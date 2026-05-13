یک تشکل کارگری: حذف شرکتهای پیمانکاری مطالبه میلیونها کارگر ایرانی است
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در مورد مشکلات کارگران پیمانی در ایران نوشت حذف شرکتهای پیمانکاری و برخورداری از قراردادهای مستقیم و دائمی، مطالبه میلیونها کارگری است که با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کار هستند.
به نوشته این تشکل مستقل کارگری، داشتن قرارداد دائمی، مستقیم و بدون واسطه با کارفرما، یکی از اساسیترین مطالبات کارگران به شمار میرود.
پیش از این، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ اردیبهشت دستور «جمع کردن شرکتهای پیمانکاری» را صادر کرد اما تاکنون مشخص نشده است که این اقدام چه زمانی انجام خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا سهشنبه در این مورد نوشت: «شرکتهایی که سالهاست بر سفره مزدبگیران خیمه زدهاند، با احساس خطر نسبت به به خطر افتادن منافع سرشار خود، دست به کار شده و در نامهای به دولت، به دفاع تمامقد از موجودیت خود پرداختند.»
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در مورد سرنوشت میلیونها کارگر ایرانی که با ناامنی شغلی گره خورده است، نوشت: «وجود قراردادهای شرکتی و موقت تنها به معنای استرس و ترس دائمی از بیکاری نیست، بلکه ابزاری در دست سرمایهداری حاکم است تا ساعات طولانی کار، دستمزدهای ناچیز، شرایط ناایمن و غیر استاندارد محیط کار و سرکوب هرگونه اعتراض و اعتصاب را بر کارگران تحمیل کند.»
این تشکل کارگری نخستین گام برای مقابله با این وضعیت را «اتحاد و همبستگی کارگران در بخشهای مختلف تولید و خدمات» دانست و تاکید کرد: «باید مطالبه لغو قراردادهای موقت، حذف شرکتهای پیمانکاری، افزایش دستمزدها و حق ایجاد تشکلهای مستقل را به پرچم مبارزات روزانه کارگران تبدیل کرد.»