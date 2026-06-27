به‌‌گفته سازمان امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO)، ناخدای نفت‌کش گزارش داده که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

هنوز جزییات بیشتری درباره این نفت‌کش منتشر نشده است.

مرکز مشترک اطلاعات دریایی، که از سوی ائتلافی از نیروهای دریایی مسئول حفاظت از کشتی‌رانی اداره می‌شود، نیز اعلام کرد در پی حوادث اخیر، سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است.

هم‌زمان رسانه‌های حکومتی در ایران بدون اینکه از حمله‌ای مشخص به کشتی‌ها سخن بگویند، گزارش دادند که سپاه پاسداران به سمت کشتی‌هایی که قصد داشتند از مسیرهایی عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود، «تیرهای هشداردهنده» شلیک کرده است.

در این گزارش‌ها گفته شده که این اقدام باعث شده اکنون سایر کشتی‌ها پیش از تلاش برای عبور از تنگه، از حکومت ایران مجوز دریافت کنند.

پیش‌تر نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه پنج تیر حمله به کشتی باری اورلی لاو با پرچم سنگاپور را «نقض احمقانه آتش‌بس» خواند سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.

بحرین و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله جدید جمهوری اسلامی به این کشور را به‌شدت محکوم و بر حق خود برای پاسخ دادن به چنین حملاتی تاکید کرده‌اند.

این درگیری‌ها شدیدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح میان واشینگتن و تهران بوده است حملاتی علیه یکدیگر انجام دادند.

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و به‌ویژه پس از سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به امارات، بحرین و کویت و انتشار بیانیه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تلاش تازه‌ای را برای اعمال کنترل بر مهم‌ترین مسیر انتقال انرژی جهان آغاز کرده است؛ مسیری که طی دو هفته گذشته پس از ماه‌ها اختلال، به تدریج در حال بازگشایی بود.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۹ فروردین و نیز از هنگام امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشینگتن، دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کرده‌اند و در موارد متعددی با هم درگیر شده‌اند.

جمهوری اسلامی از جمله آمریکا را متهم کرده که به توافق موقت پایبند نبوده و از جمله نتوانسته آتش‌بسی را که وعده داده بود در لبنان حفظ کند.

علاوه بر تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از حزب‌الله، تاکید بر کنترل تنگه هرمز و گرفتن عوارض از شناورها، چشم‌انداز مذاکرات را مبهم‌تر کرده است.

جمهوری اسلامی هشدار داده که ممکن است در پی حمله آمریکا به اهدافی در جزیره سیریک در شامگاه جمعه، ممکن است مذاکرات فنی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا و مهم‌ترین حامی مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به توافق آتش‌بس پایبند بوده و اگر درگیری‌ها از سرگرفته شود، جمهوری اسلامی مسئول آن خواهد بود.

او نوشت: «ایران توافق آتش‌بس را امضا کرده است. ما به آن احترام گذاشته‌ایم. اگر درباره نحوه اجرای تفاهم‌نامه اختلاف‌نظر دارند، می‌توانند تلفن را بردارند و تماس بگیرند. اما خشونت، با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»