بهای دلار در بازار آزاد ایران شنبه ششم تیر به ۱۶۸ هزار تومان رسید. یورو نیز بیش از ۱۹۰ هزار تومان و پوند بیش از ۲۲۰ هزار تومان معامله شدند.

در بازار طلا، قیمت سکه طرح جدید موسوم به «امامی» با رشد ۱.۸ درصدی به ۱۶۶ میلیون تومان رسید. نیم‌سکه ۸۸ میلیون تومان، ربع‌سکه ۵۰ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند.

در سال‌های اخیر، نرخ ارز در ایران تحت تاثیر سوءمدیریت و فساد ساختاری، سیاست خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، و محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، روندی صعودی به خود گرفته است.

هم‌زمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی و افزایش مناقشات منطقه‌ای، قیمت دلار در بازار آزاد ایران ۱۴ اردیبهشت به رکورد ۱۹۰ هزار تومان رسید.

سرانجام آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

در پی انتشار این خبر، نرخ ارزهای خارجی کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.

با این حال، در روزهای اخیر و به‌دنبال تشدید دوباره تنش‌های منطقه‌ای و افزایش تردیدها نسبت به آینده روند صلح، بازار ارز بار دیگر روندی افزایشی به خود گرفته است.

نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب می‌کند.

این عدم قطعیت می‌تواند سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینه‌های زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.

در حالی‌ که تورم نقطه به نقطه در کل کشور نزدیک به ۸۹ درصد بود، این رقم در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.

روزنامه واشینگتن‌پست ششم تیر به‌نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اگر جمهوری اسلامی به تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر عمل نکند، کاخ سفید به‌راحتی می‌تواند معافیت‌های تحریمی را لغو کند و فشارها بر حکومت ایران را از سر بگیرد.

نخستین روز مذاکرات تهران و واشینگتن در سوئیس ۳۱ خرداد با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.

هم‌زمان، واشینگتن یک معافیت موقت ۶۰ روزه صادر کرد که بر اساس آن، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران تا ۳۰ مرداد مجاز خواهد بود.

با این حال، تشدید تنش‌ها در ۴۸ ساعت گذشته و حملات متقابل ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگه هرمز، آینده این توافق را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.