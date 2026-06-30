پیام ما سه‌شنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارت‌های بانکی خود، در انجام امور ساده‌ای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بن‌بست مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.

این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداخت‌ها در شرایط بحران پیش‌بینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.

این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامه‌ای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداخت‌های درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستان‌ها، مسیرهای جایگزین پیش‌بینی نشود، هر اختلال مشابهی می‌تواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبه‌رو کند.»

در سال‌های گذشته، زیرساخت‌ها و سامانه‌های جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه، فعالیت شماری از بانک‌های ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری دچار اختلال شد.

بحران در زنجیره تامین نظام سلامت

آرش انیسیان، مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مصاحبه با پیام ما به پیامدهای اختلال بانکی برای نظام سلامت پرداخت.

انیسیان گفت: «وقتی بیمار یا همراه او امکان پرداخت هزینه دارو یا خدمات درمانی را نداشته باشد، روند درمان نیز ناگزیر دچار وقفه می‌شود. بیماری که برای خرید داروی ضروری به داروخانه مراجعه می‌کند، اما کارت بانکی‌اش کار نمی‌کند، قادر به تهیه داروی خود نیست.»

او ادامه داد: «ممکن است پاسخ یک آزمایش پاتولوژی با تاخیر به دست پزشک برسد و تصمیم‌گیری درباره انجام یا عدم انجام جراحی به تعویق بیفتد. یا فردی برای انجام آزمایش بارداری مراجعه کرده باشد و به‌دلیل مشکلات پرداخت، انجام آزمایش به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی، فرد از وضعیت خود اطلاع ندارد و ممکن است اقداماتی انجام دهد که سلامت بارداری یا جنین را به خطر بیندازد.»

به گفته انیسیان، پیامدهای این اختلال تنها متوجه بیماران نیست و بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب‌ها، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

او افزود مراکز درمانی برای تسویه چک‌ها و پرداخت مطالبات خود نیاز به جابه‌جایی روزانه پول دارند، اما اختلال بانکی مانع این کار شده و در نتیجه، برگشت خوردن چک‌ها در روزهای اخیر توقف تحویل کالا و خدمات از سوی تامین‌کنندگان را در پی داشته است.

این مقام سازمان پزشکی اعلام کرد تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، اکنون تنها پول نقد یا واریز مستقیم به حساب را مطالبه می‌کنند، اما با توقف امکان انتقال وجه، روند تهیه اقلام مورد نیاز، از تجهیزات درمانی تا مایحتاج روزمره نظیر گوشت و برنج، با بحران مواجه شده است.

خبرگزاری ایلنا هشتم تیر گزارش داد هدف اصلی حملات سایبری اخیر به نظام بانکی «نه سرقت دارایی‌های مردم، بلکه ایجاد اختلال در زندگی روزمره، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید جنگ روانی علیه اقتصاد کشور» بوده است.

این رسانه نوشت «جنگ هنوز تمام نشده» و «فقط میدان نبرد عوض شده است».

فشار روحی مضاعف برای خانواده متوفی

شهروندی که در روزهای اخیر یکی از نزدیکان خود را از دست داده، در مصاحبه با پیام ما از تاثیر اختلال‌های بانکی بر روند ترخیص پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داد.

او گفت خانواده برای ترخیص پیکر باید هزینه‌های بیمارستان را پرداخت می‌کرد، اما به‌دلیل اختلال در خدمات بانک ملی، امکان انتقال وجه به حساب مرکز درمانی وجود نداشت.

این شهروند افزود: «تمام روز تلاش کردیم پول را منتقل کنیم، اما هر بار عملیات انتقال ناموفق بود. وقتی دیدیم احتمال دارد فردا هم همین مشکل ادامه پیدا کند، ناچار شدیم مراسم تشییع و خاکسپاری را یک روز به تعویق بیندازیم.»

به گفته او، خانواده سرانجام روز بعد با استفاده از حسابی در بانکی دیگر توانستند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و پیکر را ترخیص کنند.

او تاکید کرد این تاخیر فشار روحی مضاعفی را در «یکی از دشوارترین لحظات زندگی»، بر خانواده متوفی تحمیل کرد.