به نوشته وب‌سایت‌ خبری جوئیش‌فید (JFeed) تصاویر ماهواره‌ای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکه‌های بین‌المللی پایش منتشر شده‌اند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هسته‌ای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر می‌دهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانه‌هایی از فعالیت‌های لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونل‌های زیرزمینی این مراکز را نشان می‌دهند.

در مجموعه تصاویر مربوط به تاسیسات هسته‌ای نطنز، نمایی نزدیک از ورودی تونل‌های واقع در اطراف کوه «کلنگ گزلا» منتشر شده است. تحلیلگران می‌گویند در ورودی غربی مجموعه اصلی تونل‌ها چندین خودروی حمل‌ونقل و پشتیبانی مستقر شده‌اند؛ موضوعی که به باور آنها می‌تواند بیانگر ادامه فعالیت‌های لجستیکی در بخش‌های زیرزمینی این مجموعه باشد.

تصاویر دیگری نیز از تاسیسات غنی‌سازی فردو منتشر شده که در آنها موانع فیزیکی تازه‌ای در مسیرهای اصلی منتهی به محدوده حفاظت‌شده دیده می‌شود. همچنین تصاویر مربوط به مجتمع هسته‌ای اصفهان و شبکه تونل‌های زیرزمینی اطراف آن، از ایجاد تغییرات مشابه در ساختارهای دفاعی این مجموعه حکایت دارد.

این تصاویر در ادامه گزارش‌های ماهواره‌ای ماه مه منتشر شده‌اند که از تغییرات سازه‌ای در پناهگاه‌های عمیق زیرزمینی این مراکز خبر داده بودند. مقایسه با تصاویر ماه آوریل نشان می‌دهد دو ورودی شرقی یکی از این مجموعه‌ها اکنون تا حدی با توده‌های بزرگ خاک مسدود شده‌اند؛ در حالی که تصاویر اول آوریل نشان می‌داد این ورودی‌ها کاملا باز و بدون مانع بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، اگرچه توده‌های خاک دهانه تونل‌ها را به‌طور کامل مسدود نکرده‌اند، اما به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که ورود و خروج سریع خودروهای پشتیبانی را دشوار می‌کنند. تحلیلگران معتقدند این اقدامات می‌تواند با هدف افزایش حفاظت از تاسیسات زیرزمینی، تجهیزات حساس هسته‌ای و مواد رادیواکتیو در برابر حملات هوایی انجام شده باشد.

پیش از این، در ۱۶ اردیبهشت، موسسه علوم و امنیت بین‌المللی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده بود جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.

بر اساس آن گزارش، دو دهانه تونل شرقی این سایت به‌طور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده‌ بودند. اقدامی که به گفته موسسه علوم و امنیت بین‌المللی ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته بود. به نظر می‌رسد این ورودی‌ها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیش‌تر تصاویر ثبت‌شده در ۱۲ فروردین، دهانه‌های تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان می‌دادند.

به گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی، برخلاف ورودی‌های تونل در سایت‌های فردو و اصفهان، این مواد دهانه‌های تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را به‌طور کامل مسدود نکرده‌ بودند.

پیش از آن نیز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، هم‌زمان با افزایش تنش‌ها بر سر سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، تصاویر ماهواره‌ای از فعالیت‌های تازه در دو سایت هسته‌ای نطنز و اصفهان حکایت داشت.

انتشار تصاویر تازه هم‌زمان با افزایش تنش‌های لفظی میان حکومت ایران و اسرائیل صورت گرفته است. ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم یادبود نظامیان کشته‌شده این کشور گفت: «حوادث هفتم اکتبر به همه ما آموخت که نباید منتظر بمانیم تا تهدید به درِ خانه‌هایمان برسد.» او همچنین تاکید کرد اسرائیل تاکنون «دو حمله پیش‌دستانه» علیه حکومت ایران انجام داده و هشدار داد که «در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در واکنش به این تهدیدها از دولت آمریکا خواست مانع اقدامات اسرائیل شود و گفت: «ترامپ وعده داده بود حیوانات خانگی خود در تل‌آویو را مهار کند؛ اگر این کار را نکند، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»

در همین حال، گزارش‌هایی نیز منتشر شده که حاکی از آن است تهران و واشینگتن به‌طور غیرعلنی درباره آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور به تفاهم رسیده‌اند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت روند «خلع سلاح هسته‌ای ایران» به‌خوبی در حال پیشرفت است. او با اشاره به برگزاری چند دور گفت‌وگو افزود: «چند نشست خوب برگزار شده و باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»

ترامپ در پایان همچنین گفت: «ما سه شب به‌شدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اوضاع خوب پیش می‌رود و قیمت نفت هم اکنون در حال کاهش است.»

