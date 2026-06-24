امیخای چیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی هشدار داد که کاهش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و رویکردی که آن را «مماشات با اسلام‌گرایی» خواند، نه تنها به صلح در خاورمیانه منجر نخواهد شد، بلکه به تقویت حکومت ایران و دیگر بازیگران اسلام‌گرا در منطقه خواهد انجامید.

وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، در یادداشتی که چهارشنبه سوم تیر در روزنامه واشینگتن‌پست منتشر شده، از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرده و آن را نمونه‌ای از «پیروزی امید بر تجربه» دانسته است.

او با اشاره به ادامه درگیری‌ها در لبنان پس از اعلام پایان جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل، نوشت که حملات حزب‌الله و کشته شدن چند سرباز اسرائیلی نشان می‌دهد نگرانی اسرائیل از یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست، بلکه به مساله بقا، بازدارندگی و توازن قدرت در خاورمیانه مربوط می‌شود.

چیکلی ضمن تمجید از حمایت‌های دونالد ترامپ از اسرائیل، از جمله به رسمیت شناختن اورشلیم به‌عنوان پایتخت اسرائیل، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان، شکل‌گیری پیمان ابراهیم و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، تاکید کرد که پایان دادن به جنگ با لغو تحریم‌ها علیه [حکومت] ایران تفاوت دارد و کاهش فشار اقتصادی بر تهران بدون دریافت امتیازهای قابل توجه، یک «اشتباه راهبردی جدی» است.

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