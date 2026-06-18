گرههای مذاکره ۶۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا کدامند؟
جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا متوقف شده و توافق اولیه نیز امضا شده است اما آیا واقعا بحران به پایان رسیده است؟
در حالی که تهران و واشینگتن از یک موفقیت دیپلماتیک سخن میگویند، مقامهای دو طرف تقریبا هر روز روایتهای متفاوتی از همین توافق ارائه میکنند؛ از حزبالله و لبنان گرفته تا برنامه هستهای، موشکها، تحریمها و پولهای بلوکهشده.
این پرسش مطرح است که در ۶۰ روزی که قرار است دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی مذاکره کنند، چه گرههایی میتواند این مسیر را به بنبست بکشاند؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» چشمانداز این مذاکرات ۶۰ روزه را بررسی میکند:
تیم ملی پس از تساوی ناامیدکننده برابر یکی از ضعیفترین تیمهای حاضر در جام جهانی، دستکم بر اساس رنکینگ فیفا در حالی شانس صعود از دور گروهی را کمرنگتر از قبل میبیند که امیر قلعهنویی در جایگاه سرمربی تیم ملی ۱۳ سال پس از آخرین موفقیت فوتبالی با دستیاران ناکارآمد احاطه شده است.
امیر قلعهنویی پس از کنار رفتن از سرمربیگری تیم ملی پس از جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷، در طول شش سال، پنج جام قهرمانی، از جمله چهار قهرمانی در لیگ برتر با استقلال و سپاهان، به کارنامه خود افزود تا ثابت کند اگر قرار به حضور یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی باشد، او شایستهترین گزینه است.
با وجود این، اوجگیری دوباره قلعهنویی در فوتبال باشگاهی ایران، همزمان با ناکامی علی دایی و افشین قطبی در رساندن تیم ملی به جام جهانی و موفقیت در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱، با تمایل جامعه هواداری و مدیران فدراسیون فوتبال به حضور سرمربی خارجی روی نیمکت تیم ملی، تقارن پیدا کرد.
قلعهنویی با قهرمانی استقلال در لیگ دوازدهم، اسکلت اصلی تیم ملی در روزهای حساس مراحل انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ را به کیروش هدیه داد تا سرمربی پرتغالی پس از صعود به این جام، دوران طولانیمدت حضور در ایران را تضمین کند.
قلعهنویی اما پس از این قهرمانی در سال ۹۲، دیگر روی خوش را در فوتبال باشگاهی ندید و با وجود حضور روی نیمکت تیمهای برخوردار از امکانات سختافزاری و مالی با سطح بالا، توفیقی در لیگ برتر و جام حذفی نیافت؛ اما درست در روزهایی که مدیران فدراسیون، بهدلیل بدهیهای سنگین و وضعیت اجتماعی و امنیتی کشور، توان استخدام سرمربی درجه یک خارجی را نداشتند، بار دیگر رویای دیرینه خود را تعبیرشده دید و روی نیمکت تیم ملی نشست.
سرمربی که در روزهای اوج مربیگری نهتنها مرد شماره یک نیمکت بود، بلکه در زمین تمرین هم میداندار بود و کارنامهای بهشدت قابل دفاع ثبت کرد، اما حالا تدابیر تاکتیکیاش برای شکستن لایههای دفاعی نهچندان متراکم نیوزیلند، تکان دادن حرکات دست برابر دوربینهای تلویزیونی است و از دستیاران پرشمار خود نیز آوردهای ندارد.
دستیارانی که انتخابشان از همان ابتدا قلعهنویی را آماج انتقادات قرار داد؛ حضور سعید الهویی، دستیار همیشگی او در سالهای ناکامی در لیگ برتر، بهعنوان نفر دوم کادر فنی تیم ملی، اوج انتقادات را متوجه قلعهنویی کرد.
ژنرال اما ترجیح داد با پافشاری روی تصمیمات خود، دستیارانش را حفظ کرده و حتی با وجود جذب چهرهای چون آنتونیو مانیکونه ایتالیایی، باز هم به نفراتی چون الهویی و هومن افاضلی دور بدهد؛ چهرهای که در کارشناسیهای تلویزیونی میتوانست مورینیو و گواردیولا را نقد کند، اما در مستطیل سبز، جز سقوط به دستههای پایینتر، کارنامهای نداشت.
در این بین، حضور آندرانیک تیموریان و رحمان رضایی، دو چهره ملی با تجربه حضور در جام جهانی و سالیان طولانی حضور در سطح اول فوتبال اروپا، شاید فاصله بازیکنان و سرمربی تیم ملی را کم کند، اما بار فنی از دوش قلعهنویی کم نکرده است.
در حالی که مهدی تاج بارها از جانب امیر قلعهنویی صعود به دور حذفی جام جهانی را وعده داده بود، حالا تیم ملی بهترین فرصت برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر سوم مرحله گروهی را از دست داده و برای صعود به مرحله بعد، دستکم باید دو امتیاز دیگر برابر بلژیک و مصر بگیرد تا شاید با اما و اگر، یکی از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی باشد.
سرمربی که روزگاری با زیر و رو کردن ترکیب استقلال، تعویضهای طلایی، میدان دادن به جوانان و بازگشتهای دراماتیک در لیگ برتر، اعتمادبهنفسی مثالزدنی داشت، حالا پیرترین تیم ملی ایران در تاریخ جامهای جهانی را هدایت میکند، از دعوتکردن و بازی دادن به جوانها وحشت دارد و ورق برندهای برای تحول در زمین رو نمیکند.
دیر یا زود ماجراجویی تیم ملی در جام جهانی تمام خواهد شد و امیر قلعهنویی احتمالا، اگر خودش پس از رسیدن به رویای همیشگیاش یعنی نشستن روی صندلی سرمربیگری تیم ملی ایران در جام جهانی، قید حضور در این تیم را نزند، بیشتر از پیش خاطرات خوبش را، علاوهبر نتایج ضعیف و ناکامیهای دنبالهدار، با مجیزگویی برای حکومتی که همین چند سال قبل آن را سراسر ظلم و ظلم و ظلم دانسته بود، عوض خواهد کرد.
به گزارش نشریه اتلتیک، جام جهانی ۲۰۲۶ شروعی شگفتانگیز و فراتر از حد انتظار داشته است. طبق یک سنت دیرینه، معمولا در روزهای آغازین جام جهانی، کارشناسان برنامههای تلویزیونی با بیحوصلگی منتظر شروع واقعی تورنمنت میمانند اما در این دوره، هیچکس چنین جملهای را به زبان نیاورده است.
پیش از شروع بازیها، نگرانیهای زیادی درباره افزایش تیمها به عدد ۴۸، کاهش کیفیت مسابقات، آبوهوا و احتمال صندلیهای خالی وجود داشت؛ اما پس از برگزاری تمامی ۲۴ مسابقه دور اول مرحله گروهی، واقعیت نشان داد که فوتبال در بالاترین سطح ممکن جریان دارد.
میزبانی مشترک؛ تزریق انرژی سهبرابر به رگهای جام
این اولین بار است که جام جهانی به میزبانی سه کشور برگزار میشود. اگرچه قضاوت درباره سفرهای طولانی زودهنگام است، اما حضور سه میزبان، انرژی فوقالعادهای به مسابقات بخشیده است. مکزیک در حال و هوایی بینظیر در مکزیکوسیتی ۲ بر ۰ آفریقای جنوبی را شکست داد. کانادا با یک گل دیرهنگام دراماتیک مقابل بوسنی و هرزگوین به تساوی رسید و هوادارانش را به وجد آورد. از همه شگفتانگیزتر، تیم ملی آمریکا بود که با ارایهای درخشان و فوتبالی روان، پاراگوئه را ۴ بر ۱ در هم کوبید و فراتر از توقعات ظاهر شد.
نبرد پایاپای تیمهای کوچک و بازیهای پرهیجان
نکته کلیدی دور اول این بود که هیچ بازی کسلکنندهای ثبت نشد. حتی دیدار تیمهای کمنامونشانتر مثل تساوی ۲ بر ۲ نیوزیلند و ایران، پر از جذابیت و گلهای تماشایی بود. تنها تساوی صفر بر صفر این دور نیز جذابترین مسابقه نام گرفت؛ جایی که کیپورد با نمایشی قهرمانانه، اسپانیا، قهرمان اروپا را متوقف کرد. تیمهای کوچکتر هرگز از پیش باخته نبودند؛ عراق، اردن، ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو همگی مقابل حریفان بزرگ خود گلزنی کردند و پا پس نکشیدند.
درخشش بیچونوچرای فوقستارهها
علاوه بر جذابیتهای تیمی، این جام جهانی تا اینجای کار متعلق به ابرستارهها بوده است. کیلیان امباپه با دو گل مقابل سنگال بار دیگر ارزشهایش را اثبات کرد، ارلینگ هالند در نخستین تجربه جام جهانی خود برای نروژ دبل کرد و لیونل مسی با ثبت یک هتتریک رویایی برابر الجزایر، به صدر جدول گلزنان دور اول تکیه زد. اتلتیک در پایان خاطرنشان میکند که اگرچه ویترین یک تورنمنت را بازیهای مراحل نهایی و فینال میسازند، اما فوتبال، شروعی به این زیبایی را کمتر به خود دیده بود.
پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۸ خرداد منتشر شد، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی شکلگیری یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی متعلق به مجتبی خامنهای آغاز کرده است.
این تحقیقات بر نقش احتمالی بانکهای والاستریت در ایجاد و توسعه این سبد سرمایهگذاری متمرکز است.
این اقدام در چارچوب یک تحقیق گسترده درباره اتهامات پولشویی و فساد انجام میگیرد. در همین راستا، بازرسان بررسی نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی، از جمله بانکهای جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ، را در دستور کار قرار دادهاند.
پیشتر در ۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ آمریکایی و بریتانیایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
در این پرونده به نام بانکهای اچاسبیسی، استاندارد چارتر، جیپی مورگان چیس، سیتی و نیویورک مِلون اشاره شد.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیامهای منتسب به او تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند.
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتند تحقیقات وزارت دادگستری بر این موضوع متمرکز است که آیا این موسسات در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان پول میان شرکتهای تحت نظارت مجتبی خامنهای دست داشتهاند یا خیر.
به گفته آنها، بازرسان میکوشند ابعاد شبکه مالی رهبر جمهوری اسلامی را شناسایی کنند و خلاهای احتمالی در سازوکارهای نظارتی موسسات آمریکا را که امکان انجام این تراکنشها را فراهم آورده، مورد بررسی قرار دهند.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع و نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، خواستند هویتشان مخفی بماند.
هشتم اردیبهشت، وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم ۳۵ فرد و نهاد مرتبط با «شبکه بانکداری سایه» جمهوری اسلامی خبر داد؛ شبکهای از واسطههای مالی که با ایجاد شرکتهای صوری در خارج، مسیر دسترسی پنهان بانکهای ایرانی را به نظام مالی جهانی، برقرار میکنند.
بررسی پرداختهای مشکوک به برندهای جهانی
بلومبرگ در ادامه گزارش داد دامنه تحقیقات درباره شبکه مالی مجتبی خامنهای تنها به آمریکا محدود نمیشود و برخی موسسات در اروپا و خاورمیانه نیز تحت بررسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی پرداختهای مرتبط با املاک و مستغلات است که از سوی این شبکه به برخی برندهای بینالمللی، از جمله هولدینگ هیلتون ورلدواید، انجام شده است.
جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند. نماینده وزارت دادگستری آمریکا نیز حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشد.
بلومبرگ پیشتر در بهمن سال گذشته گزارش داده بود مجتبی خامنهای که از سال ۲۰۱۹ در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارد، «یک امپراتوری جهانی املاک» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، دامنه این شبکه از فعالیتهای کشتیرانی در خلیج فارس تا حسابهای بانکی در سوئیس و املاک لوکس در بریتانیا را در بر میگیرد.
منابع مالی مرتبط با این معاملات نیز از طریق موسسات مالی مستقر در بریتانیا، سوئیس، لیختناشتاین و امارات متحده عربی جابهجا شدهاند.
بلومبرگ افزود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا بهدلیل توافق اخیر میان واشینگتن و تهران، از حساسیت دیپلماتیک بالایی است.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
روابط نزدیک مجتبی خامنهای و علی انصاری
بلومبرگ در ادامه گزارش داد مجتبی خامنهای پیش از رسیدن به رهبری، روابط نزدیکی با علی انصاری، بنیانگذار بانک ورشکسته آینده و متهم به فساد اقتصادی، داشته است.
به نوشته بلومبرگ، گسترش فعالیتهای انصاری در حوزههای بانکداری، ساختوساز و تجارت طی سالهای اخیر، بهعنوان یکی از مسیرهای انتقال سرمایه به خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
شبکهای از شرکتهای صوری که بسیاری از آنها از سوی انصاری اداره میشوند، برای خرید املاک لوکس و هتلهای پنجستاره در کشورهای مختلف اروپایی مورد استفاده قرار گرفتهاند؛ از جمله چند هتل که اکنون تحت مدیریت هولدینگ هیلتون فعالیت میکنند.
مولی موزر، رییس بخش مبارزه با پولشویی، مواد مخدر و مصادره اموال در وزارت دادگستری آمریکا، پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی بهطور فعال در تلاش است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی پیدا کند.
ششم بهمن ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد انصاری طی سالهای گذشته املاک لوکسی در اروپا به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده است.
او بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار دارد.
یک منبع آگاه به بلومبرگ گفت در ماههای اخیر مالکیت چند نهاد در امپراتوری املاک مجتبی خامنهای «روی کاغذ» تغییر کرده و نام انصاری جایگزین نام دیگر افراد نزدیک به او شده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از اقدامات اخیر وزارت دادگستری آمریکا علیه جمهوری اسلامی بر پایه اطلاعاتی انجام گرفته که از طریق تحریمهای پیشین وزارت خزانهداری علیه برخی سرمایهداران ایرانی در امارات به دست آمده است.
ردیابی این شبکههای مالی و مسیرهای انتقال پول در برخی موارد میتواند بازرسان آمریکایی را به روابط بانکی کارگزاری در ایالات متحده برساند.