پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های استرالیایی پیش‌تر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند.

بر اساس بیانیه پلیس، این مرد ۲۰ ساله یکی از سه فرد نقاب‌داری بوده است که بامداد ۱۶ آذر ۱۴۰۳ وارد کنیسه آداس اسرائیل شدند، فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کردند و سپس آن را به آتش کشیدند.

در پی این آتش‌سوزی، ساختمان کنیسه آسیب گسترده‌ای دید و یکی از حاضران نیز دچار جراحات جزئی شد.

پلیس اعلام کرد این فرد هم‌اکنون به دلیل پرونده‌های دیگری در زندان ملبورن نگهداری می‌شود، اما درباره جزئیات آن پرونده‌ها توضیحی ارائه نکرد.

جیووانی لائولو، ۲۱ ساله، و یونس علی یونس، ۲۰ ساله، دو متهم دیگر این پرونده هستند که به ترتیب در تیر و مرداد سال گذشته بازداشت شدند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، سال گذشته سپاه پاسداران را به هدایت این حمله و همچنین آتش‌سوزی در یک رستوران غذای کوشر در سیدنی متهم کرده بود.