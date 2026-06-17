معاون دفتر پزشکیان: ممکن است غنیسازی ۶۰ درصدی را در ازای دریافت امتیاز کاهش دهیم
عباس موسوی، معاون دفتر مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به خبرگزاری دانشجو گفت ممکن است جمهوری اسلامی دیگر به اورانیوم با غنای ۶۰ درصد نیاز نداشته باشد و در ازای دریافت امتیازات مورد نظر خود، سطح غنیسازی را کاهش دهد.
او افزود کاهش غنیسازی برای دستیابی به امتیازات سیاسی یا اقتصادی «هیچ ایرادی در دنیای سیاست ندارد».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی با مخالفت شماری از مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله برخی نمایندگان مجلس، روبهرو است.
شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بینحوضهای نیز از حل ریشهای آن ناتوان بوده و به تخریب زیستمحیطی حوضههای مبدا انجامیده است.
حسین اکبریان، مدیرعامل آبفای منطقه یک تهران، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد تهران ششمین سال متوالی خشکسالی را میگذراند و با وجود بهبود بارندگیهای امسال در مقایسه با سال گذشته، میزان بارش همچنان کمتر از میانگین بلندمدت است و نگرانیها درباره تامین پایدار آب پایتخت ادامه دارد.
به گفته او، سال آبی گذشته کمبارشترین سال در بیش از شش دهه اخیر بود و این موضوع باعث شد ذخایر سدهای تامینکننده آب تهران در ابتدای سال آبی جاری از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشند.
او «سواد آبی» را کلید عبور از بحران کمآبی تهران دانست و ضمن تاکید بر برخورد با مشترکان پرمصرف گفت: «تلاش میکنیم مشترکان بدون کاهش رفاه، مصرف خود را مدیریت کنند و از هدررفت آب جلوگیری شود.»
پیشتر در ۲۲ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد استانهای تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود ۳۰ درصد کاهش بارش، شدیدترین وضعیت خشکسالی را در کشور تجربه میکنند و در این میان، تهران در بغرنجترین شرایط قرار دارد.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان ماندهاند.
خبرگزاری ایسنا ۲۶ خرداد گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
ایسنا نوشت «ضعف در حکمرانی منابع آب، نبود متولی واحد و ناکارآمدی در اجرای سیاستها»، در کنار عوامل طبیعی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، نقش مهمی در تشدید بحران آب در پایتخت و سایر مناطق کشور داشته است.
بر اساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر که از تقسیم حجم منابع آبی ناشی از بارش بر جمعیت به دست میآید، تهران در میان استانهای کشور کمترین میزان دسترسی به منابع آب تجدیدپذیر را دارد.
به گزارش ایسنا، علیرغم اجرای طرحهای انتقال آب و بهرهگیری از سدهای اطراف، تهران همچنان بهدلیل جمعیت بالا و منابع آبی محدود با عدم تناسب میان عرضه و تقاضای آب روبهروست.
تداوم خشکسالی در تهران و ثبت بارشهایی کمتر از میانگین طی پنج سال اخیر، بهویژه دریافت تنها ۵۰ درصد بارندگی معمول در سال گذشته، فشار بر منابع آبی پایتخت را افزایش داده و به تنش آبی منجر شده است.
در سالهای معمولی، نیمی از آب مورد نیاز تهران از سدها و نیمی دیگر از منابع زیرزمینی تامین میشود. با این حال، در دورههای خشکسالی و بهدنبال کاهش ورودی آب به سدها، سهم منابع زیرزمینی در تامین آب پایتخت به حدود ۶۰ درصد میرسد.
سال آبی دورهای ۱۲ ماهه است که برای اندازهگیری و تحلیل بارشها، روانآبها و منابع آب استفاده میشود و در ایران، از اول مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه میشود.
انتقال آب یا جابهجایی بحران؟
ایسنا در ادامه به نقل از کارشناسان حوزه آب هشدار داد انتقال آب بینحوضهای در ظاهر راهکاری برای جبران کمآبی است، اما در عمل تنها محل بروز بحران را تغییر میدهد.
به گفته آنها، انتقال آب با هدف تامین نیازهای پایتخت پیامدهای گستردهای برای حوضههای مبدا به همراه داشته و فشار مضاعفی بر منابع آبی این مناطق وارد کرده است.
بر اساس این گزارش، آب منتقلشده از سدهای لتیان و ماملو به تهران موجب افت شدید سطح آبهای زیرزمینی در دشت ورامین شده است. همچنین بخشی از تالابهای این منطقه در نتیجه کاهش منابع آبی خشک شده و با مشکلات زیستمحیطی روبهرو هستند.
همچنین آبی که از سد لار به تهران منتقل میشود، بخشی از منابع آبی استان مازندران است. این در حالی است که مازندران با وجود برخورداری از بارش مناسب، با پدیده فرونشست زمین و چالش تامین آب شرب در برخی مناطق دست و پنجه نرم میکند.
به گفته کارشناسان، انتقال آب از طالقان به تهران نیز بخشی از ظرفیت جبران کمآبی در دشت قزوین را کاهش داده است.
۲۱ اردیبهشت، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، اعلام کرد حدود ۳۵ میلیون نفر در ایران با مشکل کمآبی روبهرو هستند.
ایسنا در ادامه گزارش خود تاکید کرد انتقال آب علاوه بر تخریب منابع در حوضه مبدا، وابستگی بیشتر مناطق مقصد به منابع بیرونی را به دنبال دارد.
این رسانه افزود: «تهران دیگر توان پذیرش این حجم از جمعیت و مصرف را ندارد. توسعه پایدار یعنی اول منابع را بسنجیم، بعد توسعه دهیم. ولی در عمل، اول توسعه میدهیم، بعد دنبال منابع میگردیم.»
بر اساس این گزارش، «هماهنگی و همافزایی ارکان مختلف حکومت، اجماع کارشناسی و تخصصی و همراه کردن مردم» سه گام اساسی برای مدیریت و برونرفت از بحران آب در کشور به شمار میرود.
وبسایت «قلمرو رفاه» ۲۴ خرداد نوشت ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب در تاریخ معاصر خود را تجربه میکند، میانگین بارندگی سالانه کشور به کمتر از ۲۵۰ میلیمتر رسیده است و بسیاری از منابع آب سطحی با کاهش چشمگیر مواجه شدهاند.
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور، گفت اسرائیل خود را ملزم به هیچ توافقی با جمهوری اسلامی که امنیت این کشور را تامین نکند، نمیداند و در صورت ازسرگیری برنامه هستهای یا موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، آماده اقدام نظامی است.
کوهن در گفتوگو با شبکه الحره گفت اسرائیل توانایی اطلاعاتی و نظامی لازم برای وارد کردن «آسیب قابلتوجه» به جمهوری اسلامی را دارد و در صورت تلاش تهران برای احیای برنامه هستهای یا موشکی خود، بار دیگر اقدام خواهد کرد.
او همچنین جمهوری اسلامی را عامل اصلی بیثباتی در خاورمیانه خواند و افزود نفوذ تهران در کشورهای منطقه «مخرب» بوده است. وزیر انرژی اسرائیل گفت کشورهای عربی میانهرو در منطقه تهدید جمهوری اسلامی را مشابه اسرائیل ارزیابی میکنند و میتوانند در مقابله با آن همکاری کنند.
کوهن حزبالله را «بازوی جمهوری اسلامی» دانست و گفت تا زمانی که این گروه خلع سلاح نشود، چشماندازی برای ثبات و شکوفایی در روابط لبنان و اسرائیل وجود ندارد. او همچنین گفت در صورت هرگونه حمله از خاک لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل اهدافی را در سراسر لبنان، از جمله بیروت، هدف قرار خواهد داد.
وزیر انرژی اسرائیل همچنین از گسترش توافقهای ابراهیم حمایت کرد و با انتقاد از ترکیه و قطر، آنکارا را به حمایت از حماس و دوحه را به حمایت از جمهوری اسلامی و گروههای مرتبط با تروریسم متهم کرد.
حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، با اشاره به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از آن با عنوان «جهاد اصغر» یاد کرد و گفت «جهاد اکبر» برای حفظ پیروزی و کنار گذاشتن نزاعهای بیحاصل از امروز آغاز میشود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با «تدبیر» از محاصره دریایی عبور کرد و افزود همین اقدام میتواند «غولهای دنیا» را زمین بزند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران، با وجود مخالفت شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله برخی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۴ خرداد بهصورت الکترونیکی در اسلامآباد امضا شد. قرار است این تفاهمنامه روز جمعه نیز با حضور مقامهای دو طرف در ژنو بهصورت حضوری امضا شود.
محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، از بازگشت ۳۰ شهروند ایرانی از طریق پاکستان به ایران خبر داد. به گفته او، هشت نفر از این افراد ماهیگیران ایرانی نجاتیافته توسط یک کشتی بریتانیایی و ۲۲ نفر دیگر خدمه کشتی «لنور» هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود.