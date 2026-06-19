فراخوان تجمع اعتراضی استادان دانشگاه و دانشآموزان در روزهای آینده
شورای مرکزی کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران از برگزاری تجمع اعتراضی اعضای هیئت علمی وزارت علوم و بهداشت مقابل سازمان برنامه و بودجه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه ترمیم حقوق خبر داد. همزمان، بر اساس گزارش رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم نیز با انتشار بیانیهای از برگزاری تجمع در روز شنبه خبر دادهاند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور خواهان نقشآفرینی در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی است و لغو تحریمهای سازمان ملل علیه تهران بدون موافقت پاریس امکانپذیر نخواهد بود.
بارو جمعه ۲۹ خرداد در مصاحبه با رسانه «فرانساینو» گفت پاریس تا زمانی که از مفاد توافق نهایی با حکومت ایران رضایت نداشته باشد، با لغو تحریمهای سازمان ملل علیه تهران موافقت نخواهد کرد.
او هشدار داد اگر مذاکرات آتی تهران و واشینگتن به برنامه موشکی و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی نپردازد، ثبات در منطقه برقرار نخواهد شد.
بارو افزود: «در ازای امتیازات بزرگی که از ایران خواسته خواهد شد، لغو تحریمها مطرح است؛ تحریمهایی که در سازمان ملل متحد وضع شدهاند... همانطور که ۱۰ سال پیش نیز چنین بود، برای لغو این تحریمها فرانسه باید موافقت خود را اعلام کند.»
وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد: «هدف ما گرفتن امتیازات عمده از رژیم ایران و تغییر بنیادین در رفتار آن است.»
فرانسه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، از حق وتو برخوردار است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
رهبران اروپایی پیشتر در نشست گروه هفت به ترامپ هشدار دادند یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود.
این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان میکوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی بازیابند.
خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد نوشت دو موضوعی که ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، از آنها بهعنوان دلایل آغاز جنگ نام میبردند، یعنی حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی و برنامه موشکی تهران، ظاهرا در دستور کار مذاکرات آینده قرار ندارند.
وزارت خارجه ژاپن جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد یک نفتکش متعلق به یک شرکت ژاپنی که سه خدمه ژاپنی در آن حضور داشتند، روز جمعه با عبور ایمن از تنگه هرمز، از خلیج فارس خارج شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد این کشتی که به دلیل جنگ در خلیج فارس متوقف مانده بود، اکنون در مسیر ژاپن قرار دارد.
به گفته مقامهای ژاپنی، دولت توکیو برای عبور این کشتی با جمهوری اسلامی هماهنگی کرده بود.
شرکت مالک این کشتی اعلام کرد نفتکش یادشده با پرچم لیبریا تردد میکند و متعلق به شرکت ژاپنی «کیوئی تانکر» است.
وزارت خارجه ژاپن افزود همه کشتیهای مرتبط با ژاپن که خدمه ژاپنی داشتند، اکنون از خلیج فارس خارج شدهاند.
سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دولت ژاپن پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، به تلاشهای دیپلماتیک خود برای ازسرگیری سریع تردد آزاد و ایمن کشتیها در تنگه هرمز ادامه خواهد داد.
او همچنین گفت ۳۷ کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در انتظار عبور از تنگه هرمز هستند.
همزمان با ادامه واکنشها به تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، شماری از مخاطبان دیدگاههای خود را درباره پیامدهای این تفاهم، آینده تحولات سیاسی ایران و نقش بازیگران داخلی و خارجی مطرح کردهاند.
بخشی از مخاطبان با تاکید بر تداوم اعتراضها و تغییرات سیاسی، نسبت به تاثیر این تفاهم بر روند تحولات داخلی ابراز تردید کردند. یکی از مخاطبان نوشت: «به مردم آگاه ما، امیدمونو از دست ندادیم. ما محکوم به انقلابیم و تمام. دیر و زود داره، سوخت و سوز نه.»
برخی دیگر از تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای دستیابی به تفاهم با جمهوری اسلامی انتقاد کردند. در یکی از پیامها آمده است: «آقای ترامپ، مگر جنگ با جمهوری اسلامی را به دلیل گرانی بنزین یا کاهش ارزش سهام در آمریکا شروع کردید که حالا از تفاهم و پایین آمدن قیمت بنزین و بالا رفتن ارزش سهام ابراز خوشحالی و پیروزی میکنید؟ تسلیم کامل شدید.»
گروهی از مخاطبان نیز معتقدند این تفاهم تاثیری بر وضعیت داخلی ایران نخواهد داشت. یکی از آنها نوشت: «صد تا تفاهم دیگه هم وضعیت این کشور را درست نمیکند. تا اینها نرن، هیچی درست نمیشه.»
در مقابل، برخی مخاطبان خواستار پرهیز از قضاوت زودهنگام شدند. در یکی از پیامها آمده است: «مردم عزیز ایران، لطفا اینقدر سریع قضاوت نکنید. ما بعد از این همه فرازونشیب باید پختهتر فکر کنیم و سنجیدهتر رفتار کنیم.»