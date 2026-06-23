فرماندهی سایبری کشور: حمله هدفمند به برخی بانکها انجام شد
«فرماندهی سایبری کشور»،زیر مجموعه سپاه پاسداران، در اطلاعیهای درباره اختلال در خدمات کارتمحور در چندین بانک ایران اعلام کرد که «در پی رصد و بررسیهای فنی صورتگرفته»، مشخص شد این اختلال «ناشی از یک حمله سایبری هدفمند» به زیرساختهای مرتبط بوده است. در شرایطی که گزارشها حاکی از بروز اختلال در دستکم هشت بانک ایران است، این نهاد امنیتی تنها نوشت این مشکل «در برخی بانکها از جمله بانکهای ملی، صادرات و تجارت» وجود دارد.
فرماندهی سایبری کشور در مورد توقف در ارائه خدمات در بانکهای پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت عنوان کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.» این نهاد امنیتی بدون اشاره به تاثیرات ناشی از حمله سایبری به بانکهای ایران تنها نوشت: «تیمهای تخصصی امنیت سایبری، کارشناسان زیرساخت و مراکز عملیات امنیت درحال پایش لحظهای سامانهها و رفع آثار این حمله هستند و فرآیند بازگردانی کامل خدمات با بالاترین سطح ایمنی درحال انجام است.»
رویترز روز سهشنبه به نقل از سخنگوی فیفا گزارش داد که پرچم عراق و عربستان به دلیل وجود عبارات مقدس اسلامی، در مراسم پیش از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ روی زمین قرار داده نمیشوند؛ زیرا این پرچمها دارای نوشتههای مقدس اسلامی هستند.
در مسابقات جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیک، پرچمهای بزرگ دو تیم پیش از آغاز بازی در هر نیمه زمین باز میشوند و هنگام صف کشیدن بازیکنان در نزدیکی دایره میانی برای پخش سرودهای ملی، روی زمین قرار میگیرند.
اما در دیدارهای عربستان سعودی و عراق، پرچم هر دو تیم به جای قرار گرفتن روی زمین، بالاتر از سطح زمین نگه داشته میشود تا ضمن حفظ مراسم پیش از مسابقه، به اهمیت مذهبی نوشتههای اسلامی روی این پرچمها نیز احترام گذاشته شود.
سخنگوی فیفا به رویترز گفت: «فیفا در چارچوب تغییرات جدید مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶، شیوهای تازه و هوادارمحور را برای ارائه مراسم پیش از مسابقات معرفی کرده است.»
او افزود: «برای اجرای این مراسم، فیفا با تیمهای شرکتکننده همکاری نزدیکی داشته تا درخواستهای منطقی آنها در زمینه نحوه برگزاری مراسم را در نظر بگیرد.»
پرچم عربستان سعودی شامل «شهادتین»، است. در همین حال، روی پرچم عراق عبارت «الله اکبر» نقش بسته است.
مسلمانان قرار گرفتن این پرچمها روی زمین یا کف محلهایی که افراد روی آن راه میروند را بیاحترامی تلقی میکنند.
در گزارشی که خبرگزاری رویترز به نقل از فیفا منتشر کرده، نامی از پرچم جمهوری اسلامی ایران که کلمه الله اکبر در آن نوشته شده، نامی برده نشده است.
سنای آمریکا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان است، سهشنبه دوم تیر از طرحی حمایت کرد که خواستار توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است.
این طرح که پیش از این در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود، در حالی به تصویب سنا رسید که تهران و واشینگتن در حال پیش بردن مذاکرات صلح هستند و آمریکا دست به اقداماتی از جمله تعلیق تحریمهای نفتی ایران زده است.
در حالی که برخی رسانهها تصویب این طرح در سنا را اقدامی عمدتا نمادین خواندهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر جنگ ایران خواهد داشت، با این حال تصویب آن میتواند نشانهای ازافزایش نگرانیها در میان جمهوریخواهان در قبال اقدامات ترامپ قلمداد شود.
سنای آمریکا که پیش از این چند بار از تصویب این طرح خودداری کرده بود، سهشنبه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف آن را تصویب کرد.
رأیگیری تقریبا بر اساس برنامهها و خطوط حزبی انجام شد؛ بهطوریکه تنها چهار سناتور جمهوریخواه به همراه همه دموکراتها به جز یک نفر از آنها به این طرح رأی مثبت دادند. دو سناتور جمهوریخواه نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
این قطعنامه ترامپ را ملزم میکند نیروهای مسلح آمریکا را از درگیریها با جمهوری اسلامی یا علیه جمهوری اسلامی خارج کند، مگر آنکه کنگره بهطور صریح مجوز اقدام نظامی صادر کند.
با این همه این مصوبه احتمالا در عمل صرفا جنبه نمادین خواهد داشت.
از آنجا که این مصوبه یک «قطعنامه همزمان»(Concurrent Resolution) است، و بر اساس قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ (War Powers Act)، برای امضای رییسجمهوری به کاخ سفید ارسال نمیشود و میزان الزامآوری حقوقی آن نیز محل اختلاف است.
کاخ سفید نیز تاکید کرده است که این قانونگذاری را «غیرقانونی و مغایر قانون اساسی» میداند و بنابراین آن را الزامآور تلقی نمیکند.
کارشناسان حقوقی میگویند این موضوع همچنان یک اختلاف حقوقی حلنشده است و احتمالاً در نهایت تکلیف آن باید در دادگاهها تعیین شود.
اسکات اندرسون، پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز و سردبیر ارشد نشریه حقوقی آنلاین لافیر (Lawfare)، به رویترز گفت: «احتمالا قوه مجریه با استناد به ملاحظات قانون اساسی این مصوبه را نادیده خواهد گرفت و حتی مشخص نیست چه کسی از جایگاه حقوقی لازم برای طرح دعوی و اجرای آن برخوردار باشد.»
سنای آمریکا آخرین بار سهشنبه ۲۶ خرداد تلاش کرده بود قطعنامهای مبتنی بر «قانون اختیارات جنگی» را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در آن زمان نوشت این اقدام به بخشی از تلاشهای تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرحی جدید برای پایان دادن به جنگی است که نزدیک به چهار ماه از آغاز آن میگذرد.
سناتورهایی از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردهاند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزییات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا پیش از ضربالاجل تعیینشده برای امضای توافق در روز جمعه، هیچ جلسهای برنامهریزی نشده است.
نتیجه رأیگیری ۴۷ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف بود. چهار سناتور جمهوریخواه به همراه اکثر دموکراتها از قطعنامه اختیارات جنگی حمایت کردند، اما این تعداد برای کسب اکثریت لازم و پیشبرد طرح کافی نبود.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که ۱۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند پرداخت نشدن دستمزدشان در شرایطی است که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تأکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است. به نوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
۱۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود اعتصاب کردند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سهشنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است.
بهنوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بینالمللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.
در این ارتباط، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیهای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند.»
بهگفته این تشکل «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب
خبرگزاری ایلنا سهشنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
آنها از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم.»
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی آنها از جمله کارانه و اضافهکار بهطور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت میشود؛ ضمن اینکه دریافتی آنها نیز بهنسبت خط فقر بهشدت ناچیز است.
کارفرمای «سرجینبافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد
ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجینبافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمهشان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.
ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
یکی از کارگران سرجینبافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
او با اشاره به «بدقولیهای» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید میگذاشت. مثلا میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سهشنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.
ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابهالتفاوت دستمزد فروردینماه خود هستند.
بر اساس گزارشها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.
پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکردهاند.
در اقدامی متفاوت با رویه دورههای گذشته، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه ۲۸ تیر در نیوجرسی برگزار میشود، جام قهرمانی را اهدا خواهد کرد. ترامپ تاکنون در هیچیک از مسابقات جام جهانی حضور پیدا نکرده است.
اینفانتینو در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت: «ما همراه با رییسجمهوری [ترامپ] از فینال لذت خواهیم برد و البته با هم جام را به تیم قهرمان اهدا خواهیم کرد. ما همیشه در کنار یکدیگر هستیم.»
در جامهای جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر، دو دوره قبلی جام جهانی در دوران ریاست اینفانتینو، رییس فیفا به تنهایی جام را به تیم قهرمان اهدا کرده بود.
با وجود اینکه در سالهای اخیر اینفانتینو و پیش از او سپ بلاتر، روسای فیفا، جام قهرمانی جام جهانی را به تیمهای قهرمان اهدا کردهاند، در گذشته روسای کشورها و مقامهای ارشد نیز این نقش را بر عهده داشتهاند.
به نوشته ایاسپیان، خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در جام جهانی ۱۹۸۲ جام قهرمانی را به دینو زوف، کاپیتان ایتالیا، اهدا کرد و ملکه الیزابت دوم نیز پس از قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶، جام را به بابی مور، کاپیتان این تیم، تحویل داد.
حضور جنجالی در جشن قهرمانی چلسی
حضور مورد انتظار ترامپ در فینال جام جهانی، پس از شرکت او در فینال جام جهانی باشگاهها میان چلسی و پاری سن ژرمن در ورزشگاه متلایف در سال گذشته مطرح شده است.
ترامپ در آن مراسم اجازه داشت جام را به ریس جیمز، کاپیتان چلسی، اهدا کند، اما پس از اهدای جام صحنه را ترک نکرد و در جشن قهرمانی تیم در کنار بازیکنان حضور داشت؛ اتفاقی که واکنشها و شگفتی برخی بازیکنان را به دنبال داشت.
او هنگام حضور روی صحنه برای اهدای جام با سوت و اعتراض شدید تماشاگران روبهرو شد و پس از اهدای جام نیز روی سکو باقی ماند؛ اتفاقی که باعث شد ریس جیمز، کاپیتان چلسی، به نظر برسد از او میپرسد آیا قصد ترک صحنه را دارد یا نه. کول پالمر، هافبک چلسی، نیز از این وضعیت متعجب به نظر میرسید.
ترامپ در زمان بالا بردن جام توسط بازیکنان چلسی نیز روی سکو باقی ماند و میان ریس جیمز و رابرت سانچز، دروازهبان این تیم، ایستاد.
به نوشته اتلتیک، اگرچه ترامپ هنوز هیچ مسابقهای از جام جهانی را از نزدیک تماشا نکرده، اما دیگر اعضای دولت او در این رقابتها حضور داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آمریکا مقابل پاراگوئه که با پیروزی ۴ بر یک آمریکا همراه شد، در ورزشگاه سوفای لسآنجلس در کنار اینفانتینو حضور داشت.
ترامپ و اینفانتینو رابطهای طولانیمدت دارند و رییس فیفا در ماههای منتهی به آغاز جام جهانی چندین بار در دفتر بیضی کاخ سفید حضور یافته است.
اینفانتینو همچنین در مراسم قرعهکشی جام جهانی در پنجم دسامبر در واشینگتن، جایزه صلح فیفا را به ترامپ که او را «دوستی نزدیک» توصیف کرده بود، اهدا کرد.
در ویدیویی که فیفا پیش از اهدای این جایزه پخش کرد، آمده بود: «او از تلاشها برای برقراری آتشبس و پیشبرد تعاملات دیپلماتیک حمایت کرد؛ اقداماتی که به ایجاد شرایطی برای شکلگیری صلح کمک کرد.»
ترامپ پس از دریافت این جایزه گفت: «این واقعا یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من است. و فراتر از جوایز، ما جان میلیونها نفر را نجات دادیم.»
اهدای این جایزه با انتقاد گسترده گروههای مدافع حقوق بشر و همچنین رییس فدراسیون فوتبال نروژ مواجه شد. گروه حقوق بشری «فیر اسکوئر» نیز در ماه دسامبر از کمیته اخلاق داخلی فیفا خواست رابطه میان اینفانتینو و ترامپ را بررسی کند.