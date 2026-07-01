بر اساس گزارش چهارشنبه ۱۰ تیر‌ماه خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان می‌دهد اکنون بخش عمده درآمد ترامپ از دارایی‌های دیجیتالی تامین می‌شود که از سیاست‌های دولت او نیز منتفع شده‌اند.

اسناد بررسی شده که اظهارنامه مالی سالانه ترامپ برای سال ۲۰۲۵ و ارائه‌شده به دفتر اخلاق دولت آمریکا است و نهم تیر‌ماه منتشر شد، نشان می‌دهد شرکت‌های او نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت رمزارزی «ورلد لیبرتی فایننشال» دریافت کرده‌اند. شرکتی که ترامپ و پسرانش آن را بنیان گذاشته‌اند.

این درآمد که میان رییس‌جمهوری و اعضای خانواده‌اش تقسیم می‌شود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار حاصل از فروش توکن‌های رمز‌ارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محل فروش بخشی از سهام و منافع تجاری در شرکت ورلد لیبرتی بوده است.

ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد حاصل از فروش میم‌کوین‌های «ترامپ» را گزارش کرده است.

این ارقام نشان می‌دهند رمز‌ارزها تا چه اندازه وضعیت مالی رییس‌جمهوری را متحول کرده‌اند.

برای نمونه، در اظهارنامه مالی مربوط به سال قبل از اظهارنامه جدید، ترامپ تنها ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار درآمد از فروش توکن‌های ورلد لیبرتی گزارش کرده بود. رقمی که در اظهارنامه جدید بیش از ۹ برابر شده است.

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رویترز پیش‌تر برآورد کرده بود اعضای خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژه‌های مرتبط با رمزارز درآمد کسب کرده‌اند.

ترامپ پس از آغاز به کار دولتش، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به سود خود ارزیابی می‌کند. از اجرای مقررات فدرال برای استیبل‌کوین‌ها گرفته تا کاهش فشارهای نظارتی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این صنعت.

ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافق‌های حقوقی با شرکت‌های مختلف رسانه‌ای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل اعطای مجوز استفاده از نام خود به شرکت‌های ساختمانی خارج از آمریکا گزارش کرده است. درآمدی که عمدتا حاصل قراردادها با شرکای خاورمیانه‌ای بوده است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «نه رییس‌جمهوری و نه اعضای خانواده او هرگز در تعارض منافع دخیل نبوده‌اند و نخواهند بود. رییس‌جمهور ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»

او افزود: «تمام اقدامات رییس‌جمهور ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام می‌شود و هر خبرنگاری که خلاف این را مطرح کند، همان روایت قدیمی، تکراری و نادرستی را بازگو می‌کند که دموکرات‌ها و رسانه‌های جریان اصلی نزدیک به یک دهه است مطرح می‌کنند.»

با وجود آنکه کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود منافع تجاری رییس‌جمهوری در حال حاضر به‌وسیله فرزندانش اداره می‌شود، ترامپ همچنان ذی‌نفع نهایی دارایی‌های موجود در صندوق امانی است که درآمدها در نهایت به آن واریز می‌شود.

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ثروت تازه، بر پایه رمزارز

اگرچه رمزارزها بزرگ‌ترین منبع درآمد ترامپ هستند، کسب‌وکارهای سنتی او، به‌ویژه زمین‌های گلف و اقامتگاه‌های تفریحی، همچنان میلیون‌ها دلار درآمدزایی کرده‌اند.

ترامپ گزارش کرده است درآمد مجموعه‌های گلف و اقامتگاه‌های تفریحی او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاه‌هایی بوده که رییس‌جمهوری از زمان آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۲۵، زمان قابل توجهی را در آنها سپری کرده است.

درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا که ترامپ از آن با عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد می‌کند، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ، در نزدیکی مارالاگو، نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.

در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لس‌آنجلس سال گذشته کاهش یافته است.

درآمد ترامپ از دارایی‌های ملکی‌اش - کسب‌وکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد - رشد چندان چشمگیری نداشته است. او درآمد حاصل از حدود ۱۲ سرمایه‌گذاری مهم در املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل منافع او در ساختمان‌هایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده.

اظهارنامه مالی، رقم دقیق درآمد اجاره املاکی مانند برج ترامپ در نیویورک را ارائه نمی‌کند و تنها بازه‌های درآمدی را نشان می‌دهد. برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی کمتر از رقمی است که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.