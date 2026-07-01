مرکز رسانه مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مصاحبه سه‌شنبه ۹ تیر حدود دو ساعت پیش از زمان پخش، در اختیار صداوسیما قرار گرفته بود، اما پخش آن در میانه برنامه متوقف شد.

در این اطلاعیه آمده است: «این گفت‌وگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولان سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویه‌ها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفت‌وگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ می‌کردند.»

طبق اعلام مرکز رسانه مجلس، بخش‌های پخش‌نشده شامل پاسخ قالیباف به «ادعای کذب» بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای، جزییات پیگیری آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در تفاهم‌نامه، «روشنگری درباره دروغ‌پردازی‌های ترامپ» و «تبیین پیام راهبردی» مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ خرداد بوده است.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌ها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفت‌وگوهای جاری با ایالات متحده، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، حکایت دارند.

هم‌زمان، غیبت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی بر ابهام‌ها درباره میزان نقش‌آفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.

قطع گفت‌وگو به‌دلیل انتقاد از دولت رئیسی؟

پایگاه خبری انتخاب توقف پخش گفت‌وگوی قالیباف را «بدعتی جدید در تلویزیون جلیلی-جبلی» توصیف کرد؛ اشاره‌ای به پیمان جبلی، رییس صداوسیما و وحید جلیلی، قائم‌مقام او.

انتخاب نوشت: «صداوسیما زمانی مصاحبه قالیباف را قطع کرد که او در حال اشاره به توافق ناکام دولت [ابراهیم] رئیسی با آمریکا برای انتقال ۶ میلیارد دلار پول ایران از کره به قطر برای مصارف بشردوستانه (غذا و دارو) بود.»

هم‌زمان، سایت تابناک این رویداد را «اتفاقی شگفت‌انگیز» خواند و نوشت مصاحبه زمانی قطع شد که قالیباف از توافق دولت سیزدهم جمهوری اسلامی برای «خرید غلات و گندم» با استفاده از پول‌های بلوکه‌شده پرده برداشت.

پایگاه خبری فرارو نیز این اقدام را نشانه «انحصارگرایی جناحی، عبور از خط قرمزی دیگر و خودزنی رسانه‌ای در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی» دانست.

این رسانه افزود: «مهم‌ترین محوری که این اتفاق ثابت می‌کند، تسلط یک جریان سیاسی خاص، به‌طور مشخص نزدیکان سعید جلیلی و جبهه پایداری، بر شریان‌های اصلی صداوسیما است.»

به گزارش فرارو، صداوسیما اکنون «حتی تاب تحمل روایت رسمی رییس مجلس اصولگرا را هم ندارد».

۳۱ فروردین، ایران‌اینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است .

بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبه‌نظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آن‌ها «ایران را نابود خواهند کرد».

تشدید اختلافات در آستانه تشییع جنازه خامنه‌ای

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با انتقاد از عملکرد صداوسیما نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای، اختلافات خود را بر سر مذاکره با آمریکا، به «صحنه اجتماعی» کشانده‌اند.

در این مطلب آمده است: «باورنکردنی است در موقعیت حساس تاریخی کنونی با قطع گفت‌وگوی ضبط‌شده، حاشیه به متن آورده شود و اختلاف مدیران تلویزیون با رییس مجلس درباره یک موضوع ملی فریاد زده شود.»

در مقابل، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از صداوسیما گزارش داد بخش دوم گفت‌وگوی قالیباف قرار است شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر پخش شود.