مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ یک «تغییر‌دهنده بازی» است و کانادا از اجرای آن حمایت می‌کند.

او اشاره کرد که این توافق زمینه جلوگیری از دست‌یابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و ادغام دوباره اقتصادهای منطقه را فراهم می‌کند.

کارنی همچنین گفت که متن توافق آمریکا و ایران را دیده و «کاملا» از آن حمایت می‌کند.