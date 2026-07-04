۱۳ کشور عرب و مسلمانی که در مراسم حکومتی تشییع خامنهای شرکت نکردند
مراسم حکومتی تشییع حکومتی علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی در حالی انجام شد که تا این لحظه گزارشی از حضور مقامهای رسمی کشورهای عرب و مسلمان از جمله امارات متحده عربی، سوریه، کویت، بحرین، مراکش، اردن، لیبی، جیبوتی، سودان، الجزایر، موریتانی، سومالی و کومور در این مراسم منتشر نشده است.
همچنین تاکنون خبری از حضور نمایندهای از تشکیلات خودگردان فلسطین در این مراسم منتشر نشده است.
بر اساس گزارش ایرنا، تنها مقامهایی از عراق، لبنان، یمن، عمان، قطر، عربستان سعودی، مصر و تونس در این مراسم در تهران حضور داشتند.
علاوه بر این، نمایندگان گروههایی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزبالله لبنان، جنبش امل و حشد الشعبی عراق نیز در این مراسم شرکت کردند.
برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای با واکنش مخاطبان ایراناینترنشنال روبهرو شده است. شهروندان در پیامهای خود به هزینههای بالای برگزاری مراسم، تعطیلی کشور، فشار برای حضور کارمندان و توزیع غذا و کالا میان حاضران اشاره میکنند.
جزییات بیشتر با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
مقامهای اوکراینی اعلام کردند شهر راهبردی کنستانتینوفکا در شرق این کشور همچنان در کنترل نیروهای اوکراینی است و ادعای روسیه را درباره تصرف این شهر رد کردند. روسیه گفته بود نیروهایش این شهر را تصرف کردهاند.
حملات تازه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، شنبه ۱۳ تیر دستکم شش کشته و دهها زخمی بر جا گذاشت.
در حالی که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهر کنستانتینوفکا در شرق اوکراین را به دست گرفتهاند، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «البته که این درست نیست. این فقط یکی دیگر از دروغهای روسیه و تلاشی برای ساختن یک خبر است.»
او افزود: «اگر کنستانتینوفکا واقعا در کنترل روسیه بود، شاید پوتین مشکلی نداشت که آنجا با من دیدار کند تا راهی دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ پیدا کنیم.»
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین نیز اعلام کرد کنستانتینوفکا همچنان در کنترل نیروهای اوکراینی است.
کنستانتینوفکا جنوبیترین شهر از چهار شهر کلیدی است که خط دفاعی اصلی اوکراین برای حفظ منطقه صنعتی دونتسک را تشکیل میدهند.
به گفته تحلیلگران، تصرف کنستانتینوفکا میتواند به نیروهای روسیه امکان دهد از این شهر بهعنوان پایگاهی برای پیشروی به سمت شمال در امتداد این خط دفاعی استفاده کنند. محوری که اکنون به کانون اصلی عملیات نظامی روسیه تبدیل شده است.
روسیه پیش از این نیز بارها اعلام کرده بود بخشهایی از کنستانتینوفکا را در کنترل دارد. این شهر یکی از چندین شهر بهشدت مستحکم در منطقه دونتسک است که بخشی از آنچه اوکراین «کمربند دژها» مینامد، به شمار میرود.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در ویدیوهایی در حال بازدید از یک مقر فرماندهی و دریافت گزارش فرماندهان ارشد نظامی، تصرف این شهر را «یک دستاورد مهم راهبردی» توصیف کرد.
او همچنین گفت در واکنش به افزایش حملات دوربرد اوکراین، بهویژه علیه صنعت نفت روسیه، لازم است وسعت مناطق حائل امنیتی افزایش یابد.
والری گراسیموف، رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در گزارشی به پوتین اعلام کرد نیروهای گروه جنوبی ارتش در حال ادامه عملیات تهاجمی برای «آزادسازی» کامل منطقه دونتسک هستند. منطقهای که بخشی از دونباس به شمار میرود و روسیه کنترل آن را یکی از اهداف اصلی جنگ اعلام کرده است.
گراسیموف گفت کنستانتینوفکا یکی از مهمترین مراکز دفاعی اوکراین در محور استحکامات اسلوویانسک-کراماتورسک-کنستانتینوفکا بود.
پوتین نیز این شهر را یک مرکز مهم صنعت و حملونقل در دونباس توصیف کرد.
وزارت دفاع روسیه تصاویری را در تلگرام منتشر کرد که به گفته این وزارتخانه، سربازان روس را در کنار ساختمانهای ویرانشده شهر و در حال برافراشتن پرچم روسیه نشان میدهد.
گراسیموف همچنین گفت نیروهای روسیه به شهر لیمان، در حدود ۷۰ کیلومتری شمال کنستانتینوفکا، نزدیک شدهاند و این شهر از نظر لجستیکی و راهبردی برای ادامه پیشروی اهمیت زیادی دارد.
یوگنی نیکیفوروف، فرمانده نیروهای شمالی روسیه اما به پوتین گفت ارتش این کشور هنوز بهطور کامل موفق نشده از حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی روسیه جلوگیری کند. حملاتی که موجب کمبود سوخت شدهاند.
پوتین در پاسخ گفت هرچه اوکراین حملات بیشتری علیه تاسیسات غیرنظامی روسیه انجام دهد، مسکو ناچار خواهد بود منطقه حائل بزرگتری در مناطق همجوار ایجاد کند.
نیکیفوروف همچنین از پیشروی نیروهای روسیه در مناطق مرزی خارکیف و سومی خبر داد. مناطقی که مسکو خواهان گسترش منطقه حائل در آنهاست.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، و دیگر مقامهای این کشور گفتهاند پیشروی روسیه در شرق اوکراین از ابتدای سال بهطور قابل توجهی کند شده و نیروهای اوکراینی حتی بخشی از مناطق را باز پس گرفتهاند.
پوتین این اظهارات را بخشی از «کارزار تبلیغاتی» کییف توصیف کرد.
همزمان با این تحولات، مقامهای اوکراینی اعلام کردند حمله گسترده روسیه با بمبهای هدایتشونده به مرکز شهر سومی دستکم چهار کشته، از جمله یک کودک، و ۲۷ زخمی بر جا گذاشت.
اوله هریهوروف، فرماندار منطقه، گفت یک ساختمان مسکونی بلند، یک فروشگاه و خیابانی شلوغ در مرکز شهر هدف قرار گرفتند.
به گفته او، یک دختر پنجساله و مادرش در این حمله جان باختند و در میان زخمیها یک نوجوان ۱۳ ساله نیز با وضعیت وخیم بستری است.
زلنسکی با انتشار تصاویری از محل حمله، از متحدان اوکراین خواست فشار بر روسیه را افزایش دهند تا به گفته او، «این ترور متوقف شود.»
در دیگر حملات جمعه، یک نفر دیگر نیز در نزدیکی شهر سومی کشته شد.
در منطقه دنیپروپتروفسک، بیش از ۵۰ حمله با پهپاد، توپخانه و بمب سه کشته و ۱۲ زخمی بر جا گذاشت.
در شهر زاپوریژیا نیز دو نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شدند و مقامهای محلی از ادامه حملات در شامگاه جمعه خبر دادند.
رویترز اعلام کرد امکان راستیآزمایی مستقل این گزارشها را نداشته است.
تلاشهای آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح برای جنگ اوکراین در جریان درگیریهای ایران متوقف شده است، هرچند مسکو و کییف اعلام کردهاند در انتظار سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، دو مذاکرهکننده ارشد آمریکایی، هستند.