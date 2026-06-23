شمار زیادی از شهروندان سه‌شنبه دوم تیر با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از اختلال شدید در ارائه خدمات بانک‌های پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، تقریبا تمام خدمات این بانک‌ها از دسترس خارج شده‌اند.

برخی رسانه‌های رسمی نیز این اختلال را تایید کردند.

خبرگزاری ایلنا بدون نام بردن از بانک‌ها نوشت از صبح دوم تیر، برخی سامانه‌ها و خدمات بانکی کشور با اختلال و کندی روبه‌رو شده‌اند.

در همین حال شرکت «خدمات انفورماتیک» با انتشار بیانیه‌ای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک به‌منظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت داده‌ها و دارایی‌های مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»

۲۳ خرداد نیز خدمات الکترونیکی برخی بانک‌ها از جمله ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال روبه‌رو شدند.

این اختلال خدماتی نظیر موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک، خودپردازها، کارت‌خوان‌ها و بخشی از خدمات کارتی را با مشکل مواجه کرد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در آن زمان گزارش داد برخی منابع از احتمال وقوع حمله سایبری خبر داده‌اند، اما هیچ مقام رسمی‌ای این موضوع را تایید یا رد نکرد.

سرانجام یک روز بعد، شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد اختلال در سامانه‌ بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این چهار بانک بوده است.

این نهاد افزود هیچ‌گونه دسترسی غیرمجازی به اطلاعات مشتریان رخ نداده و اطلاعاتی حذف نشده است.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت که رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.

او افزود: «علی‌رغم بررسی‌های انجام شده توسط نهادهای مختلف تاکنون منشا و دلیل حمله اصلی مشخص نشده است و حتی تغییر سخت‌افزار هم نتوانسته است مشکل را حل کند.»

ظهوریان با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت «خدمات انفورماتیک» اشاره کرد و نوشت که مشکل ایجاد شده به واسطه «حمله به زیرساخت و هسته خدماتی چهار بانک که توسط شرکت خدمات انفورماتیک» ارائه می‌شود، اتفاق افتاده است.

شرکت مذکور ارائه‌دهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت بورسی است که بانک‌ مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکل‌دار نیز در آن سهامدار هستند.

ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که می‌بایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانک‌ها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آن‌ها شود.»

بانک‌ها در ایران، به‌ویژه بانک‌های دولتی، سابقه اختلالات مکرر دارند که اغلب به حملات سایبری نسبت داده می‌شوند.

این اختلالات به‌ویژه در دوره‌های تنش سیاسی و جنگ افزایش می‌یابند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، بانک‌های سپه و پاسارگاد هدف حمله سایبری و هک گسترده گروه‌هایی مانند «گنجشک درنده» قرار گرفتند.

یک سال قبل و در سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.

این گروه در آن زمان اعلام کرد : «ما به اموال دست نمی‌زنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»