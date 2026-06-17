وب‌سایت اکسیوس نوشت ایده ایجاد «صندوق شکوفایی» ابتدا از سوی قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشینگتن و تهران نیز مورد بحث قرار گرفته است. مفاد هنوز محرمانه توافق آمریکا با حکومت ایران، بحثی داغ و جنجالی را درباره میزان منافع مالی احتمالی تهران به راه انداخته است.

براساس این گزارش که سه‌شنبه ۲۶ خرداد منتشر شد، انتظار می‌رود این توافق به جمهوری اسلامی اجازه دهد در طول دوره ۶۰ روزه مذاکرات، نفت ایران را آزادانه به فروش برساند. همچنین این توافق راه را برای کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها، دسترسی به دارایی‌های مسدودشده و حتی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری احتمالی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند.

به‌نوشته اکسیوس منتقدان می‌گویند ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، اکنون عملا همان مسیر را دنبال می‌کند؛ یعنی آزادسازی منابع مالی ایران در ازای امتیازات هسته‌ای. به اعتقاد آنها، طرح صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری حتی می‌تواند گامی فراتر از توافق دولت باراک اوباما باشد.

کاخ سفید اما می‌گوید فضای بحث‌ها تحت تاثیر «اطلاعات نادرست حکومت ایران» قرار گرفته و ساختار «پاداش در برابر عملکرد» بهترین راه برای دستیابی به قوی‌ترین توافق ممکن است.

اکسیوس در عین حال تاکید کرد که با این همه، مقام‌های آمریکایی اذعان دارند که دست‌کم بخشی از مزایای اقتصادی از همان ابتدا به جمهوری اسلامی خواهد رسید.

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