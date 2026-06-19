روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در چارچوب تفاهم‌نامه میان واشینگتن و تهران، امکان دسترسی مرحله‌ای ایران به ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده این کشور در قطر را فراهم خواهد کرد، اما این منابع به صورت نقدی در اختیار تهران قرار نمی‌گیرد و صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه و اقلام غیرتحریمی از آمریکا قابل استفاده خواهد بود.

به نوشته فایننشال تایمز، آزادسازی این منابع به صورت تدریجی و در طول دوره ۶۰ روزه پیش‌بینی‌شده در تفاهم‌نامه انجام می‌شود و به عواملی از جمله بازگشایی تنگه هرمز و پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بستگی دارد. یک دیپلمات آگاه به این روزنامه گفته است این پول تنها برای خرید محصولات آمریکایی مصرف خواهد شد و به حساب‌های قابل استفاده آزاد جمهوری اسلامی منتقل نمی‌شود.

فایننشال تایمز همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت واشینگتن تنها در صورتی بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران را در جریان مذاکرات نهایی در دسترس قرار خواهد داد که تهران به گفته او «رفتار مناسب» از خود نشان دهد. این مقام به عنوان نمونه به همکاری ایران در موضوع ذخایر اورانیوم غنی‌شده اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت ترامپ همچنین قصد دارد در دوره ۶۰ روزه تفاهم‌نامه، معافیتی برای صادرات نفت ایران صادر کند. با این حال، روزنامه تاکید می‌کند که رفع گسترده‌تر تحریم‌ها تنها در صورت دستیابی دو طرف به توافق نهایی و بر اساس جدول زمانی مورد توافق انجام خواهد شد.

فایننشال تایمز یادآور شد این ۶ میلیارد دلار همان درآمدهای نفتی ایران است که در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق تبادل زندانیان میان تهران و واشینگتن، از کره جنوبی به حساب‌هایی در قطر منتقل شد. در آن زمان نیز استفاده از این منابع به خرید کالاهای بشردوستانه محدود شده بود، اما پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای و جنگ غزه، دسترسی ایران به این منابع عملا متوقف شد.

این روزنامه همچنین نوشت ده‌ها میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های نفتی ایران همچنان در کشورهای مختلف از جمله عراق، هند، چین و ژاپن مسدود است. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران گزارش داده‌اند تهران انتظار دارد در دوره ۶۰ روزه اجرای تفاهم‌نامه حدود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع در دسترس قرار گیرد، اما این رقم تاکنون از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده است.