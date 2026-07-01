وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک عملیات اطلاعاتی، شبکه‌ای از کیف پول‌های دیجیتال را شناسایی کرده که به گفته این وزارتخانه، سپاه پاسداران از آن‌ها برای انتقال منابع مالی به گروه‌های هم‌پیمان جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله، استفاده کرده است.

در پی این اقدام، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دستور اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را صادر کرد که به گفته مقام‌های اسرائیلی، مجموع دارایی آن‌ها بیش از ۲۴ میلیون شکل، معادل حدود ۷.۲ میلیون دلار، است.

ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پول‌ها بخشی از شبکه مالی سپاه پاسداران بوده‌اند و برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، به‌ویژه حزب‌الله، استفاده می‌شدند.

به گفته این نهاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته ده‌ها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروه‌های مختلف منتقل شده است.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت نبرد با جمهوری اسلامی تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود و مقابله با منابع مالی گروه‌های مورد حمایت تهران نیز ادامه خواهد داشت. یورای متسلاوی، رییس ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل، نیز گفت این نهاد به شناسایی و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های هم‌پیمان آن، از جمله در حوزه ارزهای دیجیتال، ادامه خواهد داد.