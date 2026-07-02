خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که روسیه شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنج‌شنبه حمله‌ای گسترده با موشک و پهپاد علیه کی‌یف انجام داد؛ حمله‌ای که با انفجارهای پیاپی، پایتخت اوکراین را برای ساعت‌ها در لرزه فرو برد.

به گفته تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کی‌یف، در این حملات دست‌کم یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، شمار مجروحان را دست‌کم ۱۱ نفر اعلام کرد.

ساعتی بعد، شهردار کی‌یف اعلام کرد که شمار کشته‌شدگان حمله روسیه به پایتخت اوکراین به پنج نفر رسید و ۳۴ نفر نیز زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، روسیه در این حمله از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادها استفاده کرد و هر ۱۰ منطقه شهر کی‌یف، در دو سوی رودخانه دنیپرو، هدف قرار گرفت. هم‌زمان با صدور هشدارهای اولیه از سوی ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، و دیگر مقام‌های این کشور، بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن به ایستگاه‌های مترو پناه بردند.

کلیچکو با توصیف حملات به عنوان «حمله شدید دشمن» از شهروندان خواست در پناهگاه‌ها باقی بمانند. او گفت در منطقه شوچنکیفسکی پنج نفر زخمی شده‌اند و یکی از مجروحان که از نیروهای امداد پزشکی است، در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.

به گفته شهردار کی‌یف، در منطقه دسنیانسکی بخشی از یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه آسیب دیده و شماری از ساکنان در داخل آن گرفتار شده‌اند. همچنین در منطقه هولوسیفسکی، آتش‌سوزی در پشت‌بام یک ساختمان چندطبقه رخ داده است. در مناطق سویاتوشینسکی و دارنیتسکی نیز آتش‌سوزی در خانه‌های مسکونی گزارش شده و شماری از افراد زیر آوار مانده‌اند.

رییس اداره نظامی شهر کی‌یف نیز اعلام کرد بخشی از یک ساختمان مسکونی در منطقه دسنیانسکی تخریب شده، در دو نقطه از منطقه پچرسکی در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی آتش‌سوزی رخ داده و در نزدیکی یک ساختمان اداری در منطقه سولومیانسکی نیز حریق گزارش شده است. به گفته او، مقام‌های محلی همچنین در حال ارزیابی خسارت‌ها در مناطق اوبولونسکی و پودیلسکی هستند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد این حمله در حالی انجام شد که روسیه در هفته‌های اخیر حملات خود به کی‌یف را تشدید کرده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی دوربرد خود علیه پایگاه‌های نظامی و تاسیسات انرژی روسیه را افزایش داده؛ حملاتی که به کمبود سوخت و اختلال در خطوط تدارکاتی داخل روسیه منجر شده است.

