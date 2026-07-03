واشینگتن‌پست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازه‌ای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کم‌سابقه از طریق واسطه‌ها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقام‌ها اقدامات احتیاطی انجام دهد.

یکی از مقام‌های آمریکایی به این روزنامه گفت: «اگر این افراد را بکشید، در واقع عملگرایان را از میان برده‌اید.» به گفته یک دیپلمات نیز، از ماه مارس و هم‌زمان با آغاز بررسی گزینه‌های دیپلماتیک، واشینگتن به مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده بود که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. واشینگتن‌پست به نقل از تحلیلگران می‌نویسد اینکه آمریکا ناچار شد مستقیماً از طریق میانجی‌ها به ایران هشدار دهد، نشان‌دهنده اختلاف اهداف واشینگتن و تل‌آویو و همچنین نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.

این گزارش می‌افزاید آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ هدف مشترک تغییر حکومت در ایران را دنبال می‌کردند، اما پس از آنکه مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند ساختار نظامی و روحانی جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ قدرت خواهد بود، مسیر دو کشور از یکدیگر جدا شد. به نوشته واشینگتن‌پست، ترور علی لاریجانی در اواسط ماه مارس نقطه عطف این اختلاف بود، زیرا آمریکا او را یکی از گزینه‌های بالقوه برای مذاکره با تهران می‌دانست.

واشینگتن‌پست همچنین گزارش داد که عراقچی و قالیباف در ماه‌های اخیر به مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی واشینگتن با تهران تبدیل شدند و نقش محوری در دستیابی به آتش‌بس اولیه در فروردین و سپس تفاهم‌نامه پایان جنگ در خرداد داشتند. با این حال، حتی پیش از امضای این تفاهم‌نامه، مقام‌های اسرائیلی و لابی‌های حامی اسرائیل در آمریکا با آن مخالفت می‌کردند، زیرا به نوشته این روزنامه، توافق جدید هدف بنیامین نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران را کنار می‌گذاشت و در مقابل، راه را برای کاهش تحریم‌های اقتصادی در ازای محدودیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باز می‌کرد.

این روزنامه یادآوری می‌کند که دونالد ترامپ نیز در ماه مارس به‌طور علنی گفته بود کارزار ترورهای اسرائیل روند مذاکرات را دشوار کرده است. به نوشته واشینگتن‌پست، تلاش برای ترور قالیباف، مجتبی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و منطقه ایجاد کرده است که جنگ، به جای تضعیف حکومت ایران، ممکن است به استقرار رهبری تندروتر و انتقام‌جوتر در تهران منجر شده باشد.

