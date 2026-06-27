رسانههای اسرائیلی از احتمال حمله حزبالله برای تضعیف توافق اخیر با دولت لبنان خبر دادند
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند حزبالله ممکن است در روزهای آینده بهمنظور تضعیف توافق اخیر میان اسرائیل و دولت لبنان، نیروها یا شهرکهای اسرائیلی را هدف حملات خود قرار دهد.
مقامهای نظامی اسرائیل شامگاه شنبه ششم تیر در مصاحبه با کانال ۱۲ اعلام کردند اسرائیل برای حملات احتمالی حزبالله آماده است و هرگونه اقدام از سوی این گروه نیابتی جمهوری اسلامی با «پاسخی شدید و سخت» روبهرو خواهد شد.
پایگاه خبری واینت نیز به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نوشت حمله احتمالی حزبالله به خاک اسرائیل لزوما به معنای حمله متقابل این کشور به منطقه ضاحیه بیروت نخواهد بود.
او افزود حمله اسرائیل به پایتخت لبنان میتواند جمهوری اسلامی را به حمله به اسرائیل وادارد و در نهایت، به تشدید تنشهای منطقهای منجر شود.
این در حالی است که اسرائیل پیشتر هرگونه حمله حزبالله به خاک خود را با حمله متقابل به ضاحیه پاسخ میداد.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نتانیاهو: خروج اسرائیل از لبنان منوط به خلع سلاح حزبالله است
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ششم تیر در یک سخنرانی تلویزیونی، توافق اخیر با دولت لبنان را «یک دستاورد تاریخی» خواند و گفت این رویداد، اسرائیل و لبنان را تقویت و جمهوری اسلامی و حزبالله را تضعیف خواهد کرد.
او افزود بر اساس تفاهمات حاصلشده، آمریکا و لبنان حق اسرائیل برای حفظ یک نوار امنیتی در داخل خاک لبنان را «تا زمانی که برای تامین امنیت اسرائیل ضروری باشد»، به رسمیت شناختهاند.
نتانیاهو تاکید کرد ارتش اسرائیل تا زمان خلع سلاح کامل حزبالله و دیگر «گروههای تروریستی» و رفع هرگونه تهدید از خاک لبنان، در این منطقه حضور خواهد داشت.
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «تغییرات بنیادینی رخ داده، زیرا ما موازنه قدرت را تغییر دادهایم. حزبالله دیگر حزبالله سابق نیست، حکومت ایران هم دیگر آن حکومت سابق نیست و اکنون فرصتی برای شکلگیری یک واقعیت جدید به وجود آمده است.»
در سوی دیگر، دبیرکل حزبالله از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح این گروه مشروط میکند، انتقاد کرد و گفت این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر، ادامه حضور نظامی اسرائیل در جنوب لبنان و حملات این کشور به مواضع حزبالله را نقض یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن توصیف و بار دیگر بر حمایت خود از این گروه تاکید کردهاند.
کاتز: تهران نتوانست اسرائیل را به عقبنشینی از لبنان وادار کند
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدیویی، توافق با دولت لبنان را «ضربهای راهبردی» به جمهوری اسلامی دانست و گفت تهران کوشید با تهدید و اعمال فشار بر واشینگتن، اسرائیل را وادار به عقبنشینی از لبنان کند، اما «شکست خورد».
او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اجرایی شدن این توافق به اسرائیل حمله کند، این کشور «با قدرت زیاد» پاسخ خواهد داد.
کاتز در عین حال اذعان کرد «آزمون اصلی اجرای این توافق است» و چالشهای بسیاری همچنان پیشرو خواهند بود.
سوم تیر، امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، با انتشار یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست تاکید کرد نگرانی اسرائیل از تفاهمنامه اخیر واشینگتن و تهران صرفا یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله «بقا، بازدارندگی و توازن قدرت» در خاورمیانه مربوط میشود.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنشها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایتهای راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیهای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه میکند.
وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بینالملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنشها و بهرهگیری از دستاوردهای حاصلشده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.
اداره مهاجرت سوئد در جریان رسیدگی به پرونده کارمند پیشین خود تاکید کرد این نهاد بهطور مستمر در معرض فعالیتهای اطلاعاتی، بهویژه از سوی جمهوری اسلامی، قرار دارد.
این در حالی است که پایگاههای اطلاعاتی اداره مهاجرت دادههای مربوط به پناهجویان، منتقدان حکومت ایران و دیگر افرادی را در خود جای داده که ممکن است برای دولتهای خارجی ارزش اطلاعاتی داشته باشند.
دادگاه با اشاره به این ملاحظات امنیتی اعلام کرد دسترسی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی میتواند زمینه سوءاستفاده دولتهای خارجی را فراهم آورد، اعتماد عمومی به اداره مهاجرت سوئد را در داخل و خارج از کشور خدشهدار کند و افراد را در معرض تهدید، فشار یا اقدامات تلافیجویانه قرار دهد.
دادگاه بر همین اساس نتیجه گرفت ارتباطات این کارمند با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و گروههای تبهکار، با ادامه فعالیت او در اداره مهاجرت سوئد ناسازگار است.
اداره مهاجرت در جریان رسیدگی به این پرونده به اطلاعات سازمان امنیت سوئد استناد کرده بود؛ دادههایی که در دادگاه از طریق شهادت ماموران این نهاد ارائه شد.
دادگاه همچنین حکم داد این کارمند سابق باید ۱۶۸ هزار کرون سوئد بابت هزینههای دادرسی به دولت بپردازد.
پیشتر سازمان امنیت سوئد هشدار داده بود جمهوری اسلامی همچنان برای اجرای اقدامات خشونتآمیز علیه مخالفان حکومت در خاک سوئد، از باندهای تبهکار بهره میگیرد.
بحرین اعلام کرد هدف حمله چند پهپاد ایرانی قرار گرفته و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان، جمهوری اسلامی از حمله به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه خبر داد و تنشها میان تهران و واشینگتن بر سر اجرای تفاهمنامه امضا شده، وارد مرحله دیگری شد.
وزارت خارجه بحرین شنبه ششم تیر ماه اعلام کرد «شماری از پهپادهای ایرانی» بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند.
این وزارتخانه جزییاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله منتشر نکرد، اما آن را «به شدیدترین عبارات» محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بینالمللی منع حمله به زیرساختهای غیرنظامی است.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست، تاکید کرد حق کامل و مشروع خود را برای دفاع از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور، مطابق حقوق بینالملل، محفوظ میداند و از شورای امنیت سازمان ملل خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
وزارت خارجه بحرین همچنین اعلام کرد ادامه حملات حکومت ایران، با وجود تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش، مسئولیت تضعیف روند صلح و بیثبات کردن منطقه را متوجه تهران میکند.
در این بیانیه آمده است: «صلح با ارعاب به دست نمیآید و امنیت نیز از مسیر تجاوز حاصل نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، بحرین همچنین جمهوری اسلامی را به نقض قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز «یادداشت تفاهم اسلامآباد» متهم کرد. توافقی که ۲۷ خرداد سال جاری میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ امضا شد و بر اساس آن، طرفها متعهد به توقف دائمی عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه شدند.
اعلام پاسخ نظامی حکومت ایران به حمله آمریکا
جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از انتشار بیانیه بحرین، اعلام کرده بود در پاسخ به حملات هوایی آمریکا به تاسیسات دیدهبانی ساحلی خود، اهدافی مرتبط با نیروهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار داده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی محل این حملات را مشخص نکرد، اما آنها را پاسخی «دفاعی» به آنچه «حملات هوایی وحشیانه» آمریکا خواند، توصیف و تاکید کرد حملات آمریکا، «منشور سازمان ملل را نقض کردهاند».
واشینگتن تا زمان انتشار این گزارش، به اطلاعیه حکومت ایران درباره هدف قرار دادن مواضع مرتبط با نیروهای آمریکایی واکنشی نشان نداده است.
با این حال، ارتش آمریکا اعلام کرد حملات هوایی پنجم تیر ماه این کشور به مواضع حکومت ایران، در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی باری در تنگه هرمز بوده است.
تنش بر سر وضعیت تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.
پس از حمله چهارم تیر ماه به یک کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان، حکومت ایران مسئولیت این حمله را نپذیرفت، اما بر حق خود برای مدیریت عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز تاکید کرد.
تهران اعلام کرد کشتیها باید از مسیرهای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی عبور کنند و هشدار داد کشورهای حوزه خلیج فارس نباید در کنار واشینگتن قرار گیرند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز ششم تیر ماه هشدار داد هرگونه نادیده گرفتن دستورالعملهای ایران درباره کشتیرانی در تنگه هرمز، با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) حمله به کشتی تجاری را «تجاوزی بیدلیل علیه کشتیرانی تجاری» توصیف و اعلام کرد ایالات متحده همچنان هماهنگی و حمایت لازم را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهد داد. آبراهی که پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز با اشاره به توافق آتشبس هفته گذشته که با عنوان «یادداشت تفاهم» شناخته میشود، گفت واشینگتن به تعهدات خود پایبند بوده است.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده و ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای یادداشت تفاهم اختلافی وجود دارد، میتوانند تلفن را بردارند [و تماس بگیرد]؛ اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
در ادامه تحولات منطقه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که سفر خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس به پایان رسانده، همراه با شورای همکاری خلیج فارس بیانیهای مشترک منتشر کرد و خواستار تضمین «کشتیرانی آزاد، بدون قید و شرط و بدون محدودیت» در تنگه هرمز، بدون دریافت عوارض یا تلاش برای اعمال کنترل بر این آبراه شد.
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد اداره تنگه هرمز باید در اختیار ایران و عمان باشد.
همچنین علیاکبر ولایتی، مشاور ارشد علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، هشدار داد بقای متحدان آمریکا در خلیج فارس به «مدارای تهران» وابسته است.
در تحولی دیگر، اسرائیل و لبنان توافقی اولیه برای پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و حزبالله امضا کردند.
بر اساس این توافق، حزبالله باید خلع سلاح شود و اسرائیل نیروهای خود را از لبنان خارج کند؛ هرچند نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.
حزبالله اعلام کرده است که به این توافق تن نخواهد داد و همکاری نخواهد کرد.
همزمان، دادههای کشتیرانی نشان میدهند شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به چهار ماه، بارگیری نفت خام از پایانه رأستنوره، بزرگترین بندر صادرات نفت جهان، را از سر گرفته و صادرات کود شیمیایی از مسیر تنگه هرمز نیز افزایش یافته است.
این تحولات به کاهش نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، کمک کرده است.
کارستن برانت، هواشناس وبسایت پیشبینی آبوهوا، به خبرگزاری رویترز گفت: «موج گرما در آخر هفته (شنبه و یکشنبه) به اوج خود میرسد و در برخی مناطق آلمان دما بهمراتب از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت.»
برگزارکنندگان مسابقات سهگانه مسافت بلند قهرمانی اروپا «آیرونمن» که قرار است یکشنبه هفتم تیرماه، در فرانکفورت برگزار شود، اعلام کردند به دلیل گرمای شدید، مسیرهای دوچرخهسواری و دو را کوتاه کردهاند.
اختلال در حمل و نقل ریلی
در حالی که نگرانیها درباره آسیب به زیرساختها، از جمله تاب برداشتن جادهها و انبساط ریلهای قطار، افزایش یافته است، برخی شرکتهای خدمات عمومی برای کاهش فشار بر شبکههای حمل و نقل، اقدام کردهاند.
شرکت راهآهن سراسری آلمان، «دویچهبان»، به مسافران اجازه داده است سفرهای بینشهری خود را تا اوایل هفته آینده بدون پرداخت جریمه لغو کنند.
این شرکت اعلام کرد زیرساختهای ریلی به دلیل تابش مستقیم خورشید و همچنین خطرات ناشی از طوفانها و آتشسوزیهای جنگلی، در مورد علائم، ریلها و خطوط برق هوایی، تحت فشار ویژه قرار دارند.
شرکت «نشنال اکسپرس» نیز اعلام کرد بهعنوان اقدامی پیشگیرانه، حرکت قطارهای خط «راین-رور اکسپرس» را عصر شنبه ششم تیرماه، در ایالت نوردراین-وستفالن، پرجمعیتترین ایالت آلمان، متوقف خواهد کرد تا از اختلالهای ناگهانی در خدمات جلوگیری شود.
درخواست برای کاهش مصرف آب
آندره برگهگر، مدیرعامل انجمن شهرها و شهرداریهای آلمان، از مردم این کشور خواست در مصرف آب صرفهجویی کنند.
او گفت: «تا زمانی که امکان دارد باید بر همکاری داوطلبانه مردم تکیه کنیم.»
به گفته برگهگر، مقامهای محلی تنها زمانی باید محدودیتهای اجباری اعمال کنند که این روش نتیجه ندهد.