایی بدون وقفه در اختیار خبرنگاران و دیگر مهمانان قرار داشت. برخی خبرنگاران باسابقه که تجربه پوشش چندین اجلاس ناتو را داشتند، میگفتند از نظر خدمات رسانهای، این یکی از منظمترین نشستهایی بوده که دیدهاند.
با این حال، بحث اصلی میان خبرنگاران نه امکانات، بلکه اعتبارنامهها بود. حدود سه هزار خبرنگار برای پوشش اجلاس ثبتنام کرده بودند، اما تعدادی از رسانههای مستقل ترکیه موفق به دریافت مجوز نشدند که این موضوع اعتراض نهادهای مدافع آزادی مطبوعات را به همراه داشت.
در پاسخ، ناتو اعلام کرد درباره رسانههای محلی به ارزیابی کشور میزبان اتکا کرده است.
در این میان، رسانههای ترکیه گویا میخواستند فضای نشست را برای مخاطبان خود به یک رویداد خانوادگی و صمیمی تبدیل کنند و گزارشهای حاشیهای گاهی پررنگتر از بُعد خبری نشست ناتو بود.
در کنار پوشش مذاکرات و نشستهای رسمی، گزارشهایی درباره منوی شام رهبران، گربههای مجتمع ریاستجمهوری یا حتی زنی که ادعا میکرد دختر دونالد ترامپ است، سهم قابل توجهی از برنامههای تلویزیونی را به خود اختصاص دادند. گویی برای مخاطبان برخی رسانههای داخلی، حاشیهها بیش از متن اجلاس اهمیت داشت.
در تمام دو روز اجلاس اما یک نام بیش از نام بسیاری از کشورهای عضو ناتو شنیده شد: ایران. کشوری که نمایندهای در نشست نداشت، اما تقریبا در همه جلسات خبری، گفتوگوهای غیررسمی خبرنگاران و گزارشهای تلویزیونی، حضور داشت. از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا حملات آمریکا، برنامه هستهای، امنیت تنگه هرمز و آینده منطقه؛ بسیاری از پرسشها در نهایت به ایران ختم میشد.
گاهی این احساس به وجود میآمد که کشوری غایب، بیش از برخی اعضای حاضر در اجلاس، در فضای رسانهای حضور دارد.
از صبح روز پس از پایان اجلاس، آنکارا کمکم به زندگی عادی خود بازمیگردد.
موانع جمع شدهاند، خیابانها باز شدهاند، کارمندان به ادارهها برگشتهاند و کافهها دوباره شلوغ شدهاند.
حالا تنها چیزی که از آن همه تدابیر امنیتی باقی مانده است، خاطره دو روزی است که پایتخت ترکیه برای میزبانی از رهبران جهان، زندگی عادی خود را متوقف کرد.
گلفنیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت حمله جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری در جریان آتشبس ۶۰ روزه، ممکن است مهمترین اهرم راهبردی تهران در تنگه هرمز را تضعیف کرده و به جای تقویت موقعیت مذاکرهای، فشارهای نظامی و دیپلماتیک علیه ایران را افزایش داده باشد.
به نوشته نشریه اماراتی گلفنیوز، جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن سه نفتکش غیرنظامی در حالی که آزادی کشتیرانی طبق آتشبس ۶۰ روزه تضمین شده بود، از خطی عبور کرده که میتواند بزرگترین اشتباه راهبردی تهران در سالهای اخیر باشد.
این یادداشت میگوید این حملات به ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه اهداف و زیرساختهای نظامی ایران، اعمال تحریمهای تازه و تشدید تلاشهای بینالمللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز منجر شده است.
به نوشته گلفنیوز، تنگه هرمز طی دهههای گذشته مهمترین ابزار ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی بوده است. تهران همواره این پیام را منتقل کرده که اگر نتواند نفت خود را صادر کند، دیگران نیز نباید چنین امکانی داشته باشند. به اعتقاد نویسنده، همین تهدید در بسیاری از مواقع برای ایجاد تلاطم در بازارهای جهانی انرژی کافی بوده است.
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سیانان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان میدهد جمهوری اسلامی به تازگی طرحی جدید برای ترور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تدوین کرده است.
امیر گیتی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد