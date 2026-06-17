تایمز اسرائیل به نقل از سه مقام دولتی آگاه نوشت که ایالات متحده در حال مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد تقویت روابط دوجانبه پرتنش خود است، زیرا واشینگتن به دنبال همکاری رام‌الله برای پیشبرد ابتکارات سیاسی خود در منطقه است.

بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در تلاش است تا میلیاردها دلار از درآمدهای تشکیلات خودگردان فلسطین را که در حال حاضر توسط اسرائیل توقیف شده است، به هیات صلح که بودجه کمی دارد، منتقل کند. این هیات توسط واشینگتن برای تحقق طرح ۲۰ ماده‌ای پایان دادن به جنگ در غزه و بازسازی این منطقه تاسیس شده است. این طرح پیش‌بینی می‌کند که تشکیلات خودگردان پس از انجام اصلاحات جامع، حکومت در نوار غزه را به دست گیرد.

یک مقام تشکیلات خودگردان به تایمز اسرائیل گفت که عربستان سعودی در حال کمک به رام‌الله در روند اصلاحات است، که ریاض آن را برای ایجاد مسیری به سوی تأسیس یک کشور فلسطینی ضروری می‌داند.

یک مقام آمریکایی نیز گفت دولت ترامپ از تلاش عربستان سعودی استقبال کرده است و آن را مکمل تلاش خود برای گسترش توافق‌نامه‌های ابراهیم می‌داند، زیرا ریاض در صورت ایجاد «مسیری برگشت‌ناپذیر» به سوی تشکیل کشور فلسطین، تمایل خود را برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ابراز کرده است.