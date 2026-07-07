خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «الرکیات» قطر به دلیل آتشسوزی در اتاق موتور، در معرض خطر انفجار قرار دارد.
به گفته منابع، این شناور و یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان، پس از آنکه سپاه پاسداران شامگاه کشتیهای عبوری در تنگه هرمز را هدف حملات موشکی قرار داد، در نزدیکی این آبراه آسیب دیدند.
یکی از منابع به رویترز گفت نفتکش «الرکیات» که حامل گاز طبیعی مایع بود، پس از اصابت موشک به سمت چپ بدنه خود، پیام درخواست کمک اضطراری ارسال کرد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده دو متهم به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای «طراحی اقدامات تروریستی» در آلمان، دوشنبه پانزدهم تیر در سالن ۲۳۷ دادگاه عالی ایالتی هامبورگ برگزار شد.
بخش مهمی از این جلسه به تشریح تحقیقات پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) و ارائه جزییات تازه از نحوه شناسایی اهداف، ارتباطات متهمان و سفرهای آنان به ایران اختصاص داشت.
این دادگاه چگونه است و در آن چه میگذرد؟
در سالن دادگاه، جایگاه خبرنگاران و تماشاگران با یک دیواره شفاف از جنس شیشه اکریلیک (پلکسیگلاس) از محل استقرار قضات، متهمان و وکلایشان جدا شده است. در بالانشین سالن، هیات قضایی متشکل از دو قاضی و یک منشی دادگاه، که هر سه زن هستند، ریاست جلسه را بر عهده دارند.
روی نیمکت متهمان، علی س.، مردی ۵۴ ساله، اهل افغانستان و دارای تابعیت دانمارک، به عنوان متهم ردیف اول نشسته است. در پشت سرش تواب م.، ۴۲ ساله، که او هم تبعه افغانستان است، به عنوان متهم ردیف دوم قرار دارد.
دفاع از هر دو متهم را وکلایی ایرانیتبار بر عهده دارند.
در سوی دیگر دیوار شفاف، جایی که بخشی از آن برای خبرنگاران و بخشی هم برای حاضران در نظر گرفته شده است، فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، نشسته و با دقت به اظهارات یکی از شاهدان گوش میدهد و پیوسته یادداشت برمیدارد.
این نخستین بار نیست که نام او در پروندهای مرتبط با طرحهای تروریستی جمهوری اسلامی مطرح میشود و این بار نیز بنا بر کیفرخواست، یکی از اهداف احتمالی عملیات برنامهریزیشده بوده است.
دادگاه راس ساعت تعیین شده با سخنان یکی از مسئولان ارشد تحقیقات اداره پلیس امور جنایی فدرال آلمان (BKA) به عنوان شاهد آغاز میشود.
این مقام پلیس که او هم زن است، جزییات گستردهای از روند تحقیقات را نه از روی برگه که همه را از حفظ تشریح میکند.
محتویات آیفونهای متهم
به گفته او، تلفنهای همراه متهم اصلی برای مدت طولانی تحت شنود و نظارت قرار داشته و در چندین سفرش به نقاط مختلف، به طور مستمر تحت مراقبت ماموران امنیتی بوده است.
بر اساس تحقیقات، علی س. طی سال گذشته چندین بار به ایران سفر کرده و در جریان این سفرها با مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی و مسئولان مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران دیدار کرده است.
متهم ردیف اول در یکی از این سفرها، در دی ماه سال گذشته، از برلین به ترکیه و سپس به ایران رفته و در آنجا با رابطان خود ملاقات میکند.
به گفته شاهد، او به طور مستمر به ایران سفر میکرده و حتی با مسئول بخش اسرائیل در نیروی قدس سپاه پاسداران نیز دیدار داشته است.
بخش قابل توجهی از اطلاعات پرونده از بررسی تلفن همراه متهم ردیف اول به دست آمده است.
بررسیها نشان داده که او پیش از سفر به برلین، نشانی فروشگاه کوشر متعلق به یهودیان را جستوجو کرده بوده و ماموران هنگام مراقبت از او، مشاهده کردهاند که مقابل یکی از این فروشگاهها ایستاده و با تلفن همراه خود مشغول تصویربرداری است.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی میگوید: «در ظاهر به نظر میرسید که علی در حال مکالمه تلفنی است، اما ما میدانستیم که در واقع از محل فیلمبرداری میکند.»
تحقیقات همچنین نشان میدهد که متهم ردیف اول پس از بازگشت از ایران، علاوه بر جستوجوی نشانی فروشگاههای یهودیان، بهدنبال آدرس یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، نیز بوده است.
اسنادی در صفحه نمایش بزرگ دادگاه ارائه میشود که حاوی تصاویر و اسکرینشاتهایی از گوشی علی س. است. عکسهایی از فولکر بک که در حافظه دستگاه او ذخیره شده است. موضوعی که به گفته شاهد، فرضیه برنامهریزی برای حمله به او را تقویت میکند.
قرار ملاقات در مکدونالد
علی س. به تنهایی نمیتوانسته است عملیاتی را که گفته میشود کارفرمایان سپاهیاش انجام آن را از او خواسته بودند، به سرانجام برساند. بنابراین باید گروهی را تشکیل میداده که هم انگیزه داشته باشد و هم بتواند به آن اعتماد کند.
او تواب م. را که یکی از شهروندان افغانستانی ساکن دانمارک است و «دستکم انگیزه مذهبی، ضد یهودی و اسرائیلی دارد»، انتخاب میکند. تواب جوانی بلند قد با ریشی کوتاه است که ریشش کمی هم سفید شده. او میپذیرد با علی همکاری کند.
عکسهای با کیفیتی از جلسه علی و تواب در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که در رستوران مکدونالد تهیه شدهاند. دیدارهای این دو نفر که فکرش را نمیکردند دستگاههای اطلاعاتی تا این اندازه به آنان نزدیک باشند و رفت و آمدهایشان را ثبت کنند، اغلب در این رستوران برگزار میشده است .
شاهد دادگاه از چندین نام در دادگاه پرده برمیدارد که همگی از رابطان علی بودهاند؛ از حاج علی و کاظم تا وحید و ....
تصاویر پروفایل (آواتار) برخی از رابطان او در دادگاه به نمایش گذاشته میشود که دارای نمادهای ضدیهودی و ضداسرائیلی هستند.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزارهای ارتباطی متهمان با کارفرمایان سپاهی آنان بوده است.
طرح اجیر کردن زنان برای اقدام تروریستی
کارفرمای علی س. به او دستور داده فروشگاه مواد غذایی کوشر را به آتش بکشد. اما این کار باید بهوسیله افرادی انجام شود که دو انگیزه داشته باشند: نیاز مالی داشته باشند، و از اسرائیل و یهودیان متنفر باشند.
نماینده پلیس فدرال امور جنایی فاش میکند که علی این موضوع را با دخترش در میان میگذارد و از او میپرسد آیا زنی فلسطینی یا سومالیایی را میشناسد که به پول نیاز داشته باشد و حاضر شود در ازای دریافت ۳۰ هزار کرون دانمارک (معادل تقریبی چهار هزار یورو)، یکی از فروشگاههای یهودیان را به آتش بکشد؟
به نظر میرسد علی و همدست او قرار بوده عملیاتی پیچیده انجام دهند که چند بُعدی باشد.
وقتی میان دو متهم صحبت از تهیه اسلحه بوده، این یعنی قرار بوده افرادی هم کشته شوند.
دادگاه عالی هامبورگ در ۱۷ جلسه باقی مانده این موضوع را نیز بررسی خواهد کرد و علی و تواب هم که فعلا نگرانی در چهرهشان دیده نمیشود، با کمک وکلای ایرانیتبارشان آزادانه از خود دفاع خواهند کرد؛ بدون دستبند و بدون فشار و تهدید.
و اما فولکر برای دومین بار چهره افرادی را میبیند که متهم به طرحریزی برای قتل او هستند.
او میگوید از اینکه قاتلان احتمالیاش بازداشت شدهاند حس رضایت دارد اما درونش آرام نیست.
نهادهای امنیتی آلمان در ماههای اخیر نسبت به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا هشدار دادهاند.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان پیشتر اعلام کرده است جمهوری اسلامی ممکن است پس از تحولات اخیر منطقه، دامنه عملیاتهای اطلاعاتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
هشداری که این پرونده، از نگاه مقامهای امنیتی، یکی از نمونههای عملی آن به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه گزارش داد عربستان سعودی در حال بررسی افزایش ظرفیت خط لوله انتقال نفت به دریای سرخ است تا نفت بیشتری را بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند.
رویترز گزارش داد ریاض با برخی کشورهای همسایه درباره افزایش ظرفیت خط لوله شرق-غرب تا دو میلیون بشکه در روز گفتوگوهای مقدماتی انجام داده است.
بر اساس این گزارش، افزایش ظرفیت خط لوله عربستان سعودی چند سال زمان میبرد، میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت و ممکن است شامل انتقال فرآوردههای نفتی نیز باشد.
خبرگزاری رویترز تصاویر ماهوارهای منتشر کرد که گروهی از قایقهای کوچک را در نزدیکی تنگه هرمز در دوشنبه ۱۵ تیر نشان میدهد.
هویت شناورهای حاضر در این تصویر قابل تایید نیست اما پیشتر گزارش شده بود سپاه پاسداران برای توقیف کشتیها در تنگه هرمز از قایقهای تندرو کوچک استفاده کرده است.
بر اساس توضیحات همراه این تصاویر، شناورها در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری از سواحل ایران قرار دارند.
اسماعیل احمدیمقدم، رییس دانشگاه عالی دفاع، که در هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در اسلامآباد حضور داشت، در گفتوگو با شبکه المیادین گفت کمیتههای فنی جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالا هفته آینده تشکیل جلسه خواهند داد.
او افزود پیشرفت مذاکرات به میزان پایبندی طرف مقابل به تعهدات بستگی دارد، زیرا تفاهمنامه در بند پایانی خود بر اجرای الزامآور پنج نکته تاکید کرده است.
احمدیمقدم همچنین گفت تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «برای مصرف داخلی ایالات متحده و ایجاد یک روایت خاص» مطرح میشود و افزود سخنرانی اخیر او ناقض بند دوم تفاهمنامه است؛ بندی که طرفها را به خودداری از بهکارگیری زبان تهدید ملزم میکند.
او هشدار داد اگر نقض تعهدات ادامه یابد، جمهوری اسلامی برای «بدترین سناریوها» آماده است و توان پاسخگویی دارد. احمدیمقدم گفت: «اگر پیمانشکنی ادامه یابد، تهران برای پاسخ و شلیک نهایی مجهز خواهد بود.»
همزمان با سفر امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، به دمشق، دو انفجار در نزدیکی محل دیدارهای او رخ داد و ۱۸ نفر، از جمله چهار مامور پلیس، زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۶ تیر گزارش داد این انفجارها در منطقهای شلوغ میان ساختمان وزارت گردشگری و موزه ملی، در آن سوی خیابان هتل «فور سیزنز» رخ داد؛ جایی که مکرون پیش از عزیمت به کاخ ریاستجمهوری سوریه، با نمایندگان جامعه مدنی دیدار کرده بود.
کاخ الیزه اعلام کرد مکرون صدای انفجارها را نشنیده و اندکی بعد طبق برنامه با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، دیدار کرده است.
کاخ الیزه تاکید کرد برنامههای از پیش تعیینشده مکرون بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
به گزارش رویترز، نخستین انفجار پس از حرکت کاروان حامل مکرون به سمت کاخ ریاستجمهوری سوریه رخ داد. انفجار دوم نیز در کنار یک آمبولانس پارکشده در محل حادثه، جایی که بیش از ۲۰ نفر تجمع کرده بودند، به وقوع پیوست.
خبرنگار رویترز که همراه گروه خبری مکرون در سوریه به سر میبرد، گفت در طول برنامههای صبحگاهی رییسجمهوری فرانسه، هیچ صدای انفجاری به گوش نرسید و هیچ نشانهای از آشفتگی و اختلال در روند امور مشاهده نشد.
در پی این انفجار، شعلههای آتش و دود غلیظ سیاه از نزدیکی فروشگاههای اطراف به هوا برخاست و نیروهای امدادی برای مهار آتشسوزی وارد عمل شدند.
رویترز نوشت این انفجارها بار دیگر چالشهای امنیتی سوریه را برجسته کرده است.
مکرون نخستین رییس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا به شمار میرود که پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سال ۲۰۲۴، به سوریه سفر کرده است.
شبکه دولتی الاخباریه سوریه گزارش داد نیروهای امنیتی عملیات جستوجو را برای شناسایی عاملان انفجارها آغاز کردهاند.
یک منبع امنیتی نیز به رویترز گفت پس از حادثه، مسیرهای منتهی به محل انفجار مسدود و تدابیر امنیتی در منطقه تشدید شد.
چالشهای امنیتی و مسیر دشوار دولت الشرع
رویترز در ادامه نوشت سفر مکرون با هدف نمایش روند گذار سیاسی سوریه تحت رهبری الشرع انجام شده است.
الشرع پس از رسیدن به قدرت کوشیده برای بازسازی سوریه در پی ۱۳ سال جنگ ویرانگر، روابط نزدیکی با کشورهای غربی و قدرتهای منطقهای برقرار کند.
با این حال، چالشهای امنیتی همچنان از مهمترین موانع پیش روی دولت سوریه محسوب میشوند.
هفته گذشته انفجار بمبی در یک کافه در دمشق به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن ۲۰ تن دیگر انجامید. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن حمله را بر عهده نگرفته است.
در جریان جنگ داخلی سوریه، گروههای شبهنظامی مختلف، از جمله داعش، در بخشهایی از این کشور نفوذ یافتند.
داعش از ماه فوریه تاکنون مسئولیت چندین حمله علیه نیروهای دولتی سوریه را بر عهده گرفته و از آغاز مرحلهای تازه از عملیات خود علیه دولت الشرع خبر داده است.
رویترز افزود الشرع که از اعضای اکثریت مسلمانان سنی سوریه است، پس از پایان بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد، وعده داده نظامی فراگیر و مبتنی بر مشارکت همه گروهها در سوریه ایجاد کند.
با این حال، ادامه درگیریهای فرقهای و قومی، تحقق این وعده را با چالش روبهرو کرده است.
در ماههای گذشته، درگیری میان نیروهای حامی دولت و اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی به کشته شدن صدها نفر انجامید و به نگرانیها درباره ثبات و امنیت سوریه دامن زد.