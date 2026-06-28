بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفت‌تپه یک‌شنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمی‌نشینیم» سردادند.

در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگ‌شهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.

خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسب‌سازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.

در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.

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در کرمانشاه، معترضان علیه فقر، تورم و گرانی شعار دادند و در دزفول، جمعی از بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند.

در اصفهان، گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد مقابل استانداری دست به تجمع زدند. به گفته منابع کارگری، این تجمع به بسته شدن خیابان مقابل استانداری انجامید.

ایلنا در ادامه گزارش داد بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل همسان‌سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه درمانی و حذف سقف حقوق شدند.

جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی صنایع فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و عمل به تعهدات پیشین مسئولان، از دیگر مطالبات آنان بود.

یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیه‌سازان حافظ در سه ماه گذشته بارها قطع و وصل شده است.

به گفته او، این اختلال دسترسی بسیاری از بازنشستگان به خدمات درمانی را با چالش روبه‌رو کرده است.

بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در سال‌های اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده و گفته‌اند مطالباتشان با وجود وعده‌های مکرر مسئولان، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

کارزار فرهنگیان برای ترمیم حقوق

جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به رییس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس تورم واقعی، اجرای کامل و بی‌تاخیر رتبه‌بندی و تخصیص فوق‌العاده خاص شدند.

آنان همچنین بر لزوم ارائه حمایت بودجه‌ای از دوره‌های ضمن خدمت و به‌روزرسانی علمی معلمان در تعطیلات تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، این کارزار تاکنون به امضای ۵۶۳۵ نفر رسیده است.

امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان باعث شده بسیاری از آنان در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینه‌های زندگی به مشاغلی مانند کارگری و بنایی روی بیاورند.

به گفته آنان، این وضعیت «شان معلمی را خدشه‌دار کرده» و کیفیت نظام آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در روزهایی که فضای سیاسی ایران درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات تازه است، ادامه اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان نشان می‌دهد بحران معیشت همچنان یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی در کشور است.

استمرار این اعتراض‌ها بیانگر ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و پاسخ‌گویی به مطالبات مزدی، درمانی و شغلی اقشار مختلف جامعه است.