ترامپ سه‌شنبه ۲۶ خرداد دیدار غیرعلنی خود با زلنسکی را «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت تمام توان خود را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به کار خواهد گرفت.

او از کشته شدن شمار زیادی از جوانان در دو سوی جبهه این جنگ ابراز تاسف کرد و افزود: «روسیه باید به یک توافق برسد. من به پایان هشت جنگ کمک کرده‌ام. این جنگ همان موردی بود که فکر می‌کردم حل‌وفصل آن از همه آسان‌تر خواهد بود.»

خبرگزاری رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد زلنسکی و رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند به ترامپ نشان دهند که موقعیت اوکراین در میدان نبرد بهبود یافته و کی‌یف برای تقویت جایگاه خود در مذاکرات احتمالی صلح با مسکو به حمایت‌های بیشتری نیاز دارد.

نشست گروه هفت که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه برگزار می‌شود، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا گرد هم آورده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

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زلنسکی: تمرکز اصلی بر تقویت پدافند هوایی اوکراین است

زلنسکی پس از دیدار با ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تمرکز اصلی بر تقویت پدافند هوایی اوکراین و پیشبرد دیپلماسی است تا روسیه وادار شود جنگ خود را به پایان ببرد.»

رییس‌جمهوری اوکراین همچنین خاتمه درگیری‌ها و برقراری صلح را ضروری دانست.

به گزارش رویترز، دیپلمات‌های اروپایی نیز فضای دیدار زلنسکی و ترامپ را «سازنده» خواندند.

یک دیپلمات اروپایی در همین زمینه گفت: «به نظر می‌رسد که در تحلیل مشترک به این نتیجه رسیده‌ایم که روسیه در حال حاضر در موضع دفاعی قرار دارد.»

یک دیپلمات فرانسوی نیز خبر داد رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کی‌یف است.

به گفته او، کشورهای گروه هفت متعهد شده‌اند توانمندی‌های بیشتری در زمینه پدافند هوایی در اختیار کی‌یف قرار دهند.

به گزارش رویترز، رهبران اروپایی در این نشست کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.

اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در همین رابطه در ایکس نوشت: «ورق دارد به نفع اوکراین برمی‌گردد. شرایط سال ۲۰۲۶ با سال ۲۰۲۵ بسیار متفاوت است.»

او اضافه کرد: «اوکراین با شجاعت خط مقدم را حفظ کرده و خستگی روسیه اکنون آشکارا قابل مشاهده است. حالا زمان آن رسیده که حمایت خود را دوچندان کنیم.»

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است ؛ اقدامی که کی‌یف آن را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ می‌داند.