شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد پیش‌نویس تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، مشوق‌های مالی گسترده‌ای را برای تهران، از جمله افزایش صادرات نفت، دسترسی به یک صندوق توسعه و در نهایت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، در نظر گرفته است.

در این گزارش آمده است که ایالات متحده پس از امضای توافق، معافیت‌های فوری صادر خواهد کرد که به ایران اجازه صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی را می‌دهد، و در کنار آن، گام‌هایی برای بازگرداندن جریان کشتیرانی به حالت عادی از طریق تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز برداشته خواهد شد.

بلومبرگ نوشت: این پیش‌نویس همچنین به یک بسته توسعه‌ای به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار اشاره دارد که قرار است با شرکای آمریکایی و منطقه‌ای تدوین شود، اگرچه جزئیات و جدول زمانی آن هنوز مشخص نیست.

به نوشته این شبکه خبری، توافق، بخشی از یک چارچوب مذاکره ۶۰ روزه با هدف دست‌یابی به یک توافق بلندمدت‌تر بر سر برنامه هسته‌ای ایران است که بر اساس آن، تهران متعهد می‌شود که در پی دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای نباشد و در یک توافق نهایی به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود رسیدگی کند.

بلومبرگ اشاره کرد این پیش‌نویس مشخص نمی‌کند که چگونه یا چه زمانی، کاهش تحریم‌ها به طور کامل اجرا خواهد شد و مقامات آمریکایی گفته‌اند که دادن مزایا به انجام تعهدات تهران بستگی دارد.