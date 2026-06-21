ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، یکشنبه ۳۱ خرداد در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است.
زمیر تاکید کرد که آتشبس در لبنان شکننده است و نیروها باید برای مقابله با تهدیدها و در صورت لزوم، ازسرگیری سریع عملیات نظامی آماده باشند.
او همچنین گفت هدف ارتش اسرائیل در جنوب لبنان همچنان «روشن و بدون تغییر» است و بر دفاع از شهرکهای شمالی و شهروندان اسرائیل متمرکز است.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «برای تحقق این هدف، همه تلاشهای خود را به کار گرفتهایم. عملیات در مناطق علی طاهر و بوفور نیز در همین راستا انجام میشود.»
زمیر همچنین گفت حزبالله پس از کشته شدن چند فرمانده میانی این گروه در دو روز گذشته، در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد.