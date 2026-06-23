روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ابتدا اعلام کرده بود هدفش از جنگ با حکومت ایران، کنار زدن این حکومت، نابودی زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران است. اما مواضع او در ادامه به سمت دیگری تغییر کرده است.

در این گزارش آمده است که ترامپ در آغاز جنگ آمریکا با ایران، ویدیویی منتشر کرد و به روشنی و صراحت، اهداف و انتظارات خود از عملیات نظامی این جنگ را شرح داد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، او از معترضان ایرانی خواست کنترل حکومت را در دست بگیرند و وعده داد با «دیکتاتوری شرور و افراطی» در تهران با قدرتی ویرانگر مقابله کند.