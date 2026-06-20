در سومین دیدار روز هشتم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی برزیل و هائیتی در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند؛ دیداری از گروه C که در آن برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، برابر هائیتی، تیمی که پس از ۵۲ سال بار دیگر در این رقابت‌ها حضور یافته، با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

برزیل که در دیدار نخست خود برابر مراکش به تساوی یک بر یک رسیده بود، این بار از همان ابتدای مسابقه بازی را در اختیار گرفت. رافینیا در دقیقه ۱۲ دروازه هائیتی را باز کرد، اما داور پس از بازبینی، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

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فشار سلسائو سرانجام در دقیقه ۲۳ به نتیجه رسید و ماتئوس کونیا، مهاجم منچستریونایتد که پس از نیمکت‌نشینی در بازی نخست به ترکیب اصلی بازگشته بود، گل نخست برزیل را به ثمر رساند. کونیا در دقیقه ۳۶ بار دیگر موفق به گلزنی شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد و خیال برزیلی‌ها تا حد زیادی راحت شود.

در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست، وینیسیوس جونیور سومین گل برزیل را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان برزیل با برتری قاطع راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز برزیل همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۷۸ یک بار دیگر توسط بازیکنانش به گل رسید، اما این گل نیز به دلیل آفساید مردود اعلام شد. هائیتی که تلاش می‌کرد نخستین گل خود در این دوره از مسابقات را به ثمر برساند، در نیمه دوم چند حمله پراکنده ترتیب داد، اما موفق به باز کردن دروازه آلیسون نشد.

این پیروزی نخستین برد برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و امیدهای این تیم برای صعود از گروه C را افزایش داد. هائیتی نیز که در دیدار نخست با یک گل برابر اسکاتلند شکست خورده بود، دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد و شانس خود برای صعود به مرحله بعدی را از دست داد.

با این نتیجه، برزیل با چهار امتیاز به صدر جدول گروه صعود کرد و مراکش با امتیاز برابر اما تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت.

هائیتی پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۸۳ رده‌بندی فیفا قرار داشت، در حالی که برزیل با رتبه ششم جهان به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی وارد این رقابت‌ها شده است.

