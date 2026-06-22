خبرگزاری رویترز گزارش داد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در دیداری در هند با قدیر ناظمی، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، گفت پکن از ادامه گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا درباره یادداشت تفاهم استقبال میکند.
وانگ یی در این دیدار که دوشنبه برگزار شد، گفت حفظ و اجرای یادداشت تفاهم به تثبیت آتشبس «بهسختی بهدستآمده» کمک میکند و چشمانداز تازهای برای روابط جمهوری اسلامی و آمریکا میگشاید.
او افزود چین از همه تلاشهایی که به صلح در خاورمیانه کمک کند، حمایت میکند.
وزیر خارجه چین همچنین گفت پکن از جمهوری اسلامی در «حفظ حاکمیت و کرامت» خود و بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه حمایت میکند و آماده است «به شیوه خود» برای بازگشت صلح منطقهای کمک کند.
سیانان به نقل از دادههای دریایی گزارش داد عبور شناورها از تنگه هرمز در ۲۴ ساعت گذشته اندکی افزایش یافته و همزمان تلاشها برای بازگشایی کامل این آبراه راهبردی ادامه دارد.
بر اساس دادههای سرویس ردیابی کشتیها «MarineTraffic» که سیانان بررسی کرده، دستکم ۱۴ کشتی دوشنبه از تنگه هرمز عبور کردند.
به گفته موسسه تحلیل دادههای دریایی «Lloyd’s List Intelligence»، از ۱۸ تا ۲۴ خرداد در مجموع ۳۰ عبور از این تنگه ثبت شده بود؛ رقمی که دومین سطح پایین از ۱۱ اسفند به شمار میرود.
سیانان نوشت این دادهها ممکن است همه شناورها را شامل نشود، چون تنها بخشی از کشتیها موقعیت خود را مخابره میکنند و برخی سیگنالها نیز ممکن است تحت تاثیر «جعل موقعیت جیپیاس» قرار گرفته باشد.
تنگه هرمز که پیش از آغاز جنگ حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور میکرد، در مذاکرات اخیر مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس نقشی محوری داشته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ، «تحقیر» او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون «انتقام خون» علی خامنهای، قاسم سلیمانی و دیگر کشتهشدگان جمهوری اسلامی رها کرد.
شریعتمداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، به اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز درباره تنگه هرمز و لبنان و تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت.
او ترامپ را «احمق»، «پلید» و «بیشخصیت» خواند و نوشت رییسجمهوری آمریکا میخواهد «شکست در میدان» را با «رجزخوانی و قمپز در میز مذاکره» جبران کند.
مدیرمسئول کیهان همچنین نوشت: «لافهای گزاف ترامپ و قمپز درکردنهای همهروزهاش، به راه رفتن همان پنگوئنها شبیه است» و افزود پنگوئنها طوری راه میروند که انگار «چندتا شیر و ببر و پلنگ را لتوپار کردهاند».
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد آرمان گرجیان، دانشآموز ۱۹ ساله اهل بابامیدان ممسنی، شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات این روستا، با شلیک مستقیم گلوله جنگی به ناحیه قلب کشته شد.
آرمان قرار بود امسال در کنکور شرکت کند و مانند برادر و خواهرانش آرزوی پزشک شدن داشت. خانواده او برای ادامه تحصیل، سه سال پیش از روستای بابامیدان به شهر نورآباد ممسنی نقل مکان کرده بودند.
اعتراضات در نورآباد ممسنی از ۱۴ دی آغاز شد و آرمان از همان روزهای نخست، در تجمعات اعتراضی این شهر حضور داشت. او از ۱۴ تا ۱۸ دی در صف اول معترضان حاضر بود.
بازگشت به بابامیدان و کشته شدن با گلوله جنگی
بر اساس روایتهای رسیده، خانواده آرمان که نگران وضعیت امنیتی و جان او بودند، ۱۸ دی او را به روستای زادگاهش، بابامیدان، بردند؛ جایی که قرار بود در یک مراسم فاتحهخوانی شرکت کند.
اما همان شب در بابامیدان نیز تجمعات اعتراضی شکل گرفت و آرمان بار دیگر در میان معترضان حاضر شد.
نیروهای حکومتی حدود ساعت ۸:۳۰ شامگاه ۱۸ دی وارد بابامیدان شدند و به سوی معترضان شلیک کردند. در جریان این تیراندازی، آرمان حدود ساعت ۸:۴۵ در محل معروف به دوراهی بابامیدان، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند گلوله از سمت چپ بدن آرمان به قلب او اصابت کرد و پس از وارد آوردن آسیب شدید به قلب و ریه، از سمت راست بدنش خارج شد. آرمان در همان لحظات نخست جان باخت، اما خانواده و اهالی روستا او را به بیمارستان منتقل کردند.
نخستین کسی که پس از تیر خوردن آرمان بالای سر او رسید، پدرش بود که با پیکر خونین فرزندش روبهرو شد.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در شب ۱۸ دی در بابامیدان، شماری از معترضان با گلوله ساچمهای زخمی شدند، اما بهدلیل ترس از بازداشت، به بیمارستان مراجعه نکردند.
همچنین سه نفر دیگر نیز با گلوله جنگی مجروح شدند. یکی از آنان از ناحیه سینه هدف قرار گرفت، اما گلوله به قلبش اصابت نکرد و زنده ماند.
دو تن دیگر نیز از ناحیه ران و باسن زخمی شدند. این مجروحان هم بهدلیل نگرانی از بازداشت، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند و بهصورت خوددرمانی مداوا شدند.
پس از جان باختن آرمان، پیکر او به سردخانه بابامیدان منتقل شد. از شامگاه ۱۸ دی تا زمان خاکسپاری، اهالی روستا، جوانان و معترضان بهصورت شبانهروزی از پیکر او نگهبانی دادند تا نیروهای حکومتی نتوانند جسد را منتقل یا پنهان کنند.
پس از کشته شدن آرمان، راههای ارتباطی بابامیدان که یک دوراهی راهبردی در منطقه محسوب میشود، برای حدود یک هفته بهشدت محدود شد و رفتوآمد مردم تحت کنترل قرار گرفت.
خاکسپاری در ۲۱ دی
مراسم تشییع و خاکسپاری آرمان گرجیان روز ۲۱ دی با حضور گسترده مردم بابامیدان، نورآباد ممسنی و شهرهای اطراف برگزار شد.
بر پایه اطلاعات رسیده، این مراسم با سردادن شعارهای اعتراضی همراه بود و نیروهای حکومتی در آن حضور علنی نداشتند. مراسم تشییع بدون دخالت نیروهای امنیتی برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.
پس از این مراسم، چند نفر از بستگان آرمان، از جمله پسرعموها و پسرداییهای او، بهدلیل حضور در مراسم تشییع بازداشت شدند. این افراد حدود یک هفته تا ۱۰ روز در بازداشت بودند و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند.
چهلم آرمان و کاشت نهال در محل کشته شدن او
مراسم چهلم آرمان ۲۳ بهمن با حضور گسترده مردم برگزار شد. این مراسم نیز با شعارهای اعتراضی همراه بود و بدون دخالت مستقیم نیروهای امنیتی برگزار شد.
در محل کشته شدن آرمان در دوراهی بابامیدان، مردم یک نهال و درخت کاج کاشتند؛ اقدامی که به نشانه یادبود او و دیگر کشتهشدگان اعتراضات ممسنی انجام شد.
طبق اطلاعات رسیده، آرمان نخستین فرد کشتهشده در اعتراضات ۱۸ دی ممسنی به شمار میرود.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست در مقالهای نوشت حمله اخیر حزبالله که به کشته شدن چهار نظامی اسرائیلی انجامید، محدودیتهای تفاهم اخیر میان واشینگتن و تهران را آشکار میکند و نشان میدهد اسرائیل همچنان در مرزهای شمالی خود با «تهدیدات فعال» روبهروست.
در این مقاله که دوشنبه اول تیر منتشر شد، آمده است: «مرگ آنها اثباتکننده بیفایده بودن دیپلماسی یا توجیهکننده جنگی بیپایان نیست، اما نشان میدهد میان توصیف کاخ سفید از تفاهمنامه اخیر با ایران و تهدیدی که اسرائیل همچنان در مرزهای شمالیاش با آن مواجه است، شکاف قابل توجهی وجود دارد.»
اورشلیمپست «جاهطلبی» تحرکات دیپلماتیک اخیر را «قابل درک» دانست و افزود پس از ماهها درگیری در منطقه، دولتها علاقهمندند مانع از تشدید تنشها شوند، از غیرنظامیان محافظت کنند و کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز به حالت عادی بازگردانند.
این روزنامه در عین حال هشدار داد هرگونه توافقی که در عمل اسرائیل را پیش از کاهش ملموس تهدید حزبالله، به توقف عملیات نظامی علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی ملزم کند، بهطور کامل نیازهای امنیتی اسرائیل را در نظر نمیگیرد.
۲۹ خرداد، حزبالله یک تانک اسرائیلی را در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان هدف قرار داد که به کشته شدن چهار نظامی از جمله یک فرمانده گردان انجامید.
در روزهای اخیر و پس از توافق تهران و واشینگتن، گزارشها از افزایش اختلافنظر میان کاخ سفید و دولت اسرائیل حکایت دارند.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
سازوکاری برای خلع سلاح حزبالله مشخص نشده است
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اسرائیل و حزبالله طرف یادداشت تفاهم اخیر نیستند و حضور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان «نه یک ترجیح نظری یا تاکتیک مذاکره»، بلکه بازتابدهنده این ارزیابی است که امنیت مناطق شمالی را نمیتوان «صرفا با وعده» تامین کرد.
بر اساس این مقاله، تفاهمنامه اخیر سازوکار مشخصی برای خلع سلاح حزبالله یا جلوگیری از بازسازی توان نظامی آن ندارد و همچنین تضمینی ارائه نمیدهد که حملات علیه مناطق شمالی اسرائیل پس از برقراری آتشبس از سر گرفته نشود.
به گزارش اورشلیمپست، ترامپ تفاهم با تهران را بهعنوان یک «راهحل جامع» معرفی کرده و گفته «این توافق بزرگ» صلح و امنیت را برای کل منطقه به ارمغان خواهد آورد و به همین دلیل، ایالات متحده انتظار دارد آتشبس در «تمام جبههها» از جمله لبنان و اسرائیل برقرار شود.
ترامپ همچنین بارها از کاهش چشمگیر توان نظامی جمهوری اسلامی در پی جنگ اخیر خبر داده و تاکید کرده در دوره ۶۰ روزه آتشبس، تنگه هرمز بدون هیچگونه عوارضی باز خواهد بود.
اورشلیمپست افزود اولویتهای واشینگتن بر مهار گسترش دامنه درگیریها، بازگشایی یک گذرگاه راهبردی و «ادعای موفقیت دیپلماتیک» متمرکز است، اما این اولویتها با دغدغه اصلی اسرائیل درباره باقی ماندن تهدید حزبالله فاصله دارند.
در بند نخست تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
توافق جامع امنیتی یا دیپلماسی ناتمام؟
شورای سردبیری اورشلیمپست نوشت تفاهم اخیر صرفا چارچوبی برای ادامه مذاکرات است و نمیتوان آن را یک توافق صلح نهایی تلقی کرد.
بر پایه این مطلب، جمهوری اسلامی با اجرایی شدن یادداشت تفاهم بلافاصله از برخی مزایا برخوردار میشود، در حالی که اجرای بخشی از تعهدات مهم تهران به مذاکرات و توافقهای بعدی موکول شده است.
همچنین پرونده هستهای در متن این تفاهم در اولویتهای بعدی قرار گرفته و تنها پس از مفاد مربوط به توقف درگیریهای نظامی و موضوعات اقتصادی به آن پرداخته شده است.
اورشلیمپست با استناد به صحبتهای اخیر مارک لوین، تحلیلگر سیاسی محافظهکار، افزود اسرائیل نباید مسیر دیپلماسی را کنار بگذارد یا منافع واشینگتن را نادیده بگیرد، اما باید تاکید کند که موفقیت هر توافق بلندمدت در گرو جلوگیری از حملات مجدد حزبالله، احیای توان این گروه و بازگشت تهدیدات علیه شمال اسرائیل است.
به نوشته این روزنامه، این امر مستلزم آن است که هرگونه توقف بلندمدت عملیات نظامی به شروط امنیتی مشخص و قابل راستیآزمایی گره بخورد؛ از جمله برچیده شدن زیرساختهای نظامی حزبالله از مناطق مرزی، ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر، تعیین پیامدهای روشن برای نقض توافق و حفظ حق اسرائیل برای واکنش در صورت بروز تهدیدات قریبالوقوع.
اورشلیمپست در پایان تاکید کرد: «توافقی که امنیت مسیرهای کشتیرانی را تضمین کند، اما دست اسرائیل را در برابر حزبالله مسلح ببندد، هنوز یک توافق جامع امنیتی منطقهای نیست، بلکه دیپلماسی ناتمام است.»
پیشتر پایگاه خبری واینت نوشت ترامپ با راهبرد «چماق و هویج» بهدنبال پاسخ به انتقادات از توافق اخیر با جمهوری اسلامی است.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در سفر به سوئیس با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار میکند.
گزارش لیلی نیکفر، خبرنگار ایراناینترنشنال، از افزایش تحرکات دیپلماتیک اروپا پیرامون مذاکرات تهران و واشینگتن