محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در کنار جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از هیاتهای آمریکایی و جمهوری اسلامی بهدلیل تلاشهایشان برای برقراری صلح در خاورمیانه قدردانی کرد.او گفت: «فکر میکنم همه شما بر اهمیت و تاریخی بودن این موضوع تاکید کردهاید؛ موضوعی که نهتنها برای امنیت منطقه، بلکه برای امنیت جهان و اقتصاد جهانی نیز اهمیت دارد.»او در جریان نشست لوسرن گفت: «قطر تا پایان این روند دیپلماتیک متعهد به این مشارکت خواهد ماند، تا زمانی که به یک راهحل برسیم. ما همواره برای ایجاد صلح بیشتر، رفاه و آیندهای بهتر برای منطقهمان شریک خواهیم بود.»
شبکه سیبیاس نیوز به نقل از یک مقام خاورمیانهای گزارش داد فرستادگان ویژه آمریکا، بهویژه در زمینه راهبرد برخورد با اسرائیل و حزبالله در لبنان، با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همسو نیستند.
به گفته این منبع، روبیو تلاش میکرد جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را از درگیری میان اسرائیل و حزبالله در لبنان از نظر دیپلماتیک جدا نگه دارد. با این حال، نخستین بند تفاهمنامه امضاشده به پایان دائمی وضعیت لبنان اشاره دارد و این رویکرد را نادیده گرفته است.
این مقام خاورمیانهای افزود مقامهای اسرائیلی گنجاندن موضوع لبنان در تفاهمنامه را امتیازی از سوی فرستادگان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به جمهوری اسلامی تلقی کردهاند.
به گفته این منبع، درگیریها در لبنان با وجود توافق دو طرف بر سر آتشبس ادامه یافته است. او افزود این وضعیت نهتنها نخستین روز مذاکرات، بلکه بهطور بالقوه کل آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی را در معرض فروپاشی قرار داده بود.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، یکشنبه ۳۱ خرداد در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است.
زمیر تاکید کرد که آتشبس در لبنان شکننده است و نیروها باید برای مقابله با تهدیدها و در صورت لزوم، ازسرگیری سریع عملیات نظامی آماده باشند.
او همچنین گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است و بر دفاع از شهرکهای شمالی و شهروندان اسرائیل متمرکز است.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «برای تحقق این هدف، همه تلاشهای خود را به کار گرفتهایم. عملیات در مناطق علی طاهر و بوفور نیز در همین راستا انجام میشود.»
زمیر همچنین گفت حزبالله پس از کشته شدن چند فرمانده میانی این گروه در دو روز گذشته، در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یوکیامتیاو) یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد یک نفتکش در آبهای جنوب شرقی شهر الشحر یمن با یک حادثه امنیتی مواجه شده است.
این سازمان گزارش داد که یک نفتکش اعلام کرده حدود ۵۰ مایل دریایی در جنوب شرقی الشحر، یک قایق کوچک حامل پنج فرد مسلح به آن نزدیک شده است.
به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، افراد مسلح ظاهرا قصد سوار شدن به نفتکش را داشتهاند. در واکنش به این اقدام، خدمه کشتی مانورهای گریز انجام داده و مسیر حرکت خود را از قایق تغییر دادهاند.
این نهاد افزود نفتکش پس از رفع تهدید، به مسیر خود به سوی بندر مقصد ادامه داده است. بر اساس این گزارش، کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و مقامهای مسئول در حال بررسی جزییات این حادثهاند.
شهر کوترالکو در استان نوکن آرژانتین میزبان مراسم رونمایی از بلندترین مجسمه ساخته شده از لیونل مسی بود. این مجسمه ۲۶ متری که با ۷۰ تن فولاد و بتن ساخته شده، رکوردی جدید در جهان به ثبت رساند و از مجسمه ۲۱ متری کاپیتان تیم ملی آرژانتین که پیشتر در هند ساخته شده بود، پیشی گرفت.
شهردار شهر کوترالکو در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این مجسمه قرار است به جدیدترین جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شود.
صدها نفر از ساکنان محلی، گردشگران و هواداران فوتبال برای حضور در مراسم رونمایی گرد هم آمدند. اطراف این مجسمه با پرچمهای آرژانتین و پیراهنهای تیم ملی این کشور تزئین شده بود و مراسم حالوهوایی کاملا جشنگونه برای طرفداران پرشور لیونل مسی داشت.
طراحی و اجرای مجسمه جدید لیونل مسی که در شهر کوترالکو آرژانتین رونمایی شده، بر عهده آلدو برویسا، هنرمند آرژانتینی، بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهمنامه میان دو کشور، هشدار داد که تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدیدنظر کند.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «بهتر است مراقب حرف زدنش باشد. بهتر است رفتارش را اصلاح کند، وگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «آنچه مسلم است از حق غنیسازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد.»