واشینگتنپست: آمریکا درباره طرح اسرائیل برای ترور رهبران ایران به تهران هشدار داده بود
واشینگتنپست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازهای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کمسابقه از طریق واسطهها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقامها اقدامات احتیاطی انجام دهد.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در بهار امسال، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود.
واشینگتنپست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازهای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کمسابقه از طریق واسطهها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقامها اقدامات احتیاطی انجام دهد.
یکی از مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفت: «اگر این افراد را بکشید، در واقع عملگرایان را از میان بردهاید.» به گفته یک دیپلمات نیز، از ماه مارس و همزمان با آغاز بررسی گزینههای دیپلماتیک، واشینگتن به مقامهای اسرائیلی اعلام کرده بود که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. واشینگتنپست به نقل از تحلیلگران مینویسد اینکه آمریکا ناچار شد مستقیماً از طریق میانجیها به ایران هشدار دهد، نشاندهنده اختلاف اهداف واشینگتن و تلآویو و همچنین نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.
این گزارش میافزاید آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ هدف مشترک تغییر حکومت در ایران را دنبال میکردند، اما پس از آنکه مقامهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند ساختار نظامی و روحانی جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ قدرت خواهد بود، مسیر دو کشور از یکدیگر جدا شد. به نوشته واشینگتنپست، ترور علی لاریجانی در اواسط ماه مارس نقطه عطف این اختلاف بود، زیرا آمریکا او را یکی از گزینههای بالقوه برای مذاکره با تهران میدانست.
واشینگتنپست همچنین گزارش داد که عراقچی و قالیباف در ماههای اخیر به مهمترین کانالهای ارتباطی واشینگتن با تهران تبدیل شدند و نقش محوری در دستیابی به آتشبس اولیه در فروردین و سپس تفاهمنامه پایان جنگ در خرداد داشتند. با این حال، حتی پیش از امضای این تفاهمنامه، مقامهای اسرائیلی و لابیهای حامی اسرائیل در آمریکا با آن مخالفت میکردند، زیرا به نوشته این روزنامه، توافق جدید هدف بنیامین نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران را کنار میگذاشت و در مقابل، راه را برای کاهش تحریمهای اقتصادی در ازای محدودیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی باز میکرد.
این روزنامه یادآوری میکند که دونالد ترامپ نیز در ماه مارس بهطور علنی گفته بود کارزار ترورهای اسرائیل روند مذاکرات را دشوار کرده است. به نوشته واشینگتنپست، تلاش برای ترور قالیباف، مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، نگرانیهایی را در آمریکا و منطقه ایجاد کرده است که جنگ، به جای تضعیف حکومت ایران، ممکن است به استقرار رهبری تندروتر و انتقامجوتر در تهران منجر شده باشد.
تیم ملی فوتبال پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۶۸ از روی نقطه پنالتی و گوناسالو راموس در دقیقه ۴+۹۰ برای پرتغال و ایوان پریشیچ در دقیقه ۵۳ برای کرواسی گل زدند.
پرتغال درواقع با گل دیرهنگام گونسالو راموس در دیداری پرهیجان و جنجالی، برابر کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶ به برتری رسید.
گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
رونالدو پیشتر بازی را به تساوی کشانده بود، اما هنگام تعویض در اواخر نیمه دوم، بهوضوح از تصمیم روبرتو مارتینس ناراضی به نظر میرسید. با این حال، این تصمیم سرمربی پرتغال نتیجه داد و راموس گل برتری را به ثمر رساند.
کرواسی در سیزدهمین دقیقه از وقتهای تلفشده توپ را وارد دروازه پرتغال کرد و تصور میکرد بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول به دلیل آفساید در جریان شکلگیری صحنه، مردود اعلام شد.
نیمه دوم فوقالعاده و پرحادثه
- ایوان پریشیچ کرواسی را پیش انداخت.
- کریستیانو رونالدو گل زد، اما گل او به دلیل آفساید مردود اعلام شد.
- رونالدو از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند.
- رونالدو تعویض شد و گونسالو راموس به جای او وارد زمین شد.
- راموس با ضربه سر گل دوم پرتغال را به ثمر رساند.
- کرواسی در وقتهای تلفشده گل تساوی را وارد دروازه کرد.
- این گل پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان حمله، مردود اعلام شد.
- در پایان نیمه دوم، ۱۹ دقیقه وقت تلفشده اعلام شد؛ پایانی پرالتهاب که تا آخرین ضربه مسابقه ادامه داشت.
- پرتغال با پیروزی ۲ بر یک راهی مرحله یکهشتم نهایی شد.
اعتراض هواداران
در حالی که بازی وارد شانزدهمین دقیقه وقتهای تلفشده شده بود، هواداران کرواسی در اعتراض به رد گل تساوی کرواتها، شروع به پرتاب اشیا به داخل زمین کردند.
در پایان بازی، لوکا مودریچ با گامهایی آهسته به سمت هواداران کرواسی رفت؛ هوادارانی که پس از پایان مسابقه نیز در ورزشگاه ماندند تا از کاپیتان و هافبک افسانهای تیمشان تقدیر کنند.
مودریچ بهوضوح از این شکست ناراحت و متاثر بود، اما او برای همیشه جایگاه خود را در تاریخ فوتبال کرواسی تثبیت کرده است.
این دیدار ممکن است آخرین حضور لوکا مودریچ و ایوان پریشیچ در جام جهانی باشد. هر دو ستاره کرواسی در سالهای پایانی دوران حرفهای خود قرار دارند و حضورشان در جام جهانی بعدی بعید به نظر میرسد.
لحظه تعیینکننده مسابقه
کرواسی در واپسین لحظات مسابقه در دقیقه ۱۳+۹۰، تصور میکرد گل تساوی را به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه کشانده است، اما گل یوشکو گواردیول پس از بازبینی ویدئویی، به دلیل آفساید در جریان شکلگیری حمله مردود اعلام شد.
صحنه گل مردود کرواسی تنها با بازبینی فریمبهفریم مشخص شد. توپ پیش از رسیدن به یوشکو گواردیول، برخوردی بسیار جزئی با موی سر ایگور ماتانوویچ داشت؛ تماسی که با حسگر داخل توپ در بررسی VAR ثبت شد.
در نتیجه، ماتانوویچ در آفساید قرار گرفت و گل کرواسی مردود اعلام شد؛ تصمیمی که نشان داد در فوتبال امروز، صعود یا حذف یک تیم میتواند به برخوردی در حد یک تار مو و دادههای حسگر داخل توپ بستگی داشته باشد.
کریستیانو رونالدو در پایان بازی، پیراهن شماره ۲۱ دیوگو ژوتا، ستاره فقید لیورپول و تیم ملی پرتغال را بر تن کرد و پیشاپیش همتیمیهایش دور زمین چرخید.
او سپس برای گرفتن عکس تیمی، پیراهن را از تن درآورد و آن را مقابل خود در دست گرفت.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگیهای ارتش اسرائیل است.
زمیر روز پنجشنبه ۱۱ تیر در نشست ارزیابی وضعیت ستاد کل ارتش گفت: «امروز هزارمین روز از آغاز طولانیترین جنگ تاریخ ماست؛ جنگی که با یک شکست بزرگ و تلخترین فاجعه در تاریخ دولت اسرائیل آغاز شد.»
او با اشاره به وضعیت جبهههای مختلف درگیری افزود: «ایران همچنان اولویت اصلی آمادگیهای ماست. اکنون در همه جبهههای عملیاتی وارد یک دوره میانی شدهایم.»
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت همه جبهههای درگیری همچنان فعال هستند، هرچند شدت درگیریها در آنها متفاوت است، و هر یک از این جبههها در حال تجربه تحولاتی هستند که به گفته او، میتواند تعیینکننده باشد.
بازارهای سهام آسیا-اقیانوسیه روز جمعه در حالی آماده آغاز معاملات بودند که انتظار میرفت تحت تاثیر افت سهام فناوری در آمریکا، روند نزولی خود را ادامه دهند. سرمایهگذاران همچنان در حال خروج از سهام شرکتهای فناوری هستند؛ روندی که فشار آن پیشتر در بازارهای آمریکا دیده شد.
در ژاپن، شاخص نیکی ۲۲۵ بر اساس قراردادهای آتی شیکاگو در مسیر آغاز کاهشی قرار داشت. در استرالیا، قراردادهای آتی شاخص اساندپی/ایاسایکس ۲۰۰ از آغاز مثبت معاملات حکایت داشت و قراردادهای آتی شاخص هنگسنگ هنگکنگ نیز اندکی بالاتر از سطح پایانی روز گذشته قرار گرفت.
در آمریکا، شاخصها شب گذشته عملکردی متفاوت داشتند. داوجونز پس از انتشار گزارش اشتغال ماه ژوئن که ضعیفتر از انتظار بود و احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرد، با رشد ۱.۱۴ درصدی در سطح رکوردی ۵۲ هزار و ۹۰۰ واحد بسته شد. اساندپی ۵۰۰ تقریبا بدون تغییر ماند، اما نزدک تحت فشار افت سهام نیمهرساناها ۰.۸ درصد کاهش یافت.
سهام نیمهرساناها برای دومین روز متوالی افت کرد. بازارهای آمریکا روز جمعه به مناسبت روز استقلال تعطیل خواهند بود.
هیات تحریریه نیویورکپست در سرمقالهای نوشت مصادره کلیسای تاریخی سنت پیتر در تهران و اخراج ساکنان آن، نشانهای است از اینکه با وجود تغییرات در راس قدرت، ماهیت جمهوری اسلامی تغییری نکرده و همچنان همان سیاستهای گذشته را دنبال میکند.
روزنامه نیویورکپست در سرمقالهای با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در مصادره کلیسای تاریخی انجیلی سنت پیتر در تهران و اخراج ۲۰ خانواده ساکن آن، نوشت این اقدام نشان میدهد حاکمان کنونی ایران به همان اندازه رهبران پیشین این حکومت رویکردی تندرو دارند. به نوشته این روزنامه، این اقدام با اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اینکه رهبران جدید جمهوری اسلامی «منطقی» هستند و مانند گذشته افراطی نیستند، در تضاد قرار دارد.
این سرمقاله با استناد به اظهارات ساسان توسلی، کشیش ایرانی، مینویسد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان مصادره این کلیسا گفتهاند پس از درگیری با آمریکا و عقبنشینی واشینگتن، دیگر از ایالات متحده هراسی ندارند. به نوشته نیویورکپست، این اقدام ادامه سیاست سرکوب اقلیتهای مذهبی در ایران است؛ سیاستی که به گفته این روزنامه، در سال ۲۰۲۴ نیز به بازداشت بیش از ۳۰۰ مسیحی انجامید.
هیات تحریریه نیویورکپست همچنین با اشاره به آنچه «نقض مکرر آتشبس» از سوی جمهوری اسلامی، حملات به کشتیها در تنگه هرمز، حمله به کشورهای منطقه و سابقه «دروغگویی و نقض تعهدات» تهران توصیف کرده، نوشته است که این موارد دلایل کافی برای بیاعتمادی به جمهوری اسلامی در هرگونه توافق احتمالی با دولت ترامپ فراهم میکند.
این روزنامه در ادامه با اشاره به بیانیه اخیر مجلس خبرگان، که در آن خواستار مرگ نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهوری آمریکا شده بود، نتیجه میگیرد که نشانهای از تغییر رفتار یا رویکرد جمهوری اسلامی دیده نمیشود. به نوشته نیویورکپست، مصادره کلیسای سنت پیتر بیش از هر شعار یا موضعگیری، نشان میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان سیاستهای گذشته را در عمل دنبال میکنند و نباید درباره ماهیت کنونی این حکومت دچار «توهم» شد.