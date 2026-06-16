این مسابقه که در قالب گروه J رقابت‌ها برگزار می‌شود، آغازگر ششمین و به احتمال زیاد آخرین جام جهانی لیونل مسی، فوق‌ستاره ۳۸ ساله دنیای فوتبال، است.

آرژانتین و الجزایر پیش از این هرگز در جام جهانی با هم بازی نکرده‌اند و تنها رویارویی آن‌ها به یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۷ در نیوکمپ بارسلونا برمی‌گردد؛ مسابقه‌ای جذاب که با برتری ۴ بر ۳ آلبی‌سلسته همراه بود و لیونل مسی نوجوان در آن دیدار موفق شد دو گل به ثمر برساند.

حالا پس از سال‌ها، مسی به عنوان فاتح جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و قهرمان ام‌ال‌اس با اینتر میامی، بار دیگر برابر این رقیب آفریقایی می‌ایستد.

او که با ۸ گل بهترین گلزن آرژانتین در دور مقدماتی بود، اگرچه سرعت سال‌های جوانی را ندارد، اما همچنان با هوش بالا و ضربات آخر بی‌نقصش، امید اول تیم لیونل اسکالونی است.

آرژانتین پس از باخت غافلگیرکننده یک بر صفر مقابل کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰، در هر شش مسابقه بعدی خود برابر تیم‌های آفریقایی با پیروزی از زمین خارج شده است.

ابرکامپیوتر اوپتا نیز پس از ۲۵ هزار بار شبیه‌سازی این مسابقه، شانس برد یاران مسی را ۶۸.۲ درصد تخمین زده است، در حالی که برای پیروزی الجزایر شانس ۱۳.۲ درصدی و برای تساوی احتمال ۱۸.۶ درصدی در نظر گرفته شده است.

لیونل اسکالونی، سرمربی ۴۷ ساله آرژانتین، که آمار برد نزدیک به ۷۰ درصد را با این تیم دارد، تیمی با رختکنی متحد و حول محور مسی ساخته است.

او در این جام جهانی اسکلت اصلی تیم قهرمان ۲۰۲۲، نظیر انزو فرناندز و الکسیس مک‌آلیستر، را حفظ کرده و در کنار آن‌ها جوانانی مانند تیاگو آلمادا و نیکو پاز را برای طراوت بخشیدن به تیم اضافه کرده است.

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در سوی دیگر، الجزایر با هدایت ولادیمیر پتکوویچ، با وجود خط زدن نام‌های بزرگی چون بغداد بونجاح و اسماعیل بن‌ناصر، تیمی خطرناک است.

آن‌ها با کاپیتانی ریاض محرز باانگیزه و تکیه بر سرعت محمد عموره، مهاجم ۱۰ گله دور مقدماتی از ولفسبورگ، به دنبال شگفتی‌سازی هستند.

نکته جالب در ترکیب الجزایر، حضور لوکا زیدان، فرزند زین‌الدین زیدان، در دروازه این تیم است که جذابیتی دوچندان به این مسابقه می‌بخشد.

در دیگر دیدار این گروه نیز از ساعت ۰۷:۳۰ بامداد سه‌شنبه، اتریش و اردن رو‌در‌روی هم قرار خواهند گرفت.