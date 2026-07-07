ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع «الرکیات» در نزدیکی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد این اقدام، امنیت کشتیرانی بین‌المللی و عرضه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دوحه در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف قرار گرفتن این نفتکش هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، حمله‌ای غیرقابل قبول علیه امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و آزادی تردد در آبراه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

قطر همچنین از جمهوری اسلامی خواست فورا به اقداماتی که امنیت منطقه، ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و عرضه جهانی انرژی را تهدید می‌کند، پایان دهد و از به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه خودداری کند.

دوحه در پایان تاکید کرد جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و هرگونه خسارت و پیامد ناشی از آن می‌داند.