پلیس، شین‌بت و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کردند مردی اهل تاجیکستان که گذرنامه روسیه در اختیار داشت، به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جذب افراد دیگر به شبکه‌های جاسوسی در اسرائیل بازداشت شده است.

به گفته این نهادها، بهروز صابرگون از ژانویه ۲۰۲۶ با یک رابط جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و بخش عمده فعالیت‌های منتسب به او در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی انجام شده است.

در بیانیه مشترک این نهادها آمده است صابرگون در جریان جنگ تلاش کرده است به جمهوری اسلامی برای دستیابی به «موفقیت‌های عملیاتی» و پیشبرد اهدافش علیه اسرائیل کمک کند. بر اساس این بیانیه، او ابتدا با یک «پیشنهاد کاری عادی» جذب شد، اما پس از آنکه متوجه شد طرف مقابل یک مامور جمهوری اسلامی است، همچنان به همکاری خود ادامه داد.

مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند ماموریت‌های منتسب به صابرگون شامل ثبت و ارسال محل اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی، ارائه مختصات برج‌های آزریلی در تل‌آویو، ارسال تصویری از بندر حیفا و تلاش برای عکاسی از یک «تاسیسات امنیتی حساس» در شمال اسرائیل بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که صابرگون در جذب افراد دیگر برای انجام ماموریت به نفع عوامل جمهوری اسلامی نیز مشارکت داشته است.

به گفته پلیس، شین‌بت و وزارت دفاع اسرائیل، صابرگون در ماه ژوئن بازداشت شد و دادستان‌ها اکنون قصد دارند علیه او کیفرخواست صادر کنند. آنها همچنین خواستار تمدید بازداشت او تا پایان روند رسیدگی قضایی شده‌اند.