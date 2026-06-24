فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت به‌صورت موقت از دسترس خارج شده است.»

از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارت‌محور بیشتر بانک‌های کشور برطرف شده و روند عادی‌سازی خدمات بانک‌های ملی، صادرات و تجارت تا پایان سه‌شنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.

این در حالی است که گزارش‌های شهروندان و کارشناسان آی‌تی نشان می‌دهند اختلال در خرید اینترنتی، کارت‌به‌کارت و خدمات این بانک‌ها، همچنان ادامه دارد.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نیز نشان می‌دهد اختلال‌های اینترنت‌ بانک تجارت ادامه دارد و تنها می‌توان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارت‌خوان استفاده کرد.

همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلال‌های بانکی به بازگشایی اینترنت بین‌الملل را «غیرکارشناسانه» خواند.

او گفت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات به این بانک‌ها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت می‌شود.

با این حال، کاربران بسیاری به ایران‌اینترنشنال گفتند مشکلات در کارت‌به‌کارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.

برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانه‌های چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنش‌های غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.

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موج اول حملات سایبری به بانک‌ها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.

موج دوم، بسیار گسترده‌تر بود و از دوم تیر آغاز شد .

در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.

ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.

با این حال گزارش‌ها از صف‌های بلند مقابل عابربانک‌ها حکایت دارند.

وب‌سایت فرارو از صف‌های طولانی پمپ‌بنزین‌ها، سرگردانی مسافران تاکسی‌های اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاه‌های بزرگ خبر داده است.

خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حساب‌های آنان نیز در حال افزایش است.

رسانه‌های رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کرده‌اند و به نقل از مقام‌های رسمی و کارشناسان نوشته‌اند چنین چیزی امکان ندارد.

پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیه‌ای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»

اختلال عمدتا در بانک‌هایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائه‌دهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک‌ مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل‌دار نیز در آن سهامدار هستند.

ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که می‌بایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانک‌ها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آن‌ها شود.»

او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.

در حمله اخیر برخلاف حملات دوره‌های قبل ، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.