همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش، شنبه شش تیر، در تنگه هرمز در اثر اصابت یک پرتابه آسیب دید. حمله به این نفتکش دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است.
بهگفته سازمان امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO)، ناخدای نفتکش گزارش داده که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتیها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
هنوز جزییات بیشتری درباره این نفتکش منتشر نشده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، که از سوی ائتلافی از نیروهای دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره میشود، نیز اعلام کرد در پی حوادث اخیر، سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است.
همزمان رسانههای حکومتی در ایران بدون اینکه از حملهای مشخص به کشتیها سخن بگویند، گزارش دادند که سپاه پاسداران به سمت کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهایی عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود، «تیرهای هشداردهنده» شلیک کرده است.
در این گزارشها گفته شده که این اقدام باعث شده اکنون سایر کشتیها پیش از تلاش برای عبور از تنگه، از حکومت ایران مجوز دریافت کنند.
پیشتر نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه پنج تیر حمله به کشتی باری اورلی لاو با پرچم سنگاپور را «نقض احمقانه آتشبس» خواند سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.
بحرین و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله جدید جمهوری اسلامی به این کشور را بهشدت محکوم و بر حق خود برای پاسخ دادن به چنین حملاتی تاکید کردهاند.
این درگیریها شدیدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح میان واشینگتن و تهران بوده است حملاتی علیه یکدیگر انجام دادند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و بهویژه پس از سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به امارات، بحرین و کویت و انتشار بیانیه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تلاش تازهای را برای اعمال کنترل بر مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان آغاز کرده است؛ مسیری که طی دو هفته گذشته پس از ماهها اختلال، به تدریج در حال بازگشایی بود.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۹ فروردین و نیز از هنگام امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشینگتن، دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردهاند و در موارد متعددی با هم درگیر شدهاند.
جمهوری اسلامی از جمله آمریکا را متهم کرده که به توافق موقت پایبند نبوده و از جمله نتوانسته آتشبسی را که وعده داده بود در لبنان حفظ کند.
علاوه بر تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از حزبالله، تاکید بر کنترل تنگه هرمز و گرفتن عوارض از شناورها، چشمانداز مذاکرات را مبهمتر کرده است.
جمهوری اسلامی هشدار داده که ممکن است در پی حمله آمریکا به اهدافی در جزیره سیریک در شامگاه جمعه، ممکن است مذاکرات فنی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا و مهمترین حامی مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به توافق آتشبس پایبند بوده و اگر درگیریها از سرگرفته شود، جمهوری اسلامی مسئول آن خواهد بود.
او نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده است. ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارند، میتوانند تلفن را بردارند و تماس بگیرند. اما خشونت، با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنشها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایتهای راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.
واکنش شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیهای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را بهشدت محکوم کرد.
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف میکند.
او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.
وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، همزمان با تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه میکند.
وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بینالملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنشها و بهرهگیری از دستاوردهای حاصلشده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.
روزنامه واشینگتنپست شنبه شش تیر، بهنقل از یک مقام آمریکایی نوشت که اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند، دولت آمریکا بهسادگی میتواند معافیتهای تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.
او که بهنوشته واشینگتنپست بر اساس دستورالعملهای کاخ سفید و به شرط ناشناس ماندن گفتوگو میکرد، گفت: «اگر ایران تعهدات خود را اجرا نکند، ما بهسادگی میتوانیم معافیتهای تحریمی را لغو کنیم و دوباره فشارها را بازگردانیم. این معافیتها اهرم فشار ما را تضعیف نمیکنند، بلکه آن را تقویت میکنند.»
این مقام آمریکایی افزود: «برای اینکه ایران در بلندمدت از این توافق بهرهمند شود، باید به توافق نهایی با ایالات متحده دست پیدا کند.»
بهنوشته گزارش واشینگتنپست، در حالی که رهبران جمهوری اسلامی بهدنبال بهرهبرداری از دستاوردهای پس از جنگ هستند، توافق با ترامپ یک شریان حیاتی اقتصادی در اختیار آنان قرار میدهد. ورود منابع مالی تازه در چارچوب توافق مقدماتی صلح ترامپ میتواند به رهبران جمهوری اسلامی فرصت دهد اقتصاد کشور را تثبیت و پس از ماهها جنگ، روند بازسازی را آغاز کنند.
معافیتهای تحریمی که به جمهوری اسلامی اجازه میدهد نفت ایران را با دلار آمریکا به فروش برساند و همچنین تعهدات مربوط به آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران، میتواند دسترسی حکومت ایران به میلیاردها دلار ارز خارجی مورد نیاز را فراهم کند.
واشینگتنپست در گزارش خود نوشت: «جمهوری اسلامی، که با وجود ترورهای ویرانگر در سطوح مختلف فرماندهی خود عمدتا ساختارش خود را حفظ کرده است، اکنون باید با خسارتها و ویرانیهای گسترده ناشی از جنگ مقابله کند.»
بهنوشته این روزنامه حتی پیش از آغاز جنگ نیز بحران فزاینده اقتصادی کشور، اصلیترین عامل نارضایتی داخلی به شمار میرفت اما منتقدان این توافق معتقدند این گشایش اقتصادی در نهایت به جمهوری اسلامی امکان خواهد داد نیروهای نظامی خود را بازسازی و از گروههای مسلح همپیمان خود، از جمله حزبالله لبنان، حمایت کند.
دولت ترامپ میگوید ایران را ملزم کرده است بخشی از داراییهای آزادشده خود را صرف خرید مواد غذایی از کشاورزان آمریکایی کند، اما درآمدهای نفتی ایران مشمول محدودیت مشابهی نیست.
بهنوشته واشینگتنپست ساختار حاکم بر ایران پس از جنگ با دو ارتش قدرتمند جهان، با روحیهای تقویتشده وارد مذاکرات صلح با ایالات متحده شد و از این مذاکرات برای کسب امتیازهای مهمی استفاده کرد؛ از جمله دریافت کمکهای اقتصادی، رسمیت یافتن کنترل ایران بر تنگه راهبردی هرمز و داشتن نقشی در پرونده درگیری میان اسرائیل و حزبالله لبنان.
با این حال، مقامهای دولت ترامپ میگویند این توافق «مبتنی بر عملکرد» است و بیشتر مشوقهای اقتصادی منوط به پایبندی جمهوری اسلامی به مفاد توافق اولیه، از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش بازرسیهای هستهای، خواهد بود.
از زمان اجرایی شدن توافق در هفته گذشته، حجم زیادی از نفت ایران وارد بازارهای جهانی شده است. بر اساس آمار شرکت ردیابی دریایی تانکر تراکرز، حکومت ایران بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده است؛ بخش عمده این نفت، ذخایری بود که در دوره محاصره دریایی آمریکا در مخازن انباشته شده بود.
به گفته گرگوری برو، تحلیلگر ایران و بازارهای انرژی در موسسه مشاوره ریسک سیاسی اوراسیا گروپ در نیویورک، پس از آنکه صادرات ایران به وضعیتی باثبات برسد، انتظار میرود این کشور در هفتههای آینده روزانه بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون بشکه نفت صادر کند.
برو به واشینگتنپست گفت این میزان صادرات طی دو ماه آینده حدود ۸ تا ۹ میلیارد دلار درآمد نفتی برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت.
او افزود: «ایران از این فروشها مقدار قابل توجهی ارز خارجی به دست خواهد آورد و در عمل این پول قابلیت استفاده در هر بخشی را خواهد داشت.»
به گفته او، تهران در عمل میتواند این درآمدها را هر جا که بخواهد هزینه کند؛ از جمله برای نیروهای نظامی خود یا گروههای نیابتی.
با این حال، برو معتقد است در کوتاهمدت این منابع مالی به معنای یک درآمد بادآورده برای ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نخواهد بود زیرا نیازهای اقتصادی و بازسازی کشور آنقدر گسترده است که تهران ناچار خواهد شد بخش عمده این منابع را صرف بازسازی کند.
در طول دوره ۶۰ روزه مذاکراتی که در توافق پیشبینی شده است، مجموع منافع اقتصادی ایران، شامل درآمد حاصل از فروش نفت و داراییهای آزادشده، ممکن است به حدود ۳۰ میلیارد دلار برسد.
بهنوشته واشینگتنپست و بر اساس برخی برآوردها، هزینه بازسازی ایران پس از جنگ ممکن است به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برسد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل هزاران سازه از جمله تاسیسات هستهای، مراکز نظامی، کارخانهها، جادهها، پلها، مراکز تحقیقاتی و انبارهای سوخت را تخریب یا نابود کرده است.