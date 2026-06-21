مقام خاورمیانهای: درگیریهای اسرائیل و حزبالله مذاکرات را تا آستانه شکست پیش برد
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از یک مقام خاورمیانهای گزارش داد فرستادگان ویژه آمریکا، بهویژه در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزبالله در لبنان، با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همسو نیستند.
به گفته این منبع، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری میان اسرائیل و حزبالله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال، نخستین بند تفاهمنامه امضاشده به پایان دائمی وضعیت لبنان اشاره دارد و این رویکرد را نادیده گرفته است.
این مقام خاورمیانهای افزود مقامهای اسرائیلی گنجاندن موضوع لبنان در تفاهمنامه را امتیازی از سوی فرستادگان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی تلقی کردهاند.
به گفته این منبع، درگیریها در لبنان با وجود توافق دو طرف بر سر آتشبس ادامه یافته است. او افزود این وضعیت نهتنها نخستین روز مذاکرات، بلکه بهطور بالقوه کل آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار داده بود.