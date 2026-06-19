وب‌سایت خبری اکسیوس در گزارشی از گفت‌وگوی اختصاصی خود با دونالد ترامپ نوشت رییس‌جمهوری آمریکا معتقد است جنگ با ایران هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت او به همراه نداشته و همچنان برای قدرت خود «هیچ محدودیتی» قائل نیست.

ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چه چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است، گفت: «هنوز این درس را یاد نگرفته‌ام. می‌دانم محدودیت‌هایی وجود دارد، اما هیچ محدودیتی نیست.»

اکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه «تسلیم بی‌قیدوشرط» جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند. با این حال، ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی «کاملا» ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضاشده نیز «احتمالا نوعی تسلیم بی‌قیدوشرط» است.

ترامپ همچنین از محاصره دریایی ایران دفاع کرد و گفت آمریکا توانست مانع عبور کشتی‌ها شود. او افزود: «چه کسی دیگری می‌توانست چنین محاصره‌ای ایجاد کند؟ من محاصره دریایی ایجاد کردم و حتی یک کشتی هم نتوانست عبور کند.»

با وجود این اظهارات، ترامپ اذعان کرد ادامه جنگ می‌توانست پیامدهای اقتصادی سنگینی داشته باشد. او در پاسخ به منتقدانی که خواهان برخورد سخت‌گیرانه‌تر با ایران بودند، گفت تنها راه تشدید فشار، ادامه بمباران‌ها برای دو یا سه هفته دیگر بود، اما این اقدام به بازگشایی تنگه هرمز منجر نمی‌شد. ترامپ گفت: «تا زمانی که بمباران ادامه داشته باشد، آن آبراه عملا بسته خواهد ماند.»

او هشدار داد ادامه جنگ می‌توانست به کمبود نفت در بازارهای جهانی و حتی رکود اقتصادی گسترده منجر شود و افزود: «این همان چیزی است که می‌توانست باعث یک رکود جهانی شود.»

اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشت ترامپ در محافل خصوصی نگران بوده که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و اختلال در صادرات نفت، به شوک شدید انرژی و کاهش ذخایر نفتی جهان منجر شود.

به نوشته این رسانه، همین نگرانی‌ها نقش مهمی در تصمیم ترامپ برای پذیرش توافقی داشت که از اهداف حداکثری اعلام‌شده او پیش از جنگ فاصله دارد.

اکسیوس در جمع‌بندی گزارش خود نوشت اظهارات ترامپ نشان می‌دهد نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ، از جمله خطر شوک نفتی جهانی، یکی از عوامل اصلی پذیرش توافق بوده است با این حال، ترامپ همچنان معتقد است نتیجه جنگ نشان‌دهنده گستردگی قدرت آمریکا بوده است، نه محدودیت‌های آن.