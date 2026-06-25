شورای همکاری خلیج فارس: توافق با تهران باید امنیت کشورهای خلیج فارس را تضمین کند
جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت در نشست مشترک وزیران خارجه این شورا و آمریکا تاکید شد هرگونه تفاهم یا ترتیبات آینده، از جمله در ارتباط با جمهوری اسلامی، باید خواستهها و منافع امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری را در نظر بگیرد و امنیت و ثبات آنها را تضمین کند.
البدیوی افزود این تفاهمها باید بر اصول حقوق بینالملل، احترام به حاکمیت کشورها، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد تا به تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک کند.
او همچنین گفت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از همه تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش، از جمله تلاشهای مرتبط با تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی، استقبال میکنند و بر ضرورت تضمین امنیت آبراههای دریایی، از جمله تنگه هرمز، حفظ آزادی کشتیرانی و احترام به قواعد حقوق بینالملل تاکید دارند.
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس افزود وزیران خارجه کشورهای عضو این شورا و آمریکا در این نشست همچنین تحولات منطقه، پیامدهای آنها برای امنیت کشورهای خلیج فارس و راههای تقویت امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند.
ایراناینترنشنال در ادامه کارزار «کشف حقیقت» برای افشای جنایتهای دیماه و پس از دریافت فهرستی از کشتهشدگان و مجروحانی که نام آنها در بیمارستان غرضی اصفهان ثبت شده، کارزار تازه خود را به افشای وقایع این بیمارستان در ۱۸ تا ۲۰ دی اختصاص داده است.
بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده به ایراناینترنشنال، بیمارستان غرضی اصفهان به یکی از مراکز اصلی انتقال کشتهشدگان و مجروحان در شبهای ۱۸ تا ۲۰ دی تبدیل شده بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، تاکنون هویت ۲۴ نفر از کسانی که در بیمارستان غرضی جانباختهاند، ثبت شده است.
در این گزارشها، مواردی از شلیک مستقیم، محرومیت از درمان، ربودن یا تاخیر در تحویل پیکرها، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و درخواست مبالغ سنگین برای تحویل پیکرها روایت شده است.
آنچه در بیمارستان غرضی گذشت
شاهدان عینی و خانوادههای قربانیان گفتند که نیروهای امنیتی کنترل بیمارستان را در اختیار گرفته بودند، بسیاری از پیکرها بدون اطلاع خانوادهها از بیمارستان خارج شدند، اطلاعات مربوط به آنها از سیستم پذیرش بیمارستان حذف شد و در موارد متعدد، پیکرها با تاخیر و در ازای دریافت مبالغ سنگین به خانوادهها تحویل داده شدند.
روایتها حکایت از آن دارند که شامگاه ۱۹ دی، بیش از ۱۰۰ مجروح به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یک منبع در این بیمارستان به ایراناینترنشنال گفت اسامی ثبتشده شماری از مجروحان و کشتهشدگان، به فاصله کوتاهی از سیستم بیمارستان حذف شد تا ردی از آنها باقی نماند.
بر اساس گزارش یکی از اعضای کادر درمان، ۱۴۰ پیکر در ارتباط با بیمارستان غرضی شناسایی یا مشاهده شدهاند.
منابع دیگر از شمار بسیار بالاتری سخن گفتهاند.
انتقال مجروحان به سردخانه
روایتهای رسیده از داخل و اطراف بیمارستان غرضی، تصویری تکاندهنده از وضعیت سردخانه این بیمارستان ارائه میدهد.
چند منبع درمانی و شاهد عینی گفتند سردخانه بیمارستان در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، در فاصله کوتاهی پر شد و پیکرها روی هم انباشته شدند.
گزارشهای رسیده همچنین نشان میدهند تعدادی از مجروحان همراه با کشتهشدگان به سردخانه بیمارستان غرضی منتقل شدند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان غرضی به ایراناینترنشنال گفت با شنیدن صدای ناله از میان کیسههای جسد منتقلشده به سردخانه، متوجه زنده بودن یک نفر شده، اما با دخالت نیروهای امنیتی از نزدیک شدن به او منع شده است.
منابع مختلف همچنین از انتقال پیکرها از بیمارستان غرضی به سردخانههایی خارج از بیمارستان خبر دادند.
بر اساس روایتها، با پر شدن سردخانه بیمارستان، پیکر شماری از کشتهشدگان با خودروهای یخچالدار، از جمله کامیونهای یخچالدار با نشان «میهن»، به سردخانه میوه و ترهبار اصفهان منتقل شدند.
یک شاهد عینی نیز گفت وانتهایی را دیده که از آنها خون سرازیر بوده و به سمت سردخانه میوه و ترهبار حرکت میکردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است پیکر برخی کشتهشدگان برای چند روز از خانوادهها پنهان نگه داشته شده و سپس با فشارهای امنیتی و دریافت مبالغ سنگین، تحویل داده شدهاند.
به گفته خانوادهها، در برخی موارد مبالغی بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای تحویل پیکر درخواست شده است.
این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی ۲۲ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود معاینه آسیبدیدگان و تحویل پیکر کشتهشدگان اعتراضات رایگان است. با این حال، گزارشهایی درباره دریافت مبالغ سنگین، از جمله با عنوان «حق تیر»، از خانوادهها منتشر شده است.
فرید سیفی؛ معترضی که ماموران پیکرش را ربودند
فرید سیفی یکی از معترضانی بود که پیکرش به بیمارستان غرضی منتقل شده بود.
او ۱۸ دی، هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت.
شاهدان گفتند یکی از ماموران از پشتبام به قلب او شلیک کرد. فرید در حالی که هنوز نفس میکشید، بهوسیله خانوادهاش به بیمارستان غرضی اصفهان منتقل شد، اما در بیمارستان جان باخت و نیروهای امنیتی بعدتر پیکرش را ربودند.
به گفته منابع نزدیک به خانواده، پس از چند روز و با دریافت مبلغی سنگین، پیکر او به خانواده تحویل داده شد و ۲۵ دی، با تدابیر شدید امنیتی، در حاجیمیرشمس خورزوق به خاک سپرده شد.
تنها یک سال و هشت ماه از ازدواج فرید گذشته بود و همسرش هنگام کشته شدن او، سهقلو باردار بود.
اطلاعات رسیده از خیابانهای اصفهان نیز نشان میدهند بیمارستان غرضی مقصد بسیاری از مجروحانی بود که در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی آسیب دیدند.
یکی از شاهدان اعتراضات ۱۹ دی در خیابان خاقانی اصفهان گفت هزاران نفر در خیابان حضور داشتند و نیروهای امنیتی از سمت چهارراه حکیمنظامی و خیابانهای اطراف به معترضان حمله کردند.
به گفته این شاهد، نیروها ابتدا از گاز اشکآور، لیزر و شلیک از دور استفاده کردند و سپس با نزدیک شدن به جمعیت، تیراندازی مستقیم انجام دادند.
این شاهد روایت کرد که پس از شروع رگبار، چندین نفر روی زمین افتادند و مردم ناچار شدند از کوچهها فرار کنند.
او گفت یکی از معترضان در نزدیکی کوچه آندلس هدف سه گلوله قرار گرفت و مردم تلاش کردند با اورژانس تماس بگیرند، اما خطوط ۱۱۵ اشغال بود: «در نهایت، چند نفر با متوقف کردن یک خودروی پراید، از راننده خواستند پیکر آن معترض را به بیمارستان منتقل کند.»
روایت یک مجروح از تشکیل پرونده قضایی در بیمارستان غرضی
در روایتی دیگر، یک نوجوان ۱۸ ساله به نام مهدی گفت که در ۱۸ دی در اصفهان، از فاصله حدود ۱۰ متری هدف گلوله جنگی قرار گرفته و گلوله به بالای زانوی او اصابت کرده است.
او گفت مردم ابتدا او را به خانهای در نزدیکی محل اعتراض برده و با بستن محل جراحت، خونریزی را کنترل کردهاند: «پس از افزایش تعداد مجروحان و کمبود جا، شماری از معترضان در پارکینگ خانهها مداوا میشدند.»
این نوجوان در نهایت به دلیل شدت خونریزی به بیمارستان غرضی مراجعه کرده و برایش پرونده تشکیل شده است.
او گفت پس از مراجعه به بیمارستان، ماموران چند بار به خانهاش رفتهاند.
گزارشهای رسیده نشان میدهند ترس از بازداشت، شکنجه یا کشته شدن در بیمارستانها باعث شده بسیاری از مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند یا پس از مراجعه، بیمارستان را ترک کنند.
برخی از آنان در خانهها و پارکینگها، با کمک مردم یا کادر درمان، تحت معالجه قرار گرفتند.
این روند باعث شده است آمار واقعی مجروحان و جانباختگان هرگز در سامانههای رسمی ثبت نشود یا پس از ثبت اولیه، از دسترس خارج شود.
کارزار کشف حقیقت ایراناینترنشنال با هدف ثبت، بررسی و راستیآزمایی روایتهای شاهدان، خانوادهها، کادر درمان و منابع محلی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ادامه دارد.
بیمارستان غرضی اصفهان بنا بر حجم بالای گزارشهای رسیده، یکی از نقاط کلیدی این تحقیقات است. جایی که به گفته منابع، نه تنها مجروحان از حق درمان محروم شدند، بلکه پیکر کشتهشدگان نیز به ابزاری برای تهدید، اخاذی، پنهانکاری و پاک کردن آثار جنایت تبدیل شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به پایتخت بحرین به خبرنگاران گفت: «برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، دولت لبنان به طور مستقیم با دولت اسرائیل گفتوگو میکند و آمریکا مذاکرات را با دولت لبنان، نه حزبالله، پیش میبرد.»
او افزود که آمریکا از جمعه گذشته سازوکار نظارت مشترک میان ارتشهای اسرائیل و لبنان را از سر گرفته و اکنون هر حادثه را به طور مستقل راستیآزمایی میکند.
روبیو گفت: «سومین روز گفتوگوهای مقامهای لبنان و اسرائیل در جریان است و آمریکا امیدوار است دو طرف به زودی به یک بیانیه مشترک درباره چارچوب همکاری و آینده روابط دست یابند.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که ازسرگیری سازوکار نظارتی مشترک، امکان ارزیابی مستقل و دقیق حوادث میان اسرائیل و لبنان را فراهم کرده و ابهامهای هفتههای گذشته درباره عامل و جزییات حملات را برطرف کرده است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با بازنشر پیام خود خطاب به اسرائیل، بار دیگر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان شد و هشدار داد: «باید سراسر لبنان را ترک کنید. اگر امروز با اختیار خود عقبنشینی نکنید، فردا با خواری و شکست ناگزیر به فرار خواهید شد.»
قاآنی پیشتر نیز در پیامی به زبان عبری خطاب به ارتش اسرائیل هشدار داده بود که در صورت ادامه حضور در جنوب لبنان، با سرنوشتی مشابه عقبنشینی اسرائیل از این منطقه در سال ۲۰۰۰ روبهرو خواهد شد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین ادامه حضور اسرائیل در جنوب لبنان را «اشغالگری» خواند و گفت: «امروز نیز اگر بر تجاوز و اشغالگری اصرار ورزید، با ذلت و شکست با لگد بیرون رانده خواهید شد.»
روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات این هفته اسرائیل و لبنان به دلیل نارضایتی هر دو طرف از اقدام دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به بنبست رسیده و بینتیجهترین دور گفتوگوها بوده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در سفر به کویت تاکید کرد واشینگتن در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط با این مذاکرات قرار خواهد داد.
ارزیابی محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از دستاوردهای سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس