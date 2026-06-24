وزیر اسرائیلی: کاهش فشار بر تهران صلح نمیآورد و توافق با جمهوری اسلامی اشتباه راهبردی است
امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی هشدار داد که کاهش تحریمها علیه جمهوری اسلامی و رویکردی که آن را «مماشات با اسلامگرایی» خواند، نه تنها به صلح در خاورمیانه منجر نخواهد شد، بلکه به تقویت حکومت ایران و دیگر بازیگران اسلامگرا در منطقه خواهد انجامید.
وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی که چهارشنبه سوم تیر در روزنامه واشینگتنپست منتشر شده، از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را نمونهای از «پیروزی امید بر تجربه» دانسته است.
او با اشاره به ادامه درگیریها در لبنان پس از اعلام پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، نوشت که حملات حزبالله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان میدهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله بقا، بازدارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط میشود.
چیکلی ضمن تمجید از حمایتهای دونالد ترامپ از اسرائیل، از جمله به رسمیت شناختن اورشلیم بهعنوان پایتخت اسرائیل، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای جولان، شکلگیری پیمان ابراهیم و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که پایان دادن به جنگ با لغو تحریمها علیه [حکومت] ایران تفاوت دارد و کاهش فشار اقتصادی بر تهران بدون دریافت امتیازهای قابل توجه، یک «اشتباه راهبردی جدی» است.
ایراناینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران، مجموعهای مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود که یک اتاق ضد انفجار دارد.
براساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع داخلی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده، سپاه پاسداران در یک بازه زمانی ده ساله، مجموعهای زیرزمینی موسوم به «حبیب ابراهیمی» را کنار بیت خامنهای ساخته است. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنهای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد.
مخفیگاه مورد نظر، روبهروی کوچه مفید بین خیابان خوش زبان و انستیتو پاستور واقع شده و خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه میشوند و به عمق ۳۰ متری میروند.
مخفیگاه «حبیب ابراهیمی» با یک تونل ۲۷ متری به خروجیها متصل میشود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر، و دیگری به خیابان پاستور غربی میرسد.
سه خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته است، یکی روبهروی خیابان ۲۹ فروردین، و یکی در ساختمانی موسوم به ولایت ۲. تونل دیگری از عمق ۱۲ متری مخفیگاه به پارکینگ ۱۲ فروردین در تقاطع خیابان جمهوری میرسد.
ایراناینترنشنال به تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق ۳۰ متری در زمان ساخت دست یافته است. در تصویری دیگر، مجموعهای ۵ طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران «بیت رهبری» در حال ساخت دیده میشود که از عمق ۳۰ متری تا ۱۵ متری زمین ادامه پیدا کرده است.
وو باهیانا، پیشگوی برزیلی مدعی شده است که در جریان دیدار برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که بامداد پنجشنبه در فلوریدا برگزار میشود، فضاییها به زمین حمله خواهند کرد. او که بیش از ۲۳ میلیون دنبالکننده دارد، حتی ویدیویی تولیدشده با هوش مصنوعی از ربوده شدن افراد منتشر کرده است.
گفته میشود بابا وانگا، پیشگوی مشهور بلغاری، وقوع یک تهاجم فضایی در جریان یک رویداد بزرگ ورزشی را پیشبینی کرده بود.
باهیانا در واقع با استناد به همین ادعای بابا وانگا، مدعی شده است که در جام جهانی فوتبال در ۲۴ ژوئن، فضاییها به زمین حمله خواهند کرد.
آناترسیا دا سیلوا گونسالوس، که نزد هوادارانش با نام «وو باهیانا» شناخته میشود، در یک پیام ویدیویی احساسی گفت موجوداتی خزندهمانند وارد زمین خواهند شد و بازیکنان را در جریان آخرین دیدار گروه C در ورزشگاه هارد راک خواهند ربود.
او مدعی شد اندرو رابرتسون، اسکات مکتامینی و جان مکگین از جمله بازیکنانی هستند که ربوده خواهند شد.
این زن ۴۰ ساله همچنین گفت که بار دیگر همین صحنه را در خواب دیده است.
باهیانا میگوید در این ماه دو بار چنین اتفاقی را در خواب دیده است.
وو باهیانا پیشتر مدعی شده بود که دو سفینه عظیم بر فراز ورزشگاه ظاهر خواهند شد و بازیکنان و تماشاگران را مقابل دیدگان میلیاردها بیننده از زمین مسابقه خواهند ربود.
او به روزنامه اسکاتیش سان گفت: «یک سفینه بسیار بزرگ دیدم. از داخل آن موجودات فضایی بیرون آمدند و با استفاده از چیزی شبیه بازوهای بسیار بزرگ، بازیکنان حاضر در زمین را گرفتند و داخل سفینه قرار دادند.»
او افزود: «سپس سفینه دیگری ظاهر شد. داخل آن موجوداتی بودند که آنها را خزندهسان تشخیص دادم.»
به گفته او، این موجودات ظاهری ترسناک داشتند و از تماشای انسانها لذت میبردند.
باهیانا همچنین در یک پست اینستاگرامی، در حالی که اشک میریخت، گفت: «باید به شما بگویم که دوباره خواب دیدم فضاییها به زمین فوتبال در میامی حمله میکنند. من بهوضوح دیدم بازیکنان توسط نخستین سفینهای که رسید، با خود برده شدند.»
باهیانا ادعا کرد که در خواب داخل یک سفینه فضایی بوده و سپس سفینه مادر از راه رسیده و هزاران نفر را از داخل ورزشگاه با خود برده است.
او گفت: «فریادهای زیادی دیدم، گریههای زیادی دیدم، اشک و رنج فراوانی دیدم.»
این مدعی پیشگویی همچنین گفت موجودات فضایی از دستگاههایی شبیه بازوهای مکانیکی عظیم برای ربودن افراد استفاده خواهند کرد. به گفته او، پس از آن سفینه دیگری حامل موجوداتی موسوم به «خزندهسانان» یا «رپتیلینها» وارد صحنه خواهد شد.
بر اساس برخی نظریههای توطئه، رپتیلینها گروهی از موجودات فرازمینی هستند که در میان انسانها روی زمین زندگی میکنند.
این ادعاها واکنشهای زیادی در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته و بیشتر کاربران آن را به تمسخر گرفتهاند.
شهرت باهیانا به دلیل برخی پیشبینیهای گذشته
باهیانا گفت: «خیلی ترسیدهام، چون این دومین بار است که چنین خوابی میبینم.»
او در برزیل طرفداران زیادی دارد و مدعی است برخی رویدادهای مهم را پیشبینی کرده است. هوادارانش میگویند او سیلهای ویرانگر ایالت ریو گرانده دو سول و همچنین مرگ دو موسیقیدان برزیلی، کریستیان و ژوائو کارنیرو، را از قبل پیشبینی کرده بود.
در سالهای اخیر، بهویژه پس از آنکه دونالد ترامپ دستور انتشار اسناد مربوط به پدیدههای ناشناس پرنده را صادر کرد، توجه عمومی به موضوع بشقابپرندهها و موجودات فرازمینی افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون چندین مجموعه سند منتشر شده که شامل گزارشهایی از مشاهدات و رویدادهای توضیحدادهنشده است.
با این حال، دولت آمریکا همچنان تاکید میکند هیچ مدرکی مبنی بر حضور موجودات فرازمینی روی زمین در اختیار ندارد.
ایراناینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از یک مخفیگاه زیرزمینی علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران، مجموعهای مجهز و مخفی در کوچه مفید تهران برای محافظت از جان او ساخته بود که یک اتاق ضد انفجار دارد.
براساس نسخه کامل نقشه این سازه که منبع داخلی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده و یک منبع امنیتی آن را تایید کرده، سپاه پاسداران در یک بازه زمانی ده ساله، مجموعهای زیرزمینی موسوم به «حبیب ابراهیمی» را کنار بیت خامنهای ساخته است. حبیب ابراهیمی راننده پیشین خامنهای بود که پیش از آغاز این پروژه فوت شد.
مخفیگاه مورد نظر، روبهروی کوچه مفید بین خیابان خوش زبان و انستیتو پاستور واقع شده و خودروها از کوچه مفید وارد مجموعه میشوند و به عمق ۳۰ متری میروند.
مخفیگاه «حبیب ابراهیمی» با یک تونل ۲۷ متری به خروجیها متصل میشود که یکیشان در شرق به پارکینگ جامی در خیابان ولیعصر، و دیگری به خیابان پاستور غربی میرسد.
سه خروجی هم در خیابان جنگ قرار گرفته است، یکی روبهروی خیابان ۲۹ فروردین، و یکی در ساختمانی موسوم به ولایت ۲. تونل دیگری از عمق ۱۲ متری مخفیگاه به پارکینگ ۱۲ فروردین در تقاطع خیابان جمهوری میرسد.
ایراناینترنشنال به تصویر خروجی به تونل پناهگاه در عمق ۳۰ متری در زمان ساخت دست یافته است. در تصویری دیگر، مجموعهای ۵ طبقه از دفاتر فرماندهان و مدیران «بیت رهبری» در حال ساخت دیده میشود که از عمق ۳۰ متری تا ۱۵ متری زمین ادامه پیدا کرده است.
بهگفته منابع ایراناینترنشنال، برای مجموعه حبیب ابراهیمی یک پوشش امنیتی ایجاد شده بود، روی زمین یک مرکز ورزشی قرار داشت اما زیرش، در عمق ۱۵ متری، پارکینگی سه طبقه و چند سالن تیراندازی ساخته شده است.
مجموعه مخفیگاه، دو پناهگاه در تراز منفی ۳۰ و منفی ۳۵ متر دارد. در نقشه این سازه، در یکی از این پناهگاهها اتاق ضد انفجار ساخته شده که در مواقع خطر خامنهای به آنجا منتقل میشد تا در مقابل هرگونه اصابت موشک زنده بماند.
ساخت مخفیگاه حبیب ابراهیمی با تایید خود علی خامنهای در سال ۸۸ آغاز شد و تامین مالی آن را قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء سپاه پاسداران برعهده گرفت. مسئولیت طرح با معاونت مهندسی بود که در آن زمان «سردار علی مسجدیان» فرماندهاش بود. اما طرح را موسسه ویژه «شهید رجایی» قرارگاه خاتم اجرا کرد.
فرمانده این موسسه «سردار حسین اکبری» بود. برادر او، «سردار حسن اکبری» هم، که بر اجرای پروژه نظارت داشت از اعضای سرتیم محافظان خامنهای و همزمان مسئول موتوری «سپاه حفاظت ولی امر» هم بود. اکبری با عنوان شغلی محافظ تماس، نزدیکترین فرد به رهبر دوم نظام جمهوری اسلامی بود که در بسیاری از گردهماییها و بازدیدها در کنار او دیده میشد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که حسن اکبری، ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، حین ماموریت آموزشی و تمرینی به دلیل نقص فنی سلاح بهطور تصادفی کشته شده، اما یک منبع امنیتی به ایراناینترنشنال گفت او در نزاع درونی بیت حذف شده بود.
مخفیگاه حبیب ابراهیمی یکی از اهداف اسرائیل در حمله ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۴ به مجموعه بیت رهبر جمهوری اسلامی بود اما تصاویر ماهوارهای نشان نمیدهد که این مجموعه تخریب شده باشد.
پیشتر، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین کشور و معاون سابق وزارت اطلاعات گفته بود علی خامنهای پناهگاه زیرزمینی نداشت. عزتالله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری و رییس سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی، هم گفته بود علی خامنهای با ساخت پناهگاه زیرزمینی برای خود مخالفت کرده بود.
علی خامنهای، صبح روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴، در حمله هدفمند اسرائیل به اقامتگاهش در خیابان پاستور کشته شد. او در جلسه اعضای شورای دفاع شرکت کرده بود.
روزنامه فایننشالتایمز، روز ۱۱ اسفندماه، در گزارشی نوشت اسرائیل با هک دوربینهای ترافیکی و دکلهای مخابراتی اطراف خیابان پاستور، از برگزاری جلسه خامنهای و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در لحظه حمله باخبر شده بود.
سازمان حقوقبشری «فرانت لاین دیفندرز» حکم ۱۸ سال زندان، دو سال تبعید به سراوان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت دائم جواد علیکردی از وکالت را محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری و پیگیری حقیقت درباره مرگ مشکوک برادرش هدف فشارهای قضایی قرار گرفت.
فرانت لاین دیفندرز در بیانیهای که چهارشنبه سوم تیر منتشر شد، از ادامه هدف قرار گرفتن وکلای مدافع حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و نوشت مقامهای جمهوری اسلامی از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صدای کسانی استفاده میکنند که در پی حقیقت، پاسخگویی و عدالت هستند.
این سازمان از مقامهای جمهوری اسلامی خواست محکومیت و حکم صادرشده علیه جواد علیکردی را لغو و او را فورا آزاد کنند، به هرگونه آزار و فشار قضایی علیه او پایان دهند و حق او برای فعالیت در حرفه وکالت را بازگردانند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین خواستار لغو مجازاتهای تکمیلی علیه علیکردی، انجام تحقیقاتی مستقل و انتشار عمومی نتایج آن درباره مرگ خسرو علیکردی شد.
جبهه ملی ایران- شاخه خراسان نیز ۳۱ خرداد با محکوم کردن حکم علیکردی، نسبت به روند دادرسی این پرونده ابراز نگرانی کرد و خواستار توجه نهادهای حقوقبشری، سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه به انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر شد.
سایت هرانا ۳۰ خرداد گزارش داد بر اساس حکم صادرشده از شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، جواد علیکردی به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی به ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه همچنین او را به محرومیت دائم از وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است.
علیکردی ۲۱ آذر ۱۴۰۴، پس از مراسم هفتم برادرش در مشهد، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان وکیلآباد این شهر به سر میبرد. جلسه رسیدگی به پرونده او نیز ۲۰ خرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شد.
پیگیری مرگ خسرو علیکردی و آغاز فشارهای قضایی
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد فشارهای قضایی علیه علیکردی پس از آن آغاز شد که او روایت رسمی مقامهای جمهوری اسلامی درباره مرگ برادرش را زیر سوال برد و خواستار شفافسازی درباره این پرونده شد.
پیکر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، صبح ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقامهای جمهوری اسلامی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام کردند، اما بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
خانواده او نیز با اشاره به سابقه تهدید و زندانی شدن او به دلیل فعالیتهای حقوقبشری، خواستار تحقیق مستقل درباره این موضوع شدند.
فرانت لاین دیفندرز همچنین به مراسم هفتم این وکیل دادگستری در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اشاره کرد؛ مراسمی که با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد و به بازداشت شماری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر انجامید.
دادستان مشهد ۲۲ آذر از بازداشت ۳۹ نفر در این مراسم خبر داد، اما فعالان حقوق بشر شمار بازداشتشدگان را بیش از ۵۰ نفر برآورد کردند.
پس از این مراسم، جواد علیکردی بازداشت شرکتکنندگان و نحوه برخورد با سوگواران را در شبکههای اجتماعی محکوم کرد و همچنان خواستار شفافسازی درباره مرگ برادرش شد.
به گفته این سازمان، ادامه اجرای این اصلاحات میتواند مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افرادی را که نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی تجمع و تشکلیابی را مستندسازی میکنند، با خطر پیگرد قضایی روبهرو کند و به جرمانگاری بیشتر فعالیتهای حقوقبشری، تسهیل بازداشتهای خودسرانه و محدود شدن استقلال قضایی منجر شود.
فرانت لاین دیفندرز اعلام کرد علیکردی در طول فعالیت حرفهای خود بارها با بازداشت، زندان، فشار قضایی، محرومیت از تدریس و محدودیت در حرفه وکالت روبهرو شده و اعضای خانوادهاش نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
در پرونده مرتبط با بازداشتهای مراسم هفتم خسرو علیکردی، شماری دیگر از بازداشتشدگان، از جمله نرگس محمدی، طیبه نظری مکیآبادی، سپیده قلیان و محمد زنگنه نیز با احکام حبس مواجه شدهاند.