بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، اصفهان، تهران، دزفول، رشت، شوش، کرمانشاه و مشهد در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات معیشتی، درمانی و صنفی خود راهپیمایی و تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، اصفهان، تهران، دزفول، رشت، شوش، کرمانشاه و مشهد در اعتراض به بیپاسخ ماندن مطالبات معیشتی، درمانی و صنفی خود راهپیمایی و تجمع کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای شوش، کرخه و هفتتپه یکشنبه هفتم تیر با وجود گرمای بالای ۵۰ درجه در شوش راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «تا حق خود نگیریم، از پای نمینشینیم» سردادند.
در اهواز، بازنشستگان و کارگران بازنشسته در فرهنگشهر، میدان کارگر، تجمع کردند و خواستار اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی شدند.
خبرگزاری ایلنا نیز از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، شوش، رشت، کرمانشاه و مشهد خبر داد و مطالبات آنان را اجرای قوانین، متناسبسازی حقوق، و پرداخت مطالبات مزدی و بدهی دولت به تامین اجتماعی اعلام کرد.
در تهران، بازنشستگان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «کارگر زندانی، آزاد باید گردد» و «معلم زندانی، آزاد باید گردد» به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی اعتراض کردند.
در کرمانشاه، معترضان علیه فقر، تورم و گرانی شعار دادند و در دزفول، جمعی از بازنشستگان مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند.
در اصفهان، گروهی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد مقابل استانداری دست به تجمع زدند. به گفته منابع کارگری، این تجمع به بسته شدن خیابان مقابل استانداری انجامید.
ایلنا در ادامه گزارش داد بازنشستگان فولاد خواستار اجرای کامل همسانسازی حقوق، رفع مشکلات بیمه درمانی و حذف سقف حقوق شدند.
جلوگیری از ادغام صندوق بازنشستگی صنایع فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری و عمل به تعهدات پیشین مسئولان، از دیگر مطالبات آنان بود.
یکی از بازنشستگان حاضر در این تجمع به ایلنا گفت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان فولاد با شرکت آتیهسازان حافظ در سه ماه گذشته بارها قطع و وصل شده است.
به گفته او، این اختلال دسترسی بسیاری از بازنشستگان به خدمات درمانی را با چالش روبهرو کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در سالهای اخیر بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کرده و گفتهاند مطالباتشان با وجود وعدههای مکرر مسئولان، همچنان بیپاسخ مانده است.
جمعی از فرهنگیان ایران در کارزاری خطاب به رییس کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه، خواستار ترمیم فوری حقوق بر اساس تورم واقعی، اجرای کامل و بیتاخیر رتبهبندی و تخصیص فوقالعاده خاص شدند.
آنان همچنین بر لزوم ارائه حمایت بودجهای از دورههای ضمن خدمت و بهروزرسانی علمی معلمان در تعطیلات تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، این کارزار تاکنون به امضای ۵۶۳۵ نفر رسیده است.
امضاکنندگان با اشاره به مشکلات معیشتی معلمان هشدار دادند پایین بودن سطح دریافتی فرهنگیان باعث شده بسیاری از آنان در تعطیلات تابستانی برای تامین هزینههای زندگی به مشاغلی مانند کارگری و بنایی روی بیاورند.
به گفته آنان، این وضعیت «شان معلمی را خدشهدار کرده» و کیفیت نظام آموزشی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در روزهایی که فضای سیاسی ایران درگیر پیامدهای جنگ و مذاکرات تازه است، ادامه اعتراضهای بازنشستگان، کارگران و فرهنگیان نشان میدهد بحران معیشت همچنان یکی از کانونهای اصلی نارضایتی در کشور است.
استمرار این اعتراضها بیانگر ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مزدی، درمانی و شغلی اقشار مختلف جامعه است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ با انتشار پیامی نوشت: «تیم ملی با سربلندی از میدان خارج شد و امیدوارم تلاش صادقانه و غیرتمندانه این فرزندان ایران، موجب خشنودی رهبر معظم انقلاب اسلامی شده باشد.»
او همچنین نوشت: «امیدوارم تیم ملی فوتبال ایران با برنامهریزی دقیق، بهترین مسیر آمادهسازی را برای حضور مقتدرانه در جام ملتهای آسیا طی کند تا بار دیگر شادی و افتخار را به مردم هدیه دهد.»
دنیامالی ادامه داد: «ملیپوشان با وجود ناکامی در صعود، فوتبالی شجاعانه، جوانمردانه و آمیخته با غیرت ملی به نمایش گذاشتند و تنها با فاصلهای اندک از حضور در مرحله حذفی بازماندند.»
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با سه تساوی و کسب سه امتیاز از این مسابقات کنار رفت و نتوانست جواز صعود به مرحله حذفی را کسب کند.
همزمان با تشدید اختلافات در حاکمیت جمهوری اسلامی درباره روند گفتوگوها میان تهران و واشینگتن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیهای، به بیانیه اخیر دهها عضو این نهاد واکنش نشان داد و آن را خارج از روال معمول مجلس خبرگان دانست.
دبیرخانه مجلس خبرگان یکشنبه هفتم تیر با تشریح سازوکار انتشار مواضع این نهاد اعلام کرد بر اساس آییننامه داخلی، بیانیههای مجلس خبرگان یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم میرسد یا در فاصله میان اجلاسیهها، در موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی، با امضای رییس مجلس، هیاترییسه یا دبیرخانه منتشر میشود.
این نهاد افزود انتشار بیانیه از سوی نمایندگان با عنوان «جمعی از اعضای خبرگان»، در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است.
در ادامه اطلاعیه آمده است: «انتظار میرفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همانگونه که به آنان پیشنهاد داده شد، اقدام مینمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر بهصورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیاترییسه خبرگان انتشار مییافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.»
۶۶ عضو مجلس خبرگان ششم تیر در بیانیهای، خواستار خروج پرونده هستهای از دستور کار مذاکرات شدند و با بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کردند.
آنها همچنین با «مهدور الدم» خواندن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد»، واجب شمردند.
مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد.
«خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای در مذاکرات رعایت شود
دبیرخانه مجلس خبرگان در ادامه اطلاعیه خود، از نحوه انتشار بیانیه ۶۶ نماینده انتقاد کرد و گفت درباره نمایندگانی که نامشان در میان امضاکنندگان دیده نمیشود، «سوالاتی در اذهان ایجاد شده است».
این نهاد افزود نمایندگانی که بیانیه را امضا نکردهاند، «با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بودهاند یا اساسا در جریان امر قرار نگرفتهاند».
دبیرخانه مجلس خبرگان در عین حال تاکید کرد «نظر مُطاع» و «خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باید در مذاکرات بهطور کامل رعایت شود و مسئولان «ذرهای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند».
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
در هفتههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.