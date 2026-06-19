بارو جمعه ۲۹ خرداد در مصاحبه با رسانه «فرانس‌اینو» گفت پاریس تا زمانی که از مفاد توافق نهایی با حکومت ایران رضایت نداشته باشد، با لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران موافقت نخواهد کرد.

او هشدار داد اگر مذاکرات آتی تهران و واشینگتن به برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی نپردازد، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد.

بارو افزود: «در ازای امتیازات بزرگی که از ایران خواسته خواهد شد، لغو تحریم‌ها مطرح است؛ تحریم‌هایی که در سازمان ملل متحد وضع شده‌اند... همان‌طور که ۱۰ سال پیش نیز چنین بود، برای لغو این تحریم‌ها فرانسه باید موافقت خود را اعلام کند.»

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: «هدف ما گرفتن امتیازات عمده از رژیم ایران و تغییر بنیادین در رفتار آن است.»

فرانسه به‌عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از حق وتو برخوردار است.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

رهبران اروپایی پیش‌تر در نشست گروه هفت به ترامپ هشدار دادند یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود .

این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌کوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بازیابند.

خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از آن‌ها به‌عنوان دلایل آغاز جنگ نام می‌بردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند درباره برنامه موشکی خود مذاکره نخواهند کرد .

آن‌ها همچنین تاکید کرده‌اند توافق اخیر با واشینگتن به معنای تغییر سیاست‌های منطقه‌ای حکومت ایران نیست و حمایت از حزب‌الله و «محور مقاومت» همچنان ادامه خواهد داشت.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد شعبی و حوثی‌های یمن، استفاده می‌کنند.

بارو: کشتار مردم ایران در اعتراضات دی‌ماه را فراموش نکرده‌ایم

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد جهان نباید کشتار مردم ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه را فراموش کند.

بارو گفت: «ما کشتارهای ژانویه [دی‌ماه] را فراموش نکرده‌ایم؛ زمانی که خشونت حکومتی به‌طور کورکورانه معترضان مسالمت‌جو را هدف قرار داد.»

او اضافه کرد: «مردم ایران بزرگ‌ترین قربانی این جنگ هستند؛ از یک سو گرفتار سرکوب و از سوی دیگر گرفتار بمباران بوده‌اند.»

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

وزیر خارجه فرانسه همچنین بر لزوم پایان درگیری‌ها در لبنان تاکید کرد و از آمریکا خواست برای عملی شدن این موضوع بر اسرائیل فشار وارد آورد.

رسانه‌های لبنانی ۲۹ خرداد گزارش دادند حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست‌کم ۱۸ کشته بر جای گذاشت. در سوی دیگر، ارتش اسرائیل از کشته شدن ۴ نیروی خود در حمله حزب‌الله خبر داد.