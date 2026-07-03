واکنش طنزآمیز مخاطبان ایراناینترنشنال به مراسم حکومتی دفن علی خامنهای
با آغاز مراسم حکومتی دفن علی خامنهای، مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، علی خامنهای را با عناوین طنزآمیز خطاب کردند و از صرف هزینههای هنگفت برای این مراسم در شرایط بحران اقتصادی و فقر مردم انتقاد کردند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال:
امیرحسین یاوری، معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کرد سالانه هفت هزار نفر در ایران بر اثر مصرف مواد مخدر تقلبی جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند محمد نعیم جندیه، رییس امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس، چهارشنبه در حملهای در شمال نوار غزه کشته شد. جندیه در حمله ۷ اکتبر فرمانده یک واحد از نیروهای نخبه حماس بود که به کیبوتص ناحل عوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرتص، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل و شاباک، جندیه در حمله هفتم اکتبر فرمانده یک واحد از نیروهای نخبه حماس بود که به کیبوتص ناحل عوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرتص، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام حاییم، سامر الطلالقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونلی زیرزمینی در منطقه شجاعیه بود و اخیرا نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش میبرد.
این بیانیه افزود جندیه از چهرههای نقابپوش حماس بود که در مراسم آزادی گروگانها در چارچوب توافقهای تبادل گروگانها حضور داشت. ارتش اسرائیل گفت پیش از حمله، اقداماتی از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شد.
ارتش اسرائیل افزود نیروهایش تحت فرماندهی جنوبی، مطابق توافق آتشبس در منطقه مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به عملیات ادامه خواهند داد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در دیدار هه وی، نایبرییس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنهای و اعضای خانواده او در تهران گفت: «جمهوری اسلامی اجازه هیچگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد.»
قالیباف افزود اسرائیلیها بدون تردید به دنبال برهم زدن تفاهمنامه ما با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد.
محمدباقر قالیباف همچنین گفت: «ارتقای روابط جمهوری اسلامی و چین در کاهش تنشها در جهان موثر خواهد بود.»
به گزارش رسانههای کانادا به نقل از پلیس این کشور، ایرج مظفری، کاپیتان پیشین تیم ملی والیبال ایران، با ۱۰ فقره اتهام آزار جنسی در کانادا روبهرو شده است که بیشتر آنها به دختران نوجوان مربوط میشود.
به نوشته سیبیسی، پلیس کانادا اعلام کرد مظفری ۵۷ ساله، بنیانگذار و سرمربی باشگاه والیبال «توپ و تور» در شمال ونکوور، با سه فقره اتهام «مداخله جنسی با فرد زیر ۱۶ سال»، دو فقره اتهام «لمس یک فرد کمسنوسال با انگیزه جنسی» و پنج فقره اتهام «تجاوز یا تعرض جنسی» روبهرو شده است.
به گفته پلیس، این اتهامها بین ژانویه سال ۲۰۱۶ تا دسامبر سال ۲۰۲۴ در شمال ونکوور رخ داده است.
چهار نفر از پنج شاکی این پرونده، در زمان وقوع این اتهامها، زیر ۱۸ سال سن داشتند.
مظفری پس از مهاجرت به کانادا، باشگاه «توپ و تور» را در شمال ونکوور تاسیس کرد.
او با قید وثیقه و با شروطی آزاد شده است؛ از جمله اینکه حق مربیگری در هیچ رشته ورزشی را ندارد، نباید در جایگاههای نظارتی یا مورد اعتماد برای افراد زیر ۱۸ سال قرار بگیرد و باید مدارک سفر خود را تحویل دهد.
تجاوز و آزار جنسی از سوی ورزشکاران ایرانی پیش از این نیز خبرساز بوده است.
در یک نمونه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، حکم چهار سال حبس دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی در کرهجنوبی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
دو متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند و مجوز خروج از این کشور را دریافت کردند.
این پرونده در ارتباط با مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بود؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.
بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نامهای «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر بهصورت مشترک و برخلاف میل قربانی، به او تجاوز کردند.
دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آنها را به چهار سال حبس کاهش داد. حکمی که رسانههای کرهای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کردند.
سپاه پاسداران جمعه ۱۲ تیر در بیانیهای به مناسبت آغاز مراسم دفن علی خامنهای و اعضای خانواده او چهار ماه پس از کشتهشدنشان، نوشت: «هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخی قاطع و کوبندهتر از همیشه مواجه خواهد شد.»
سپاه در این بیانیه اعلام کرد همراه با سایر نیروهای مسلح و تحت فرماندهی مجتبی خامنهای در آمادگی کامل رزمی قرار دارد و افزود: «این آمادگی، تنها نمایشی نظامی نیست، بلکه اعلان انزجار یک ملت برانگیختهشده و منتقم از هرگونه ظلم و تجاوز است که در سایه ولایت و با اتکا به قدرت الهی، دشمن را به زانو درمیآورد.»
در ادامه این بیانیه آمده است خون علی خامنهای در رگهای «مجاهدان مومن جهان اسلام» فریاد خونخواهی برآورده و «یاس و ناامیدی» را بر آمریکا، اسرائیل و حامیان منطقهای و فرامنطقهای آنان مستولی خواهد کرد.
سپاه همچنین از هواداران حکومت در ایران خواست در آیینهای «وداع»، تشییع جنازه و دفن خامنهای حضور گسترده داشته باشند و این حضور را «اعلام عزم و ارادهای راسخ برای انتقام خون» رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی توصیف کرد.