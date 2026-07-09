این مقام که نامش فاش نشده، به رویترز گفت اطلاع‌رسانی چین فاقد جزییات لازم و به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای مورد انتظار کشورهای عضو «گروه پنج» بود.

«گروه پنج» شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) مصوب ۱۹۶۸، به‌عنوان قدرت‌های هسته‌ای به رسمیت شناخته می‌شوند.

این مقام آمریکایی افزود آزمایش موشکی چین در حالی انجام گرفت که پکن با سرعت در حال گسترش زرادخانه هسته‌ای خود است و شفافیت کافی درباره این برنامه وجود ندارد؛ روندی که به گفته او، نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته است.

رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند ارتش این کشور ۱۵ تیر یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی هسته‌ای به سوی اقیانوس آرام شلیک کرد.

این اقدام با انتقاد آمریکا، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و تایوان روبه‌رو شد.

نگرانی فزاینده آمریکا از اقدام چین

مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه، شلیک موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای بدون مشارکت در سازوکارهای قاعده‌مند دیپلماتیک برای اطلاع‌رسانی از پیش را «اقدامی غیرمسئولانه» توصیف کرد

او از پکن خواست در «گفت‌وگوهای معنادار درباره ثبات راهبردی و کنترل تسلیحات» مشارکت کند.

او تاکید کرد واشینگتن همچنان به «تعهدات دفاعی» خود در قبال متحدان و شرکایش پایبند خواهد بود.

رویترز اظهارات این مقام آمریکایی را نشان‌دهنده نگرانی فزاینده این کشور از آزمایش موشکی اخیر چین دانست.

پکن واشینگتن را به «سلطه‌طلبی» متهم کرد

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ۱۸ تیر در نشستی خبری، انتقادهای ایالات متحده از این آزمایش را نمونه‌ای از «استانداردهای دوگانه و سلطه‌طلبی» واشینگتن خواند.

او گفت: «آمریکا تنها کشور جهان است که واقعا از سلاح هسته‌ای استفاده کرده است... این کشور هر سال اقدام به پرتاب موشک‌های راهبردی از زیردریایی‌های هسته‌ای می‌کند، اما درباره آزمایش‌های موشکی عادی چین اظهارات غیرمسئولانه مطرح می‌کند و انگشت اتهام را به سوی پکن می‌گیرد.»

مائو از واشینگتن خواست توسعه توان دفاعی و نظامی پکن را با نگاهی «عینی و منطقی» ارزیابی کند.

خبرگزاری دولتی شین‌هوا نیز آزمایش اخیر را بخشی از «برنامه معمول» سالانه آموزش‌های نظامی توصیف کرد و نوشت این اقدام هیچ کشور یا هدف مشخصی را نشانه نگرفته بود.

پکن نوع موشک شلیک‌شده را اعلام نکرده است، اما روزنامه دولتی گلوبال تایمز پیش‌تر به نقل از یک کارشناس نظامی نوشت این موشک احتمالا از نوع JL-3، پیشرفته‌ترین موشک پرتاب‌شونده از زیردریایی چین، بوده است.

بر اساس گزارش پنتاگون، این موشک قادر است از آب‌های ساحلی چین، خاک ایالات متحده را هدف قرار دهد.

چین که در حال اجرای برنامه‌ای گسترده برای توسعه زرادخانه هسته‌ای خود است، تاکنون بارها درخواست‌های آمریکا برای آغاز گفت‌وگو درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای را رد کرده است.

پکن همواره استدلال کرده که آمریکا در حال حاضر زرادخانه هسته‌ای بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با چین در اختیار دارد.

چین در سال ۲۰۲۴ مذاکرات نوپا با آمریکا درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای را در اعتراض به اقدام واشینگتن در فروش تسلیحات به تایوان متوقف کرد.

چین تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو خود می‌داند و بارها تهدید کرده است در صورت لزوم، برای الحاق این جزیره به سرزمین خود به زور متوسل خواهد شد.