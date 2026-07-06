خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد حسین نوری همدانی، مرجع تقلید حامی حکومت، در دیدار با جمعی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع جنازه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، گفت: «عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.»
اسفند ۱۴۰۴ نیز مدیر دفتر نوری همدانی اعلام کرده بود این مرجع تقلید حامی جمهوری اسلامی در فتوایی تاکید کرده است بر هر مسلمانی در هر کجای جهان واجب است از عاملان کشته شدن علی خامنهای انتقام بگیرد.
او با اشاره به فتوای صادرشده گفته بود این موضع در چند مرحله بیان شده و «حکم جهاد در اینباره صریح و روشن است.»
بریتانیا در واکنش به تلاشهای جمهوری اسلامی، روسیه و چین برای نفوذ در عرصه سیاسی این کشور، مقررات سختگیرانهتری برای کمکهای مالی وضع کرد تا از تاثیرگذاری دولتهای خارجی بر انتخابات جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا، دوشنبه ۱۵ تیر اعلام کرد نامزدهای انتخابات از این پس موظف خواهند بود هرگونه کمک مالی بیش از ۲۲۳۰ پوند را که پیش از نامزد شدن دریافت کردهاند، به ثبت برسانند.
آنها همچنین باید ثابت کنند منابع مالی دریافتی پیش از نامزدی در انتخابات از منابع مشروع تامین شده است.
استیو رید، وزیر مسکن بریتانیا، در بیانیهای گفت: «با اعمال استانداردهای سختگیرانهتر برای حامیان مالی خارج از کشور و ملزم کردن نامزدها به اثبات منشا منابع مالی خود، اقداماتی پیشرو در سطح جهان برای حفاظت از سلامت انتخابات و مقابله با تهدیدهایی که از خارج متوجه ماست، انجام میدهیم.»
دولت بریتانیا سال گذشته پس از آنکه یکی از سیاستمداران پیشین حزب راستگرای «اصلاح بریتانیا» بهدلیل دریافت رشوه در ازای ایراد سخنرانیها و بیان مواضعی در حمایت از روسیه به زندان محکوم شد، بررسی مداخله مالی خارجی در سیاست این کشور را در دستور کار قرار داد.
یافتههای این بررسی نشان داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از جمله دولتهایی هستند که بهطور مستمر برای نفوذ در عرصه سیاسی و تضعیف دموکراسی بریتانیا تلاش میکنند. موضوعی که دولت را به تدوین مقررات جدید واداشت.
تلاش حکومت ایران و متحدانش برای تاثیرگذاری بر انتخابات کشورهای غربی امری مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز گزارشهای متعددی در این باره منتشر شده است.
شهریور ۱۴۰۴، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی، روسیه و چین، از طریق جنگ اطلاعاتی و عملیات روانی، نفوذ گستردهای در بریتانیا پیدا کردهاند.
این نفوذ شامل راهاندازی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران و سرمایهگذاریهای دانشگاهی میشود.
قانون جدید چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
رویترز در ادامه گزارش داد بر اساس مقررات تازه، افرادی که به بریتانیا مهاجرت میکنند، تنها پس از یک سال اقامت دائم در این کشور میتوانند کمکهای سیاسی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند یا بیشتر انجام دهند.
همچنین از این پس، صلاحیت شرکتها برای اهدای کمک مالی سیاسی بر پایه سود خالص پس از مالیات آنها ارزیابی خواهد شد، نه میزان درآمد. اقدامی که با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شرکتهای فاقد ارتباط واقعی با بریتانیا انجام شده است.
این تغییرات در ادامه اصلاحاتی انجام میشود که ماه مارس به تصویب رسید و سقف کمکهای مالی شهروندان بریتانیایی مقیم خارج را به ۱۰۰ هزار پوند در سال محدود کرد.
اصلاحات پیشین همچنین دریافت کمکهای مالی از طریق ارزهای دیجیتال را تا زمان ایجاد سازوکار نظارتی مناسب ممنوع کرد.
این تحولات همزمان با بررسی پرونده نایجل فاراژ، رهبر حزب «اصلاح بریتانیا»، از سوی نهاد ناظر بر استانداردهای پارلمان رخ داده است.
این پرونده به دریافت کمک مالی پنج میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار حوزه ارزهای دیجیتال، مربوط میشود. مبلغی که پیش از اعلام نامزدی فاراژ برای انتخابات پارلمان به او پرداخت شده بود.
حزب «اصلاح بریتانیا» که بیش از یک سال است در صدر نظرسنجیهای سراسری قرار دارد، اعلام کرده کمک مالی هاربورن به فاراژ ناقض هیچ قانونی نبوده است.
بر اساس دادههای کمیسیون انتخابات بریتانیا، هاربورن سال گذشته حدود دو سوم منابع مالی این حزب را تامین کرده بود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یادداشتی اختصاصی برای ایرنا نوشت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنهای بر مجموعهای از اصول پایدار، از جمله ثبات راهبردی، استقلال در تصمیمگیری، بازدارندگی، هویتمحوری و عمق راهبردی استوار بوده و این چارچوب، انسجام و جهتگیری کلان سیاست خارجی را در برابر تحولات بینالمللی حفظ کرده است.
او در این یادداشت، علی خامنهای را یکی از معماران اصلی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی کرد و نوشت این رویکرد پیش از رهبری او و در دوران ریاستجمهوریاش شکل گرفت و پس از آن نیز در سطحی راهبردی ادامه یافت.
به نوشته او، بررسی این دوره برای شناخت منطق حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ضروری است.
بقائی تاکید کرد «ثبات» در جهتگیریهای کلان، یکی از ویژگیهای اصلی این سیاست خارجی بوده و تصمیمگیریها کمتر تحت تاثیر تغییر دولتها یا تحولات سیاسی روزمره قرار گرفته است.
در این یادداشت، استقلال سیاسی و عزت ملی از پایههای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده و آمده است وابستگی به قدرتهای بزرگ پرریسک تلقی میشود و تنوعبخشی به روابط خارجی و حفظ استقلال در تصمیمگیری از اهداف این رویکرد بوده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای ذخایر نفتی جهان میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را بهشدت تضعیف کند.
قاسم بیات، مدیرعامل شرکت نفتی شهر هوستون، گفت این اقدامات بیشتر برای کنترل بازار انجام میشود و پر کردن ذخایر راهبردی نفت کشورهای جهان به زمان بیشتری نیاز دارد.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه پاسداران تهران و رییس ستاد تشییع جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران در تهران، گفت برنامهریزی شده بود جنازههای علی خامنهای و اعضای کشتهشده خانوادهاش از میدان «امام حسین» وارد مسیر تشییع شوند، اما این امکان فراهم نشد.
او از هواداران جمهوری اسلامی خواست نگران نباشند و افزود پس از رسیدن به نقطه پایانی، تلاش میشود جنازهها با بالگرد از مسیر تشییع عبور داده شوند.
حسنزاده پیشتر گفته بود این مراسم بهصورت زمینی و با خودروی مخصوص حمل جنازه انجام میشود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد بازگشت سریع بازار نفت به شرایط پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و روند احیای ذخایر نفتی جهان، میتواند توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا را کاهش دهد.
به نوشته والاستریت ژورنال، اگرچه قیمت نفت به سطح پیش از جنگ بازگشته، تردد نفتکشها در تنگه هرمز بهسرعت در حال عادی شدن است و تولیدکنندگان نفت خلیج فارس نیز چاههای غیرفعال خود را دوباره وارد مدار کردهاند، اما بازسازی ذخایر نفتی جهان فرآیندی بسیار زمانبر خواهد بود؛ موضوعی که به اعتقاد این روزنامه، مستقیماً بر موازنه قدرت میان تهران و واشینگتن در مذاکرات اثر میگذارد.
این گزارش افزود هرچه کشورهای مصرفکننده سریعتر ذخایر راهبردی و تجاری نفت خود را بازسازی کنند، توان حکومت ایران برای تهدید اقتصاد جهانی از طریق اختلال در تنگه هرمز کاهش خواهد یافت. به همین دلیل، سرعت پر شدن دوباره این ذخایر به یکی از متغیرهای مهم در محاسبات سیاسی و اقتصادی دو طرف تبدیل شده است.
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